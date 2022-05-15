На днях стало известно, что участница Pussy Riot Мария Алехина бежала из России, переодевшись в форму доставщика еды. Ранее тот же трюк проделала ее подруга и соратница Люся Штейн. Вспоминаем самые дерзкие побеги из путинской России, лукашенковской Беларуси и Советского Союза.





АЛЕХИНА

БАРБЕРО

ПУЛИН

ЕГОРОВ

КУЗНЕЧИКИ

БЕССОНОВ

КУРИЛОВ

БЕЛЕНКО

ГАСИНСКАЯ

ИВАНОВ