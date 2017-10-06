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Режиссер Андрей Звягинцев призвал прекратить преследование сторонников Алексея Навального и допустить его к участию в президентских выборах 2018 года. Видеообращение опубликовано на YouTube-канале политика.

"Президент Российской Федерации, как и любой другой президент любой другой страны, является гарантом жизни и достоинства своих граждан. О каком достоинстве может идти речь, когда тебе предлагают выбрать одного из одного? Нет здесь никакого человеческого достоинства", - отметил Звягинцев.

По мнению режиссера, российские власти "волюнтаристски, бездарно и отвратительно" расправляются " с Навальным и его соратниками.

"Я, возможно, даже не сторонник Навального. Возможно, я не приду на выборы и не буду голосовать, как я никогда в своей жизни не голосовал. Но наблюдать этот спектакль просто отвратительно. Такое ощущение, что тебя держат за дурака. И тем охранителям покоя нашего президента, которые верят свято в свои 86 процентов рейтинга: чего вы боитесь открытой политической борьбы? Вам незачем ее бояться, и так финал предопределен", - заявил Звягинцев.

Обращение Звягинцева опубликовано накануне намеченной на субботу всероссийской акции протеста, провести которую призвал Навальный.

В пятницу судья Мосгорсуда Анна Селиверстова отклонила апелляционную жалобу Навального и оставила его под 20-суточным арестом. Политик был арестован в понедельник по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка организации митингов).

На сторонников Навального оказывается беспрецедентное давление. В московском штабе политика и на складе, где хранятся агитационные материалы, проходят обыски. С обыском полицейские пришли и в воронежский штаб Навального. Там ищут "плакаты, порочащие президента".

Суд в Ростове-на-Дону арестовал на 5 суток координатора регионального штаба Анастасию Дейнеку. В Сочи координатор местного штаба Константина Зыкова арестовали на 10 суток. В других регионах сторонников Навального предупреждают о том, что акции не согласованы, и также угрожают арестами.