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В Люблинском райсуде на этой неделе наконец-то состоялся допрос главного свидетеля обвинения по делу "Нового величия" - Родиона Зелинского, также известного как Руслан Д. (полная текстовая трансляция "Медиазоны").
Началось все с того, что судья Александр Маслов отказался расскречивать личность свидетеля и самостоятельно проверил ее - непонятно, видел он российский паспорт на имя Руслана Данилова (так свидетель представлялся в объяснениях, которые дал полиции), или же настоящий молдавский загранпаспорт Зелинского. Если первое, то перед судом свидетель предстал под вымышленными данными и его показания юридически несостоятельны.
Рассказанное Зелинским прокурору в принципе повторяло канву обвинения: он сообщил о существовании внутри "НВ" "отдела активного действия" для организации "не совсем законных акций, о выездах на тренировки по стрельбе и бросанию коктейлей Молотова, о взаимодействии с другими протестным организациями, о намерении членов "НВ" бить полицейских при задержаниях, о якобы ведущей роли Руслана Костыленкова. Главный прокол, допущенный Зелинским в первый день допроса, - выдуманная им легенда о том, как он платил за офис через анонимного посредника, якобы найденного им на форуме Rutor в даркнете, переводя деньги в биткоинах. В действительности этот форум закрылся летом 2017 года, еще до создания "НВ".
На второй день, когда вопросы задавали адвокаты, Зелинский честно признался в провокаторстве: сказал, что вступать в различные организации, следить за их членами, собирать личные данные "революционеров" - это его "хобби". Когда речь снова зашла об оплате помещения, Зелинский сказал, что платил не биткоинами, а через QIWI-кошелек посреднику, оставляя ему комиссию - 30 процентов от суммы аренды.
Наконец, Зелинский признался в том, что переписка из телеграм-чата "НВ", переданная им следствию, была выгружена из чата неким третьим лицом, которому он получил это сделать, при этом в нее были внесены изменения - рядом с сообщениями были написаны настоящие имена авторов (откуда они появились, Зелинский сказать затруднился). Таким образом, подлинника переписки в деле нет, а потому одно из основных доказательств обвинения следует признать недопустимым.
Неизвестно, появится ли Зелинский в суде снова (его допрос прервали по инициативе прокурора), но его признаний уже достаточно для прекращения дела.
Аудиовпечатление он производил престранное. Голос, говор, интонация, ритм речи - все было необычным, слегка болезненным. Был вроде на все согласный и охотно отвечал на вопросы. Часто произносил "коэчно", немного скучал, иногда раздражался и несколько раз капризно, скрипучим и немного женским голосом говорил, что устал повоторять одно и то же, а пару раз склочно рявкнул: "Все, я все сказал и больше попрошу мне этот вопрос не задавать!"
А потом вдруг вспыхнул и засверкал всеми красками. Адвокат Крюкова (Вячеслав Крюков - один из фигурантов дела "НВ", сидящий в СИЗО. - Ред.) спросил Руслана Д., как именно он узнал персональные данные его подзащитного и других (многие участники чата и группы фигурировали там лишь под никами). И тут Руслан просто захрюкал от наслаждения. И рассказал, как: перед каким-то из собраний мужики вели разговор о старшинстве, он запомнил годы рождения. Рощина (Максим Рощин - фигурант дела "НВ", сидит под домашним арестом. - Ред.) вбил в судебную базу по какому-то штрафу, о котором тот обмолвился, проверил на сайте судебных приставов - и вуаля! Крюкова, зная, что тот студент юридического, нашел, сочетая разные "Вконтакте" и списки поступивших в РГУП - и вуаля! Дубовик (Мария Дубовик - фигурантка дела "НВ", под домашним арестом. - Ред.) обманом заставил дать ему воспользоваться ее телефоном, пробил отслеженный таким образом номер по "покупной базе" - и вуаля! Полетаева (Дмитрий Полетаев сидит в СИЗО. - Ред.) определил по электронным следам пересланного голосового сообщения. Павликову (Анна Павликова под домашним арестом. - Ред.) - путем мучительной дешифровки и сопоставления разных ее ников, упорным предследованием. И так далее.
"Всех! Знаю!" - вдруг громко заорал он.
Судья Маслов, который по мере хвастливого описания информационной охоты Руслана Д. стал уже совсем удивленный лицом, вздрогнул. В зале, как говорят, ангел пролетел (чтобы не сказать по-другому). Невидимый свидетель где-то причмокивал от удовольствия...
Потом был опять допрос, поток методичной лжи, клеветы, каких-то диких квалификаций совершенно невинных действий ребятни из "Нового величия" - опасная преступная группировка и проч. Разумеется, без конкретики. Ибо ее просто не существует.
"Грани" публикуют видео со сборов участников "Нового величия", тайно записанное агентом спецслужб Раду Зелинским. Именно он был инициатором всех провокационных разговоров: о подделке удостоверений полицейских, поджогах омоновцев, включении в устав организации пункта о раздаче оружия, о революции. Кроме того, мы выяснили новые подробности о самом Зелинском и его знакомом из Молдавии, который, похоже, незаконно получил российский паспорт и зачем-то бывал в "ДНР".
В суде по делу "Нового величия" случилось непредвиденное - свидетельница, сдававшая помещение для собраний организации, ослушалась ФСБ. Благодаря показаниям Юлии Куницыной удалось установить личность ключевого провокатора, внедренного силовиками в молодежный кружок. Загадочным "Русланом Даниловым" оказался гражданин Молдавии Родион Зелинский - программист, сторонник "русского мира". Его стараниями юные мечтатели стали участниками "экстремистского сообщества".
Суд по делу "Нового величия" с каждым днем все драматичнее. После сенсационных показаний Павла Ребровского настает черед других свидетелей обвинения. Среди них - внедренный в группу сотрудник Росгвардии Рустам Кашапов. Судя по всему, мониторинг интернета на предмет "экстремизма" - его прямая служебная обязанность. Однако в показаниях на следствии Кашапов об этом старательно умалчивал. Объясняем почему.