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Владимир Путин уволил губернатора Омской области Виктора Назарова. Об этом сообщается на сайте Кремля. Как утверждается, в отставку чиновник подал по собственному желанию.

И.о. губернатора назначен первый зампред думской фракции "Справедливой России", лидер свердловского регионального отделения партии Александр Бурков.

РБК напоминает, что слухи о скорой отставке Назарова появились уже в конце сентября. Тогда же вышло исследование фирмы "Минченко консалтинг", в котором чиновник упоминался в числе губернаторов - кандидатов на увольнение. Проблемой Назарова называлось то, что он не сумел справиться с конфликтами внутри региона.

Назарову 54 года, он коренной житель Омской области. В 1988-1992 годах работал в прокуратуре, затем ушел в бизнес. В 2005-2012-м гендиректор фирмы "Омскрегионгаз" (с 2010-го - "Газпром-Межрегионгаз-Омск"). В декабре 2011-го избран в областное заксобрание. Пост губернатора занимал с апреля 2012 года; с сентября 2015-го - по итогам выборов.

Буркову 50 лет, он всю жизнь провел у себя в Свердловской области или же в Москве и с Омской областью никак не связан. В начале 1990-х сотрудник Рабочего центра экономических реформ при правительстве России. С середины 1990-х годов активно участвовал в политике Свердловской области - был вице-премьером региона, неоднократно избирался в областное заксобрание. В СР с 2007 года. С того же 2007-го - депутат Госдумы.

Назаров стал девятым главой региона, уволенным за последние две недели. До него своих постов лишились самарский губернатор Николай Меркушкин, нижегородский - Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, красноярский губернатор Владимир Толоконский, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, приморский губернатор Владимир Миклушевский, орловский - Вадим Потомский и новосибирский - Владимир Городецкий. Всего же, как ранее писали СМИ, Путин может заменить до десятка глав регионов.