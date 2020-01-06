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Также: Мильштейн, Европа, Президент, История, Антисемитизм, Колонки, Мир, Россия, Общество, Ксенофобия, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Владимир Путин

статья Лицемер обличающий

Илья Мильштейн, 06.01.2020
Илья Мильштейн
Илья Мильштейн
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Сюжет известного польского фильма "Колоски" прост и безутешен. В послевоенной деревеньке не осталось ни одного еврея, их якобы убили немцы, жилища погибших заселены поляками, что поделать - война, а мертвых не воскресишь. Однако ближе к финалу выясняется, что эти новые хозяева не только мародеры, но и убийцы. Охотно подчинившись приказу нацистов, они согнали соседей в дом, стоявший на обочине, на болоте, и там сожгли.

Понятная символика фильма, снятого в 2012 году и повествовавшего о свальном польском антисемитизме, породила скандал. Режиссера Владислава Пасиковского обвиняли в клевете и полонофобии. Вслед за историком Яном Томашем Гроссом, автором книги "Соседи" - о массовом убийстве евреев в Едвабне в 1941 году, он покусился на святое, на память о великой войне и великой национальной трагедии. На глубинный польский народ, вынесший на своих плечах все тяготы оккупации и героически сопротивлявшийся врагу в подполье. Пройдет шесть лет после выхода на экраны "Колосков", и в Польше примут закон, в соответствии с которым за распространение заведомо лживой информации о вине польского народа или государства в Холокосте будет предусмотрено наказание вплоть до тюремного. Впрочем, чуть позже президент Анджей Дуда подпишет обновленный вариант этого закона, со значительными поправками, отменившими уголовную ответственность за слова. Слова, в которых слишком много невыносимой правды о польской истории.

На днях стало известно, что Дуда отказался от поездки в Израиль на World Holocaust Forum, приуроченный к 75-летию освобождения узников Освенцима, - и это все та же история, про обжигающую вину и боль, тем более нестерпимую, что все основано на фактах. Хотя фабула заметно изменилась и речь теперь идет исключительно о политике.

Президент Путин сильно увлекся прошлым, он обнаружил в себе недюжинный дар лектора-нравоучителя, способного битый час рассказывать руководителям стран бывшего СССР о том, как и почему начиналась Вторая мировая война. А также смущать явно неподготовленную аудиторию, членов коллегии Минобороны РФ, выражениями типа "сволочь, свинья антисемитская", адресованными забытому историческому персонажу - послу Польши в Германии Юзефу Липскому. За то, что он, дипломатически подмахивая немецкому фюреру, нахваливал того за идею выслать всех европейских евреев в Африку и обещал даже от имени своих соотечественников, если замысел будет воплощен в жизнь, поставить памятник Гитлеру в Варшаве.

За эти и другие слова Анджей Дуда наказывает Владимира Путина. Он не желает находиться с ним в одном помещении или в непосредственной близости под открытым небом и отменяет поездку в Иерусалим. Это тоже жест политический, но одновременно и человеческая реакция. Президент России оскорбил не одного лишь давно умершего посла, но и всех поляков, высказавшись в том духе, что они, мол, и сами были причастны к развязыванию войны, и юдофобией страдали, находя общий язык с самим фюрером, - и вот Дуда ему отвечает. Как может, так и отвечает.

Проблема, однако, в том, что польского президента не приглашали в Москву, куда действительно не стоит ездить европейским лидерам, пока историю там вершит Владимир Владимирович. Дуду приглашали в Израиль, государство еврейское, хранящее память о шести миллионах убитых, среди которых три миллиона погибло в Польше. И он мог бы догадаться, что Путин - явление временное, поговорит и уйдет, а Холокост - вневременное. И если государство, которое возглавляет нынешний польский президент, не имеет ничего общего с тем, которое насаждало довоенный антисемитизм и порождало удивительный, в отсутствие евреев, антисемитизм послевоенный, то надо бы Анджею Дуде все-таки доехать до Израиля. Просто для того, чтобы почтить память замученных, задохнувшихся газом, расстрелянных, исчезнувших людей, многие из которых были гражданами Польши. Ради них приехать, а не ради Путина.

Что же касается новейших исторических дискуссий, спровоцированных российским национальным лидером, то нельзя не заметить, что в отношении Польши провокация удалась. Профессионал своего рода, он умело вдарил по больному, смешав правду с ложью и объявив, что Варшава в 1939 году расплатилась за свои ксенофобские грехи. Как если бы Сталин с Гитлером напали на нее, не стерпев польского антисемитизма. Он холодно просчитывал вероятный ответ варшавского руководства и применительно к Дуде в расчетах не ошибся. Правоконсервативное правительство, возглавляющее страну, комфортный объект для путинских манипуляций, иначе и не могло отреагировать. Справедливо указывая на то, что пакт Молотова - Риббентропа был "прелюдией к чудовищным преступлениям", и на то, что "без участия Сталина в разделе Польши и без природных ресурсов, которые Сталин поставлял Гитлеру, германская махина не завоевала бы Европу". Но ни словом не упоминая о том, что объединяло многих польских политиков и обыкновенных граждан с нацистами даже в условиях оккупации: ненависть и презрение к евреям. Эту тему правящей в Польше партии не хочется поднимать, но если ее игнорировать, то полемика обретает довольно странный характер и в итоге Путин оказывается единственным, понимаете ли, решительным и последовательным борцом со сволочами и свиньями.

Дональд Туск, бывший премьер-министр Польши и экс-глава Европейского совета, ныне оппозиционер, смотрит в корень, когда заявляет, что целью президента РФ "в долгосрочной перспективе" является "распад Евросоюза и НАТО". А средства для достижения этой цели могут быть разные, включая вербальное нападение на Польшу, чьи ценности и комплексы далеко не всем в Европе близки, не говоря уж об Америке. Навязывая Западу дебаты о прошлом, в котором каждому из участников этих болезненных диспутов есть чего стыдиться, он чувствует себя неуязвимым, как всякий бесстыдный лицемер. Хотя возражать ему несложно, было бы желание и силы вести честный диалог.

Ну да, предвоенную Польшу можно описывать как государство полуфашистского типа, но Гитлер со Сталиным от этого не выглядят лучше, уничтожив ее и разделив. И Путин, напавший на Украину, со всеми ее памятниками Бандере и Шухевичу, остается оккупантом и поджигателем войны, сколько бы ни произнес еще антифашистских речей и как бы ни клеймил украинских коллаборантов и польскую дипломатию 30-х годов минувшего века. Только возражать ему следует твердо и с той мерой правдивости, которая соответствует горестной исторической фактуре. И о том, куда исчезли соседи из проклятой Богом деревни, едва ли надо умалчивать, раздражаясь и сваливая вину на чужаков, фашистов, национал-предателей. В конце концов это давно уже всем известно.

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Илья Мильштейн, 06.01.2020
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