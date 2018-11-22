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Пятая годовщина украинского Майдана - неплохой повод напомнить о том, как этот Майдан разделил Украину и Россию.

Долгие годы точкой отсчета в двусторонних отношениях была Переяславская Рада - собрание, на котором было принято решение о присоединении украинских земель к Московскому царству. Именно Переяслав стал отправной точкой и в русской, и в украинской истории. После него Москва стала превращаться в Россию, а Россия - в империю. А Русь - будущая Украина - стала исчезать, задыхаться под московским сапогом, заботливо поставленным ей на горло.

Отношение к Переяславской Раде по-настоящему изменилось именно после Майдана. Даже независимость Украины, провозглашенная в 1991 году, не смогла поколебать этого отношения. Даже Оранжевая революция не смогла. Потому что - да, живем в разных государствах, но близкие народы, а для некоторых - так вообще один народ. Да, по-прежнему понимаем друг друга лучше, чем все остальные - нас. Да, иногда ссоримся, но "мыжебратья". После провозглашения украинской независимости Москва быстро отказалась от претензий на Крым, заявленных чуть ли не через час после голосования в Верховной Раде. После Оранжевой Революции Владимир Путин сохранил за украинцами право свободного нахождения на российской территории на протяжении 90 дней - тогда такого права не было даже у самих россиян при переезде из одного города России в другой, о белорусах и казахах я уже и не говорю.

А Майдан 2013-14 годов снес Путину крышу. Не знаю, что уж он там увидел - призрак "арабской весны", которой он так боялся, американский заговор или просто вероятность навсегда потерять Украину, остававшуюся для КГБ мятежной провинцией. Но факт налицо - он больше не миндальничал с "хохлами", как в 2004 году. Давил на Януковича, чтобы тот применил как можно больше силы и пролил как можно больше крови. Прикарманил Крым, полез на Донбасс. Устроил против "мыжебратьев" самую настоящую войну, конца которой не видно, - и отправил Переяславскую Раду на свалку истории. Можно сказать, что этот Майдан стал Антипереяславской радой Путина.

Утверждать, что это сам Майдан был такой антироссийский, а Путин просто реагировал, - все равно что считать, что участники Переяславской Рады думали, что Украина станет российской колонией. Нет, казаки Богдана Хмельницкого хотели стать союзниками "православного царя" в своем противостоянии с польской шляхтой. Но союзниками - это как раз то, что в принципе не могут понять в Москве, - не означает рабами.

На Майдане тоже отстаивали право Украины быть равноправным партнером - Европы, США, России. Развевались среди прочих российские флаги, привечали российских демократов, того же Бориса Немцова Янукович не пустил в Киев. Сам я выступал с обращением к демократической России со сцены Майдана почти сразу же после выступления сенатора Джона Маккейна - потому что мы считали, что у нас не должно быть перекосов и, раз выступил американский политик со словами поддержки, значит, мы должны сказать добрые слова в адрес тех россиян, кто понимает наши устремления.

Но понятно, что именно эта наша готовность быть друзьями российских демократов была еще одним поводом для путинского бешенства. Потому что мы могли быть одним народом рабов, а не свободных людей - и ему очень не хотелось, чтобы эта зараза свободы перекинулась на россиян и помешала бы ему паразитировать на несчастной стране. Война с нами могла восприниматься им еще и как возможность предотвратить собственный крах - и ради самосохранения он пожертвовал и мифом об одном народе, и Переяславской Радой, и Украиной. Да и Россией тоже пожертвовал - потому что после 2014 года на месте России окончательно возникла какая-та гноящаяся ощерившаяся пустота.