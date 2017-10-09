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новость Пенсионер облил краской здание ФСБ на Лубянке

09.10.2017
Здание ФСБ на Лубянской площади. Фото: Грани.Ру
Здание ФСБ на Лубянской площади. Фото: Грани.Ру
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В Москве пенсионер из Подольска бросил бутылку с красной краской в фасад исторического здания ФСБ на Лубянке, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Это произошло в четверг, но известно о происшествии стало только в понедельник.

Как сообщается, работники спецслужбы задержали 60-летнего мужчину и передали его полицейским. Задержанный отказался общаться с силовиками. Пенсионера доставили в отдел полиции. Имя задержанного не называется. О его дальнейшей судьбе также не сообщается, собеседник агентства лишь заявил, что "ведется проверка".

В ночь на 9 ноября 2015 года художник Петр Павленский облил бензином и поджег дверь здания ФСБ. Свою акцию он назвал "Угроза". По слова Павленского, горящая дверь здания ФСБ символизировала "перчатку, которую бросает общество в лицо террористической угрозе" со стороны спецслужбы. Художник посвятил акцию украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову, приговоренному к 20 годам колонии по делу о терроризме в Крыму. Одним из эпизодов, вменявшихся Сенцову, был поджог крымского отделения партии "Единая Россия".

Сразу же после акции Павленский был задержан, ему вменили часть 2 статьи 214 УК (вандализм по мотивам идеологической ненависти) и поместили в СИЗО. 8 июня 2016 года Мещанский горсуд Москвы приговорил Павленского к штрафу в полмиллиона рублей и освободил в зале суда. Акционист получил политубежище во Франции.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
09.10.2017
в блоге Блоги
7
Дмитрий Борко 09.11.2015
в блоге Лубянка под огнем
12461
Дарья Костромина 27.04.2016
в блоге Перформанс с петлей на шее
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