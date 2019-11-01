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статья Хобби и шуточки

01.11.2019
Родион Зелинский
Родион Зелинский
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В Люблинском райсуде на этой неделе наконец-то состоялся допрос главного свидетеля обвинения по делу "Нового величия" - Родиона Зелинского, также известного как Руслан Д. (полная текстовая трансляция "Медиазоны").

Началось все с того, что судья Александр Маслов отказался расскречивать личность свидетеля и самостоятельно проверил ее - непонятно, видел он российский паспорт на имя Руслана Данилова (так свидетель представлялся в объяснениях, которые дал полиции), или же настоящий молдавский загранпаспорт Зелинского. Если первое, то перед судом свидетель предстал под вымышленными данными и его показания юридически несостоятельны.

Рассказанное Зелинским прокурору в принципе повторяло канву обвинения: он сообщил о существовании внутри "НВ" "отдела активного действия" для организации "не совсем законных акций, о выездах на тренировки по стрельбе и бросанию коктейлей Молотова, о взаимодействии с другими протестным организациями, о намерении членов "НВ" бить полицейских при задержаниях, о якобы ведущей роли Руслана Костыленкова. Главный прокол, допущенный Зелинским в первый день допроса, - выдуманная им легенда о том, как он платил за офис через анонимного посредника, якобы найденного им на форуме Rutor в даркнете, переводя деньги в биткоинах. В действительности этот форум закрылся летом 2017 года, еще до создания "НВ".

На второй день, когда вопросы задавали адвокаты, Зелинский честно признался в провокаторстве: сказал, что вступать в различные организации, следить за их членами, собирать личные данные "революционеров" - это его "хобби". Когда речь снова зашла об оплате помещения, Зелинский сказал, что платил не биткоинами, а через QIWI-кошелек посреднику, оставляя ему комиссию - 30 процентов от суммы аренды.

Наконец, Зелинский признался в том, что переписка из телеграм-чата "НВ", переданная им следствию, была выгружена из чата неким третьим лицом, которому он получил это сделать, при этом в нее были внесены изменения - рядом с сообщениями были написаны настоящие имена авторов (откуда они появились, Зелинский сказать затруднился). Таким образом, подлинника переписки в деле нет, а потому одно из основных доказательств обвинения следует признать недопустимым.

Неизвестно, появится ли Зелинский в суде снова (его допрос прервали по инициативе прокурора), но его признаний уже достаточно для прекращения дела.

Татьяна Малкина. Фото GZT.Ru
Татьяна Малкина, журналист

...В ходе допроса Руслан Д., с одной стороны, демонстрировал поистине дьявольскую память - мог сразу назвать (мы не знаем, из головы или листая свои каталоги) с точностью до часа, когда и сколько он говорил с кем-то, например, 16 декабря 2017 года. С другой - в критические моменты, когда защита ловила его на противоречиях и даже грубой лжи, говорил, что не помнит, ибо давно это было.

Аудиовпечатление он производил престранное. Голос, говор, интонация, ритм речи - все было необычным, слегка болезненным. Был вроде на все согласный и охотно отвечал на вопросы. Часто произносил "коэчно", немного скучал, иногда раздражался и несколько раз капризно, скрипучим и немного женским голосом говорил, что устал повоторять одно и то же, а пару раз склочно рявкнул: "Все, я все сказал и больше попрошу мне этот вопрос не задавать!"

А потом вдруг вспыхнул и засверкал всеми красками. Адвокат Крюкова (Вячеслав Крюков - один из фигурантов дела "НВ", сидящий в СИЗО. - Ред.) спросил Руслана Д., как именно он узнал персональные данные его подзащитного и других (многие участники чата и группы фигурировали там лишь под никами). И тут Руслан просто захрюкал от наслаждения. И рассказал, как: перед каким-то из собраний мужики вели разговор о старшинстве, он запомнил годы рождения. Рощина (Максим Рощин - фигурант дела "НВ", сидит под домашним арестом. - Ред.) вбил в судебную базу по какому-то штрафу, о котором тот обмолвился, проверил на сайте судебных приставов - и вуаля! Крюкова, зная, что тот студент юридического, нашел, сочетая разные "Вконтакте" и списки поступивших в РГУП - и вуаля! Дубовик (Мария Дубовик - фигурантка дела "НВ", под домашним арестом. - Ред.) обманом заставил дать ему воспользоваться ее телефоном, пробил отслеженный таким образом номер по "покупной базе" - и вуаля! Полетаева (Дмитрий Полетаев сидит в СИЗО. - Ред.) определил по электронным следам пересланного голосового сообщения. Павликову (Анна Павликова под домашним арестом. - Ред.) - путем мучительной дешифровки и сопоставления разных ее ников, упорным предследованием. И так далее.

"Всех! Знаю!" - вдруг громко заорал он.

Судья Маслов, который по мере хвастливого описания информационной охоты Руслана Д. стал уже совсем удивленный лицом, вздрогнул. В зале, как говорят, ангел пролетел (чтобы не сказать по-другому). Невидимый свидетель где-то причмокивал от удовольствия...

Потом был опять допрос, поток методичной лжи, клеветы, каких-то диких квалификаций совершенно невинных действий ребятни из "Нового величия" - опасная преступная группировка и проч. Разумеется, без конкретики. Ибо ее просто не существует.

https://tinyurl.com/y53hxk35

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01.11.2019
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Учебная стрельба. Кадр видео из материалов дела "НВ"

Агент разговорного жанра

07.10.2019

"Грани" публикуют видео со сборов участников "Нового величия", тайно записанное агентом спецслужб Раду Зелинским. Именно он был инициатором всех провокационных разговоров: о подделке удостоверений полицейских, поджогах омоновцев, включении в устав организации пункта о раздаче оружия, о революции. Кроме того, мы выяснили новые подробности о самом Зелинском и его знакомом из Молдавии, который, похоже, незаконно получил российский паспорт и зачем-то бывал в "ДНР".
Родион Зелинский

Верховный Раду

Юрий Изотов, 22.08.2019

В суде по делу "Нового величия" случилось непредвиденное - свидетельница, сдававшая помещение для собраний организации, ослушалась ФСБ. Благодаря показаниям Юлии Куницыной удалось установить личность ключевого провокатора, внедренного силовиками в молодежный кружок. Загадочным "Русланом Даниловым" оказался гражданин Молдавии Родион Зелинский - программист, сторонник "русского мира". Его стараниями юные мечтатели стали участниками "экстремистского сообщества".
Росгвардеец в войсковой части № 3061. Фото: rosgvard.ru

Ловец невидимого фронта

Юрий Изотов, 12.07.2019

Суд по делу "Нового величия" с каждым днем все драматичнее. После сенсационных показаний Павла Ребровского настает черед других свидетелей обвинения. Среди них - внедренный в группу сотрудник Росгвардии Рустам Кашапов. Судя по всему, мониторинг интернета на предмет "экстремизма" - его прямая служебная обязанность. Однако в показаниях на следствии Кашапов об этом старательно умалчивал. Объясняем почему.
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