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Также: Регионы, Президент, Россия, Политика | Персоны: Владимир Путин, Владимир Городецкий

новость Послание из Сибири

Путин сменил губернатора Новосибирской области
06.10.2017
Владимир Городецкий. Фото: новосибирск.рф
Владимир Городецкий. Фото: новосибирск.рф
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Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого по собственному желанию. Соответствующий указ опубликовала пресс-служба Кремля

Временно исполняющим обязанности губернатора до вступления в должность лица, избранного главой этого региона, назначен мэр Вологды Андрей Травников.

В четверг Городецкий приехал в Москву "по рабочим вопросам". После визита в администрацию президента губернатор подал заявление об отставке, сообщило накануне издание "Федерал пресс".

С 2000 года Городецкий занимал пост мэра Новосибирска. 18 марта 2014 года Городецкий был назначен исполняющим обязанности главы Новосибирской области после отставки Путиным губернатора Василия Юрченко "в связи с утратой доверия". 14 сентября 2014 года на выборах губернатора региона Городецкого проголосовали почти 65 процентов избирателей.

46-летний Травников занимал пост мэра Вологды с ноября 2016 года. В 2014-2016 годах он был заместителем полномочного представителя Президента в Северо-западном федеральном округе. В 2012-2014 годах Травников занимал должность перввого заместителя губернатора Вологодской области.

Городецкий стал восьмым главой региона, уволенным с начала прошлой недели. До него своих постов лишились самарский губернатор Николай Меркушкин, нижегородский - Валерий Шанцев, орловский - Вадим Потомский, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, красноярский губернатор Владимир Толоконский, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Приморья Владимир Миклушевский. Всего же, как ранее писали СМИ, Путин может заменить до десятка глав регионов.

Комментарии 9 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
06.10.2017
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Виталий Портников

Губернатор-генерал

Виталий Портников, 05.10.2017

Если смысл назначения Васильева в том, чтобы в очередной раз продемонстрировать презрение к Кавказу, игнорирование "инородцев" с их республиками, нежелание "отличать шиита от суннита", в очередной раз проявленное высокопоставленным неучем, то у Путина все получилось.
Виталий Портников

Чтобы пусто было

Виталий Портников, 29.09.2017

Губернаторы похожи внешне, фамилиями, повадками. Каждый из них никто и звать его никак. Россией правит коллективный поручик Киже. Самое интересное, что таким же поручиком Киже является и сам Путин. Пустота, окружающая себя пустотой и безликостью, - как это логично!
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