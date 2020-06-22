Реклама

В интервью телеканалу "Россия 1" Владимир Путин сообщил, что не исключает для себя "возможности баллотироваться" в 2024 году, "если это возникнет в Конституции". Кроме того, он допустил дальнейшее ухудшение отношений с Украиной в связи с некорректными, по его мнению, высказываниями президента Зеленского о Второй мировой войне. Размышляя вслух на другую историческую тему, президент РФ посетовал, что процедура выхода союзных республик из состава СССР не была регламентирована. В итоге якобы получалось так, что иная республика, покидая Союз, "тащила с собой "подарки" от русского народа" в виде территорий, никогда ей не принадлежавших.

"Куда ведет потайная дверь из кабинета президента? Как часто он ночует в Кремле? Могут ли ему сюда дозвониться внуки?" Эти вопросы до поры до времени, пока только анонсировалась очередная серия документального фильма "Россия. Кремль. Путин", оставались без ответа. Зато заранее предавались огласке ответы Владимира Владимировича на другие вопросы. Они вчера и заполняли информационные сводки.

Загадки в том нет никакой. Ибо с давних пор существуют как бы три Путина, один из которых способен часами напористо говорить про патриотизм, другой - нести всякую прекрасную чушь, обращаясь к "простой" аудитории. Предполагается, что ей страшно интересно знать, что у гаранта вон за той дверцей и есть ли у его внучат возможность, когда соскучатся, пообщаться с ним, находящимся в Кремле. А в мире взрослых людей, где обретается главный Путин, обсуждают другие проблемы, которые следует безотлагательно донести до публики. Голосование по поправкам, конфликт с Украиной, территориальные обиды и притязания России - это все темы серьезные, и они доставляются с пометкой "срочно".

Как правило, пустяковые сценки новых вопросов не порождают. Вот она, дверца, за ней еще одна, а вот и пальто Путина, небрежно брошенное на кресло, - глядите, умиляйтесь. Короче, за дверцей ничего нет. Как и в других пропагандистских сюжетах, воспроизводящих любимого президента и его жизнь, запечатленную в кадре за два минувших десятилетия. Иное дело - грядущее обнуление главы государства и что он по этому поводу думает. Или тов. Зеленский с его ревизионистскими речами. Или "огромное количество российских земель", которые, по словам Владимира Владимировича, утащили с собой, покидая Союз нерушимый, бывшие его республики. Все эти ответы президента РФ немедленно порождают новые вопросы, от которых захватывает дух.

Взять, к примеру, довольно туманную его фразу насчет конституционных поправок, которые необходимо принять, чтобы в стране сохранялась стабильность и он мог, ежели обстоятельства этого потребуют, спокойненько себе снова идти в президенты. А также приведенные им обоснования. Путин считает, что если народ отвергнет свежеиспеченную версию Основного закона, то "года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников" - и тут, конечно, хочется многое уточнить у национального лидера. Означает ли это, что он сам в 1998 году, в ситуации полнейшей политической неопределенности, будучи главой ФСБ, только и делал, что рыскал глазами в поисках ельцинского сменщика? Покуда не взглянул в зеркало и не узрел в нем того, которого искал. Собирается ли президент не позже 2022 года известить нас о своих дальнейших замыслах? Или попросту запугивает население перед плебисцитом, заодно и обнадеживая. Мол, если проголосуете как велено, за папу с мамой и за меня, то так и быть, соглашусь баллотироваться на очередной срок, и будет вам стабильность.

Что касается Зеленского, то Путин, вероятно, имел в виду ряд заявлений, сделанных украинским президентом в январе во время визита в Польшу, где проходили памятные мероприятия в честь освобождения узников Освенцима. В частности, он упоминал предвоенный "сговор двух тоталитарных режимов", гитлеровского и сталинского, первой жертвой которого стали поляки. Как известно, главный наш историк такого рода обвинения воспринимает крайне болезненно, чему лишний раз и служит доказательством его угрожающее заявление в адрес Украины. Декларированное "ухудшение отношений" с соседней страной - это ведь не про одну лишь дипломатию. Это опять-таки про войну, которая продолжается в Донбассе и после всех обнулений и парадов может разгореться с новой силой. Шутка ли, родного тов. Молотова опять приравняли к извергу Риббентропу, как такое простить.

А на этом пасмурном фоне фразы Путина, посвященные вороватым бывшим соседям по советскому общежитию, представляются совсем уж грозовыми. Понять бы, куда, собственно, устремлен его взор, собирателя земель посткоммунистических, когда он замечает, что чего-то там недосчитался после развала СССР. Какие "подарки" и у кого еще не отняты. Скучает ли он по Харькову и Одессе? Заглядывается ли, вслед за своим геополитическим гуру Александром Исаевичем, на теплое мягкое подбрюшье Северного Казахстана, желая его пощупать? Суверенная братская Беларусь, с которой он так хотел объединиться, по-прежнему является ему в мечтах? Вся является или наиболее выпуклыми частями?

Понять это трудно. Куда проще постичь, зачем накануне "референдума" россиянам вновь предъявляют многомерного Путина, для больших и маленьких, в рамках документального сериала и прочих программ, на всех гостелеканалах. В историческом разрезе и в сверхсовременном разрешении. Доброго и строгого, усталого, бодрого, патриотичного, до утра бдящего в Кремле. Человечного и сверхчеловечного. Это делается для того, чтобы народ правильно проголосовал в ближайшие дни, когда его повлекут к урнам поддержать вечное правление Владимира Владимировича. Однако на всякий случай соотечественников и иностранцев полезно и озадачить, и этой цели способствуют самые таинственные заявления верховного правителя, прозвучавшие во вчерашней документалке. Помучайтесь, дескать, граждане, над ответами.

Впрочем, есть среди них и такой, что внушает радость. Внуки, рассказывает дед, могут дозвониться ему в Кремль и покалякать с ним, пока он отдыхает. Ради этого, пожалуй, и стоило посмотреть кино, на них преимущественно и рассчитанное. Воображая, как он, откладывая важнейшие дела, даже плебисцит свой коронавирусный, войну с Украиной и планы грядущих сражений, мило щебечет с детишками. Однако времени у него в обрез и приходится прерывать беседу, возвращаясь к рутине. Поскольку миг радости краток, а война - это навсегда, и потому за внуков тоже все-таки страшно.