Зарегистрироваться | Войти через:
Фото: t.me/freekotov
Мосгорсуд рассматривает апелляционные жалобы на приговоры Владиславу Синице и Евгению Коваленко. Московские предприятия отсуживают у оппозиционеров компенсации за "убытки" от акции 27 июля: по иску ресторана "Армения" взыскано более 240 тысяч рублей, по иску ГБУ "Автомобильные дороги" - более 3,4 миллиона. Продолжаются акции солидарности с политзеками, в том числе пикеты в их поддержку.
Cентябрьская хроника - тут.
Судья Мосгорсуда Евгения Жигалева рассматривает апелляционную жалобу на приговор Евгению Коваленко.
Евгений Коваленко. Фото: zona.media
У представительства Конституционного суда в Москве проходят пикеты в поддержку Константина Котова.
Ольга Мазурова. Фото: телеграм-канал "Константин Котов INFO
11 российских актеров приняли участие в записи видеоролика, в котором рассказали о фигурантах "московского дела". Они зачитали слова политзеков, взятые из их интервью и выступлений в судах. Политзеков поддержали Александр Паль, Данила Поперечный, Александр Ильин-младший, Никита Кукушкин, Евгений Цыганов, Артур Смольянинов, Александр Яценко, Григорий Добрыгин, Павел Деревянко, Александр Горчилин и Юрий Борисов.
В Мосгорсуде рассматривается апелляционная жалоба на приговор Владиславу Синице, приговоренному к 5 годам общего режима за твит о детях силовиков. Дело рассматривает коллегия судей в составе Ольги Неделиной, Татьяны Додоновой и Светланы Федоровой. Политзека защищают адвокаты "Агоры" Денис Тихонов, Андрей Сабинин и Дмитрий Динзе.
Владислав Синица по видеосвязи из СИЗО. Фото: zona.media
У Мосгорсуда, где рассматриваются апелляции на приговоры Владиславу Синице и Евгению Коваленко, собрались активисты с большими воздушными шарами с надписью "Отпускай!". Полицейкий попросил их отойти от здания суда, сказав, что они нарушают правила пикетирования.
Фото: телеграм-канал "Константин Котов INFO"
В Москве у площади трех вокзалов активисты вывесили баннер "Свободу Константину Котову и всем фигурантам "московского дела".
Фото: телеграм-канал "Константин Котов INFO"
Тушинский райсуд Москвы взыскал по иску ресторана "Армения" 241 520 рублей с оппозиционеров. Ответчиками по делу проходили Алексей Навальный, бывшие кандидаты в Мосгордуму Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов и Владимир Милов, координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов и руководитель отдел расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров. Ресторан требовал взыскать с оппозиционеров 551 847 рублей 40 копеек за прибыль, якобы недополученную 27 июля.
Коптевский райсуд Москвы частично удовлетворил иск московского ГБУ "Автомобильные дороги" к оппозиционерам, постановив взыскать более 3,4 миллиона рублей "убытков" из-за акции 27 июля. Удовлетворены иски к Алексею Навальному, координатору его московского штаба Олегу Степанову, юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, директору фонда Ивану Жданову, а также оппозиционерам Илье Яшину и Александру Соловьеву.
Алексея Миняйло освободили из-под стражи, уголовное дело в отношении него прекращено. Сроки домашнего ареста Егора Жукова и содержания в СИЗО Самариддина Раджабова продлены до 26 декабря. Рассмотрение апелляции на приговор Павлу Устинову перенесено на 30 сентября. На 29 сентября назначен согласованный митинг на проспекте Сахарова. За решеткой в связи с летними протестами остаются 9 человек, шестеро из них уже осуждены.
Мы впервые публикуем видеозапись событий 27 июля, которые легли в основу уголовного дела против 22-летнего Никиты Чирцова. В понедельник Мосгорсуд отклонил его апелляцию на арест. Чирцову вменяют применение насилия к полицейскому. Ему грозит до 5 лет колонии. По версии следствия, Чирцов толкнул сержанта полиции в грудь и в плечо. По "московскому делу" на сроки от 2 до 5 лет уже осуждены семь человек.
Комиссия сорвала покровы с тех, "кто ведет информационную войну против нашей страны, пренебрегает принципами объективности... занимается травлей российских коллег". В общем, разоблачила гадов. Взяла реванш за все унижения, которые российским охранителям пришлось претерпеть в судах и, быть может, еще предстоит - в тех же процессах по "московскому делу", где будут разбирать апелляции адвокатов Кирилла Жукова, Константина Котова, Владислава Синицы и других.
Нужен Путину помощник при общении с прессой или не нужен, но он есть и, пусть нечасто, вдруг рассказывает про своего патрона нечто по-настоящему увлекательное. Или, как вчера, высказывается с тем отчаяньем, которое ныне охватывает тысячи и тысячи граждан при виде всего, что совершается дома. Нет сомнений, с точки зрения познавательной это была очень полезная встреча, побольше бы таких и почаще. Саморазоблачительных для власти и весьма обнадеживающих для граждан.