Стремление в любых непонятных ситуациях напоминать, что никаких украинцев не существует, кажется, стало навязчивой идеей Владимира Путина. Вот и на своей прямой линии с согражданами, которая, казалось бы, никак не должна была касаться внешней политики, он только об Украине и вспоминал: и руководство враждебное, и страна под внешним управлением, и провокации у берегов Крыма, чуть ли не Третья мировая. Но самое главное - один народ.

Никаких украинцев нет, это выдумка Польши и Австро-Венгрии. То, что отсутствие украинцев тоже может быть выдумкой авторов, сочинения которых читают его спичрайтеры, как-то в голову Путину не приходит.

Но, кажется, даже он начинает что-то понимать. Еще недавно - да буквально, что называется, вчера - в статье Сергея Лаврова для журнала "Россия в глобальной политике" одним из главных тезисов была защита русскоязычного населения от нацистского угнетения. Как-то само собой подразумевалось, что выдумка - не только украинцы, но и их смешной язык. И что нужно сделать все возможное, чтобы сохранить сомнительные достижения бесконечной варварской русификации украинской жизни и не дать Украинскому государству вернуть согражданам их собственный язык, отобранный и изувеченный царями и генсеками.

Но в Кремле видят, что процесс возвращения украинского народа к собственному языку и культуре уже не остановить. И появляется новая система доказательств: все равно русские, пусть даже и с другим языком! Вон мордовских языков два, а народ один. Пусть и у нас так будет!

Над этой самодовольной невежественностью можно было бы только посмеяться - ну некогда ему было получать достойное образование, выслуживался да обделывал делишки, - если бы только эта невежественность не сидела на троне, болтая ножками, и не убивала людей из стремления доказать им, что их не существует, просто потому что ему нужна чужая земля. Еще недавно Россия в голове Путина заканчивалась там, где заканчивался русский язык. Но теперь и языком решено пожертвовать в угоду имперской идее.

Теперь Россия заканчивается там где ему хочется - а ему, как известно, хочется, чтобы у России не было границ. И никто не знает, сколько еще авантюр он совершит, сколько людей погубит, сколько судеб разрушит ради этого нелепого псевдоцарского самолюбования, ради приверженности нелепым анахроничным идеям, которыми он хочет оправдать свою неготовность расставаться с властью и свою готовность посылать войска в чужие страны и пугать мир Третьей мировой.