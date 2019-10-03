Мосгорсуд рассматривает апелляционные жалобы на приговоры Владиславу Синице и Евгению Коваленко. Московские предприятия отсуживают у оппозиционеров компенсации за "убытки" от акции 27 июля: по иску ресторана "Армения" взыскано более 240 тысяч рублей, по иску ГБУ "Автомобильные дороги" - более 3,4 миллиона. Продолжаются акции солидарности с политзеками, в том числе пикеты в их поддержку.

Судья Мосгорсуда Евгения Жигалева рассматривает апелляционную жалобу на приговор Евгению Коваленко.





Евгений Коваленко. Фото: zona.media

У представительства Конституционного суда в Москве проходят пикеты в поддержку Константина Котова.





Ольга Мазурова. Фото: телеграм-канал "Константин Котов INFO

11 российских актеров приняли участие в записи видеоролика, в котором рассказали о фигурантах "московского дела". Они зачитали слова политзеков, взятые из их интервью и выступлений в судах. Политзеков поддержали Александр Паль, Данила Поперечный, Александр Ильин-младший, Никита Кукушкин, Евгений Цыганов, Артур Смольянинов, Александр Яценко, Григорий Добрыгин, Павел Деревянко, Александр Горчилин и Юрий Борисов.

В Мосгорсуде рассматривается апелляционная жалоба на приговор Владиславу Синице, приговоренному к 5 годам общего режима за твит о детях силовиков. Дело рассматривает коллегия судей в составе Ольги Неделиной, Татьяны Додоновой и Светланы Федоровой. Политзека защищают адвокаты "Агоры" Денис Тихонов, Андрей Сабинин и Дмитрий Динзе.





Владислав Синица по видеосвязи из СИЗО. Фото: zona.media

У Мосгорсуда, где рассматриваются апелляции на приговоры Владиславу Синице и Евгению Коваленко, собрались активисты с большими воздушными шарами с надписью "Отпускай!". Полицейкий попросил их отойти от здания суда, сказав, что они нарушают правила пикетирования.





Фото: телеграм-канал "Константин Котов INFO"

В Москве у площади трех вокзалов активисты вывесили баннер "Свободу Константину Котову и всем фигурантам "московского дела".





Фото: телеграм-канал "Константин Котов INFO"

Тушинский райсуд Москвы взыскал по иску ресторана "Армения" 241 520 рублей с оппозиционеров. Ответчиками по делу проходили Алексей Навальный, бывшие кандидаты в Мосгордуму Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов и Владимир Милов, координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов и руководитель отдел расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров. Ресторан требовал взыскать с оппозиционеров 551 847 рублей 40 копеек за прибыль, якобы недополученную 27 июля.