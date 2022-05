На днях стало известно, что участница Pussy Riot Мария Алехина бежала из России, переодевшись в форму доставщика еды. Ранее тот же трюк проделала ее подруга и соратница Люся Штейн. Вспоминаем самые дерзкие побеги из путинской России, лукашенковской Беларуси и Советского Союза.





АЛЕХИНА

БАРБЕРО

ПУЛИН

ЕГОРОВ

КУЗНЕЧИКИ

БЕССОНОВ

КУРИЛОВ

БЕЛЕНКО

ГАСИНСКАЯ

ИВАНОВ

Алехина совершила побег, после того как суд заменил ей наказание по "санитарному делу" на реальный срок - 21 день колонии. Об обстоятельствах побега Алехина рассказала The New York Times: она покинула квартиру в форме курьера Delivery Club, друг довез ее до границы Беларуси, и там она провела неделю, прежде чем попасть в Литву. С собой у Алехиной был лишь внутренний российский паспорт. Дествующей литовской визой она воспользоваться не могла, поскольку загранпаспорт у нее отобрали. Алехина предприняла три попытки перейти границу, два раза ее не пропустили. Ей удалось выбраться из Беларуси благодаря проездному документу, выданному властями одной из европейских стран по просьбе исландского художника Рагнара Кьяртанссона, - документ был тайно переправлен в Беларусь. Находясь там, Алехина избегала отелей и других мест, где у нее могли попросить удостоверение личности. Когда она добралась на автобусе до Литвы, ее уже обявили в розыск.Француз Йоанн Барберо, директор иркутского отделения Alliance Française, центра изучения французского языка и культуры, был задержан в феврале 2015 года. ФСБ сфабриковала против него дело о распространении детской порнографии и сексуальном насилии над малолетней дочерью. Барберо провел 71 день в СИЗО, где подвергался пыткам, затем был переведен под домашний арест. Француз сбежал в сентябре 2016-го, когда дело уже рассматривалось в суде. Он обмотал фольгой браслет слежения, добрался до автовокзала, подбросил свой телефон в маршрутку до Улан-Батора, а сам отправился в противоположном направлении: друг довез его на машине до Красноярска. С помощью сервиса Blablacar и "одноразовых" сим-карт Барберо добрался до Москвы и явился во французское посольство. Париж немедленно проинформировал об этом российский МИД. Начались безуспешные переговоры об освобождении Барберо; тем временем в Иркутске его заочно приговорили к 15 годам колонии. Обе стороны держали в тайне его местонахождение.Французские спецслужбы начали прорабатывать план эксфильтрации Барберо, но операцию отменили после президентских выборов во Франции. В итоге он прожил в посольстве больше года. Барберо самостоятельно спланировал второй побег. 2 ноября 2017 года он обманул службу безопасности посольства и покинул территорию дипмиссии. Друг-россиянин довез его на машине до эстонской границы. Дальше Барберо отправился пешком через заросли и болота, ориентируясь по GPS-навигатору. Ему удалось перейти границу. После четырех дней допросов эстонские пограничники передали его французским дипломатам в Таллине, откуда Барберо вылетел во Францию. По возвращении он резко критиковал французских дипломатов, не желавших обострять отношения с Москвой. В 2020 году Барберо выпустил книгу "В застенках Сибири".Михаил Пулин - бывший нацбол-политзаключенный. В 2008-2012 годах он отбывал сроки по двум политическим делам - в связи с дракой на Болотной площади и акцией нацболов "Ешь бесплатно". В 2015 году Пулину дали еще 1 год 4 месяца строгого режима, обвинив в попытке кражи бутылки водки из супермаркета.В мае 2020 года у Пулина, который тогда был одним из лидеров "Ассоциации народного сопротивления", и других членов организации прошли обыски по делу о незаконном образовании юридического лица (часть 2 статьи 173.1 УК). Во время допроса в Следственном комитете Пулина склоняли к негласному сотрудничеству с силовиками. Активисту присвоили статус свидетеля, и он решил бежать.