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Также: Регионы, Президент, Россия, Политика | Персоны: Владимир Путин

новость Путин уволил ивановского губернатора Конькова

10.10.2017
Павел Коньков. Кадр "России-1"
Павел Коньков. Кадр "России-1"
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Владимир Путин уволил губернатора Ивановской области Павла Конькова. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Как утверждается, чиновник подал в отставку по собственному желанию.

И.о. губернатора назначен замглавы Минэкономразвития Станислав Воскресенский.

Конькову 59 лет. Он уроженец Иванова, в 1980-х - начале 2000-х работал на текстильных предприятиях; с середины 1990-х - в должностях топ-менеджеров. В 2003-м был избран в областное заксобрание от "Единой России" и занял пост спикера. Однако уже в следующем году Конькова сняли с должности спикера и исключили из ЕР. Восстановлен в партии он был лишь в 2008-м, одновременно с назначением первым вице-премьером региона. И.о. главы региона Коньков стал в октябре 2013-го; 11 месяцев спустя его объявили победителем губернаторских выборов.

Воскресенскому 41 год. В 2004-2008 годах он работал в экспертном управлении администрации президента, в том числе в должности замначальника. Пост в Минэкономразвития занимал с 2008-го с перерывом в 2012-2014 годах, когда был замполпреда Путина в Северо-Западном федеральном округе.

Коньков стал десятым главой региона, уволенным за последние две недели. До него своих постов лишились самарский губернатор Николай Меркушкин, нижегородский - Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, красноярский губернатор Владимир Толоконский, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, приморский губернатор Владимир Миклушевский, орловский - Вадим Потомский, новосибирский - Владимир Городецкий и омский - Виктор Назаров.

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10.10.2017
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