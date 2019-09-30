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Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина | Свидетели Иеговы
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Также: Политзеки, Акции протеста, Полиция, Право, Россия, Общество, Политика

статья Толкование толкания

30.09.2019
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В понедельник Мосгорсуд продлил арест 22-летнему Никите Чирцову, одному из фигурантов "московского дела". Его обвиняют в применении насилия к полицейскому во время акции 27 июля (часть 1 статьи 318 УК; до 5 лет). По версии следствия, Чирцов толкнул сержанта полиции в грудь и в плечо.

Мы впервые публикуем видеозапись событий, которые легли в основу дела Чирцова.

"Слева от меня парень был, стали толкать забор, образовалась дыра, я зачем-то в нее прыгнул и побежал. Собственно, меня стали сотрудники (задерживать. - Ред.), я выставил руки и начал от них убегать. И все", - описывал Чирцов события того дня.

Задержанного составили в ОП "Нижегородский", где на него составили протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником порядка проведения публичной акции). 31 июля Лефортовский райсуд Москвы оштрафовал Чирцова на 10 тысяч рублей.

3 августа Чирцов поехал в Минск (по его словам - "просто отдыхать") и 28 августа был задержан в хостеле белорусской милицией. Ему сказали, что он находится в межгосударственном розыске и подозревается по статьям 212 (массовые беспорядки) и 318 УК (применение насилия к представителю власти). Чирцов действительно есть в базе разыскиваемых на сайте российского МВД. 30 августа его выслали на самолете в Москву и запретили въезд в Белоруссию на 10 лет. В Москве в аэропорту "Домодедово" Чирцова задерживать не стали.

Чирцов три года учился в Москве на программиста, после этого жил в Пермском крае и занимался интернет-предпринимательством.

По "московскому делу", возбужденному после летних протестных акций, на сроки от 2 до 5 лет уже осуждены семеро: Константин Котов, Владислав Синица, Иван Подкопаев, Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Данил Беглец и Павел Устинов. В понедельник приговор Устинову смягчили. На прошлой неделе из СИЗО были отпущены Айдар Губайдулин и Алексей Миняйло - в отношении последнего дело прекращено. За решеткой в ожидании приговора помимо Чирцова остаются Самариддин Раджабов и Эдуард Малышевский. Егор Жуков и Сергей Фомин содержатся под домашним арестом.

29 сентября на проспекте Сахарова состоялся согласованный митинг за освобождение фигурантов "московского дела" и всех политзаключенных.

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30.09.2019
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Перекошенное лицо

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Комиссия сорвала покровы с тех, "кто ведет информационную войну против нашей страны, пренебрегает принципами объективности... занимается травлей российских коллег". В общем, разоблачила гадов. Взяла реванш за все унижения, которые российским охранителям пришлось претерпеть в судах и, быть может, еще предстоит - в тех же процессах по "московскому делу", где будут разбирать апелляции адвокатов Кирилла Жукова, Константина Котова, Владислава Синицы и других.

Алексей Миняйло. Фото: телеграм-канал "Арестанты 212"

Московские репрессии. Сентябрь

26.09.2019

Алексея Миняйло освободили из-под стражи, уголовное дело в отношении него прекращено. Сроки домашнего ареста Егора Жукова и содержания в СИЗО Самариддина Раджабова продлены до 26 декабря. Рассмотрение апелляции на приговор Павлу Устинову перенесено на 30 сентября. На 29 сентября назначен согласованный митинг на проспекте Сахарова. За решеткой в связи с летними протестами остаются 9 человек, шестеро из них уже осуждены.

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