Пулин взял с собой походный рюкзак, палатку, спальный мешок, минимальный набор для выживания, распечатки спутниковых снимков приграничных районов России, Беларуси и Литвы, и автостопом доехал до границы Беларуси. Он перешел границу пешком, передвигаясь в основном ночью, а затем на попутках доехал до границы с Литвой. Эту границу он также перешел пешком под покровом ночи, ориентируясь по компасу и карте, - ночью разразилась сильная гроза, и дождь смывал следы беглеца.В Вильнюсе Пулин обратился за убежищем и получил его несколько месяцев спустя, в конце октября 2020 года.Бывший председатель отделения партии "Яблоко" в Торопце Тверской области Владимир Егоров дважды пытался бежать за границу: в 2018 году, после выдворения из Украины, он получил условный срок по делу о призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280.1 УК) за пост о "кремлевской крысе" Владимире Путине. В конце 2020 года, после очередного обыска, против Егорова сфабриковали два новых уголовных дела - снова о призывах к экстремизму и об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2).В феврале 2021 года единомышленник, с которым Егоров познакомился в интернете, перевез его из Торопца в Москву. В июне этот же человек с семьей отвез Егорова к белорусской границе. Егорова и его помощников сопровождали нелегальные проводники. Они отвезли активиста к озеру на границе Литвы, которое он переплыл в ластах , с GPS-навигатором и гермомешком. Добравшись до Вильнюса, Егоров сдался полиции и с тех пор ждет получения статуса беженца.Отец и сын Виталий и Владислав Кузнечики - белорусы. 6 сентября 2020 года они участвовали в марше протеста у себя в Витебске. Когда сын отбил отца у силовиков, избивавших его и распыливших ему в лицо газ, их стали разыскивать. Кузнечики не бежали за границу, а поехали в Минск и 11 сентября попросили политического убежища у посольства Швеции. Когда им сказали, что посольство не предоставляет убежище, они перелезли через забор дипмиссии и с тех пор живут там. Шведские дипломаты выделили им отдельную комнату, как в свое время французы - своему гражданину и сотруднику Йоанну Барберо.Кузнечики объявлены в розыск по статье 364 УК Беларуси (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел). 1 октября 2020 года Комитет против пыток ООН предписал властям Швеции "предпринимать необходимые меры для обеспечения личной неприкосновенности заявителей, пока их жалоба находится на рассмотрении Комитета", то есть не передавать их белорусским властям. Власти Швеции пытались добиться отмены обеспечительных мер, настаивая, что Кузнечики находятся не в шведской юрисдикции, но в декабре 2021 года КПП принял жалобу отца и сына. В январе Кузнечики дали видеоинтервью "Настоящему времени", в котором пожаловались на бездействие властей Швеции.Первый по-настоящему нашумевший побег из СССР был совершен 15 мая 1925 года. Из Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН) бежали пятеро узников во главе с бывшим ротмистром императорской армии Юрием (Георгием) Бессоновым (Безсоновым), который сражался в рядах Северной Армии генерала Евгения Миллера, после ее поражения пытался уйти в Финляндию, но был схвачен красными. Бессонова неоднократно освобождали и вновь арестовывали. Он утверждал, что до Соловков успел побывать в 25 советских тюрьмах.Попав в СЛОН, ротмистр сразу решил, что оттуда возможен только коллективный побег. Сначала ему удалось склонить к побегу другого белогвардейца, ингуша Созерко Мальсагова, бывшего офицера Добровольческой армии генерала Антона Деникина. Мальсагов вернулся в СССР из Турции в 1923 году по амнистии, но все равно попал на Соловки. Затем они вовлекли в свой план поляка Эдварда Мальбродского, который сумел припрятать компас. В дальнейшем к заговору присоединился русский политзаключенный Матвей Сазонов, хорошо знавший окрестности Соловецких островов. План заключался в том, чтобы сбежать во время работ на лесоповале и лесными тропами добраться до Финляндии.Беглецам удалось разоружить двух охранников, один из которых в схватке был ранен Мальсаговым. После разоружения красноармейцев к беглецам присоединился казак Василий Приблудин. Он опасался репрессий в случае возвращения в лагерь. Решено было взять охранников с собой, а по мере удаления от лагеря отпускать их. После того как был отпущен последний охранник, беглецы резко изменили направление движения, чтобы запутать погоню. Первоначально они шли на север, а потом повернули на запад, через болота.