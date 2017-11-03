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Также: Российско-американские отношения, США, Россия, Азия, Политика, Мир | Персоны: Дональд Трамп, Владимир Путин

новость Трамп анонсировал встречу с Путиным во Вьетнаме

03.11.2017
Владимир Путин и Дональд Трамп в Гамбурге. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Дональд Трамп в Гамбурге. Фото: kremlin.ru
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Президент США Дональд Трамп может провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным во время саммита АТЭС во Вьетнаме, который пройдет 11-12 ноября.

"У нас может состояться встреча с Путиным. Повторю, Путин очень важен для нас, так как он может помочь нам с Северной Кореей. Он может помочь нам в Сирии, и мы должны поговорить об Украине", - заявил Трамп в эфире телеканала Fox News.

Трамп собирается посетить саммит АТЭС во время десятидневной поездки по странам Юго-Восточной Азии.

Как сообщает Politico, в Белом Доме заявили, что Трамп планирует несколько встреч с лидерами стран во время саммита АТЭС, но в американской администрации пока не могут сказать, с кем именно.

Если переговоры во Вьетнаме состоятся, это будет вторая встреча Трампа с Путиным. Первая состоялась 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. Лидеры стран договорились о перемирии на юго-западе Сирии, а также обсудили ситуацию на Украине, борьбу с международным терроризмом и кибербезопасность.

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03.11.2017
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