Однажды они попали в засаду советских пограничников, но смогли бежать. Они питались лесными плодами и крали продовольствие в редких деревнях. Только 23 июня беглецы переправились через пограничную реку и оказались в Финляндии. Побег занял 39 дней. Из Финляндии Бессонов через Норвегию и Англию выехал во Францию, где издал книгу "26 тюрем и побег из Соловков". Мальсагов же через Латвию направился в Польшу. В Риге он успел написать и издать книгу о Соловках "Адский остров".В дальнейшем Бессонов жил во Франции и скончался в 1970 году. Мальсагов же потом служил в польской армии, в сентябре 1939 года был взят в плен немцами, в 1944 году бежал, участвовал в польском движении Сопротивления, затем перебрался во Францию, а оттуда, уже после войны, в Англию, где работал в Исламском культурном Центре и был членом созданного в 1951 году в Мюнхене "Межнационального Комитета по проведению процесса против политики геноцида (народоубийства), проводимой коммунистической властью". Мальсагов умер в Англии в 1976 году. О судьбе Мальбродского, Сазонова и Приблудина сведений нет, но скорее всего они нашли убежище в Финляндии и других государствах-лимитрофах.После публикации книг Бессонова и Мальсагова в СССР началась пропагандистская кампания по обелению Соловков: в 1929 году туда поехал Максим Горький и написал свой знаменитый очерк , прославляющий чекистов. Сторонники СССР на Западе, включая Романа Роллана и Лиона Фейхтвангера, утверждали, что книги Бессонова и Мальсагова, описывающие ужасы советских тюрем, клеветнические. А вот Редьярд Киплинг встал на сторону Бессонова, заявив, что тот пишет правду13 декабря 1974 года Станислав Курилов совершил побег из СССР, спрыгнув с борта лайнера и проплыв около 100 км. Он работал инструктором по глубоководному погружению в Институте биологии моря во Владивостоке и мечтал путешествовать по миру. Однако власти не давали ему разрешения на выезд за границу, поскольку у него там были родственники. Родная сестра Станислава вышла замуж за индийца и эмигрировала в Индию, а потом в Канаду.Курилов стал планировать побег. В декабре 1974 года он увидел объявление о круизе на лайнере "Советский Союз", маршрут которого проходил от Владивостока до экватора и обратно без захода в иностранные порты, так что загранпаспорт и разрешение на выезд туристам не требовались. Курилов заранее рассчитал, в какой точке маршрута он спрыгнет в море. Он благополучно доплыл до филиппинского острова Сиаргао. С Филиппин он перебрался в Канаду, где сначала работал разнорабочим в пиццерии, а потом, выучив английский и получив гражданство, работал в канадских и американских фирмах, занимающихся морскими исследованиями. В дальнейшем он переехал в Израиль и трудился в Хайфском океанографическом институте, пока не погиб 29 января 1998 года в результате несчастного случая во время водолазных работ. В СССР он был заочно приговорен к 10 годам заключения за измену Родине.6 сентября 1976 года cоветский летчик Виктор Беленко на новейшем истребителе МиГ-25П приземлился на японском острове Хоккайдо. Это был заранее cпланированный побег. Во время планового тренировочного полета Беленко отстал от своего ведущего и снизился до высоты примерно 30 метров, что позволило ему избежать обнаружения как советскими, так и японскими радарами.Президент США Джимми Картер немедленно предоставил летчику убежище. Перед возвращением самолета Советскому Союзу он был тщательно обследован американскими специалистами. Считается, что на устранение последствий, связанных с тем, что новейший истребитель оказался в руках у потенциального противника, СССР пришлось затратить миллиарды долларов.Беленко так объяснил причины побега: "Я принял это решение в связи с недовольством этой страной. Я старался изо всех сил. Я был одним из их лучших пилотов-истребителей. Когда я был молод, то был увлечен идеями социализма и коммунизма - они были очень привлекательны, потому что сулили полную занятость, бесплатное образование, бесплатную медицинскую помощь, хорошую пенсию, бесплатный уход за детьми и так далее. Но позже я обнаружил, что эти идеи служили только коммунистической номенклатуре, а остальное население было фактически рабами. Я сделал вывод, что не могу изменить эту систему. Система настолько велика, что я не могу ее изменить, как и существовать внутри нее нормальным человеком. Лучшим выходом для меня было "развестись" с этой системой. Я был летчиком-истребителем, но это не имело никакого отношения к моему решению бежать. Если бы я не был летчиком, я все равно нашел бы способ убежать из этого концентрационного лагеря. Даже сегодня, в 1996 году, со всеми лозунгами и всеми свободами, эта страна по-прежнему остается закрытым обществом. Мне потребовалось длительное время, чтобы принять решение, но окончательное решение я принял за месяц до бегства, и когда его принял, был очень доволен собой! Я чувствовал, как шагаю по облакам. Я чувствовал себя свободным".В СССР Беленко был заочно приговорен к смертной казни. В советское и постсоветское время неоднократно распространялись слухи о его гибели. Однако, насколько известно, он до сих пор живет в США, где работает высокооплачиваемым консультантом ряда правительственных структур. После 1991 года Беленко побывал в России под чужим именем. Он издал мемуары на русском и английском языках.Украинка Лиля Гасинская мечтала сбежать из СССР с 14 лет. Мечта исполнилась, когда ей было 18. Лиля окончила Одесское ПТУ морского туристского сервиса по специальности "официант судовой" и, получив допуск к работе на судах загранплавания, была направлена в Черноморское морское пароходство для работы на круизном теплоходе "Леонид Собинов". 14 января 1979 года во время стоянки теплохода в порту Сиднея Гасинская в одном красном бикини пролезла через иллюминатор и проплыла 40 минут до берега Сиднейской бухты в районе Пирмонта. Там она на ломаном английском попросила о помощи прохожего, выгуливавшего собаку.За Гасинской буквально охотились сотрудники советского консульства, но ее спрятали репортеры из газеты The Daily Mirror в обмен на эксклюзивные интервью и фото. "Девушка в красном бикини" стала мировой сенсацией. Ей было предоставлено политическое убежище, хотя часть австралийской общественности критиковала это решение правительства, указывая, что никаким политическим преследованиям на родине Гасинская не подвергалась. Сама она заявила, что мечтает стать актрисой и поступить в школу моделей. Мечта исполнилась - Лиля начала карьеру профессиональной танцовщицы диско и диджея и снималась в австралийских телесериалах. В 1984 году она вышла замуж за богатого бизнесмена, а после расставания с ним в 1990 году переехала в Лондон, где живет до сих пор . У нее двое сыновей.Шахматист Игорь Васильевич Иванов из Ленинграда подавал большие надежды. В июле 1979 года он обыграл чемпиона мира Анатолия Карпова. В 1980 году Иванову было разрешено принять участие в Мемориале Капабланки на Кубе. На обратном пути, когда самолет сел на дозаправку в аэропорту Гандер в Канаде, Игорь усыпил бдительность сопровождавшего его офицера КГБ и выбежал из самолета, имея при себе только карманные шахматы. Тогда Иванов не говорил ни на одном иностранном языке. По его просьбе немецкий гроссмейстер Гельмут Пфлегер, тоже игравший на Кубе, написал Игорю записку по-английски и по-французски с просьбой о политическом убежище.Иванов увидел, что чекист его преследует, поднялся на второй этаж аэропорта, зашел в дьюти-фри, подошел к девушке, стоявшей за прилавком, и протянул ей записку. Та прочитала ее, ушла и вернулась с двумя полицейскими. Те проигнорировали крики офицера КГБ, что этот человек - преступник. Иванов получил политическое убежище и гражданство Канады. Он четыре раза выигрывал чемпионат Канады и успешно представлял эту страну на международных турнирах. В начале 1990-х шахматист переехал в США. К 1997 году он 9 раз выигрывал Гран-при Шахматной федерации США, а потом перешел на тренерскую работу. Иванов умер в 2005 году.