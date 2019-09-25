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Также: Мильштейн, Президент, Студенты, Акции протеста, Политзеки, Общество, Право, Колонки, Россия, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Алексей Навальный

статья Моление о стаканчике

Илья Мильштейн, 25.09.2019
Илья Мильштейн
Илья Мильштейн
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О том, что президенту Путину не нужен пресс-секретарь, Дмитрий Песков поведал нам уже много лет назад и с тех пор почти не давал повода усомниться в своей никчемности. Поскольку в ходе его официальных встреч с журналистами почти всегда выясняется, что беседовать им не о чем. Обычно ответы Дмитрия Сергеевича на вопросы прессы сводятся к фразам типа "это к нам не относится", "мы не комментируем", "ведется проверка" и "не знаю". В отличие от шефа, способного часами говорить на любые темы, удовлетворяя любопытство самой широкой публики, хоть нашей, хоть иностранной, Песков производит впечатление человека несловоохотливого.

Впечатление это ложное.

В чем легко убедиться, обнаружив, как раскрывается пресс-секретарь на закрытых встречах со студенческой, к примеру, аудиторией. Случается, он и тайны государственные выдает, что имело место лет шесть назад, когда Песков общался со слушателями Академии журналистики "Коммерсанта". У него там поинтересовались, почему президент не произносит вслух фамилию одного известного оппозиционера, и дело обернулось большим скандалом. Ньюсмейкер рассказал будущим репортеркам, что Путин не желает называть Навального по имени, чтобы его не рекламировать. Расторопные девушки тут же напечатали эту замечательную новость в газете, с которой уже сотрудничали, - и немедленно были оттуда уволены президентом академии бывшим журналистом Колесниковым. За разглашение совсекретных сведений о магических практиках Владимира Владимировича, которые вообще-то разгласил болтливый Песков.

Вчера он опять разговорился и снова перед студентами, теперь перед первокурсниками журфака Высшей школы экономики. Причем если в прошлый раз пресс-секретарь проводил в молодежной среде разъяснительную работу, что подразумевало тон деловой, то на сей раз неожиданно выступил в тоне исповедальном и отчасти даже паническом. Его спросили про фигурантов "московского дела", получивших уголовные сроки, и Дмитрия Сергеевича, что называется, понесло.

Он чуть ли не извинялся за то, что служит у Путина, то есть "работает на это государство", отчего и "не может обвинять или ставить под вопрос действия государства". Он долго и путано объяснял, в чем заключается его работа, и в сухом остатке выходило, что или ему надо уволиться, или "делать все, что в его силах, чтобы виновные всегда получили свое наказание, невиновные всегда вышли из тюрьмы и никогда не были осуждены". При том что это не входит в круг его прямых обязанностей. Из чего следовало заключить, что он в курсе происходящего и по мере сил пытается творить добро в отношении невиновных, а в отставку уходить ужасно не хочет. Неслыханные эти речи уже расхватаны на цитаты, ясно свидетельствуя о том, как мало мы по сути знаем про людей, населяющих кремлевские башни, и про Пескова в частности.

К слову, неделю назад, когда он в качестве официального лица объяснялся с интервьюерами насчет указанных арестов, судов и приговоров, намека не возникало на "это государство" и мучительные дилеммы, связанные с должностью пресс-секретаря. "Мы не считаем возможным комментировать решения суда... президент, безусловно, в курсе, но также не может ни реагировать, ни влиять... еще раз повторяю: есть вердикт суда и есть законные права по опротестованию этого вердикта" - в таком духе Дмитрий Сергеевич отвечал на все вопросы, и ежели корреспондент, взывая к Конституции, замечал ему, что "есть еще и защита прав граждан", гарантом которых является Путин, Песков привычно уходил в несознанку: "Полагаю, что я сказал все, что хотел сказать по этой теме".

Но это был обыкновенный Песков, ничего не знающий, слепо доверяющий судебным вердиктам и посылающий журналистов с их вопросами в другие ведомства, если не куда подальше. Тот самый, кстати, который, как бы осознав, что наговорил лишнего, возвращался к знакомому своему образу и нес дикую околесицу перед учащимися ВШЭ. "Там вот был какой-то парень, - стращал он первокурсников, - который подбросил стаканчик. Но вы поймите, что его в Америке застрелили бы выстрелом в голову. Понимаете? Без суда, без следствия - и полицейский получил бы за это награду!.. У нас, может быть, не совсем любезно погрузят в автобус, выломают руки и увезут, а в Америке и Канаде застрелят к чертовой матери!.. Тем более на несанкционированной акции". И хотя даже детям было понятно, что миллионы застреленных на вашингтонских площадях за подброшенный стаканчик демонстрантов существуют лишь в воображении оратора, он уже не мог остановиться. Все-таки столько лет с Путиным, столько лет в должности пресс-секретаря - это даром не проходит. Тут и по-человечески внезапно заговорив, поневоле собьешься на несанкционированные акции в США и награжденных орденами и квартирами американских карателей-росгвардейцев.

Тем не менее важно все-таки отметить этот очередной эпизод в биографии Дмитрия Пескова, который может показаться моментом истины. Нужен Путину помощник при общении с прессой или не нужен, но он есть и, пусть нечасто, вдруг рассказывает про своего патрона нечто по-настоящему увлекательное. Или, как вчера, высказывается с тем отчаяньем, которое ныне охватывает тысячи и тысячи граждан при виде всего, что совершается дома. Нет сомнений, с точки зрения познавательной это была очень полезная встреча, побольше бы таких и почаще. Саморазоблачительных для власти и весьма обнадеживающих для граждан, перед которыми распахнул свою душу мятущийся пресс-секретарь. Явно возмущенный зверствами полицейского режима в Америке и робко мечтающий о том, чтобы у нас никогда ничего подобного не происходило.

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Илья Мильштейн, 25.09.2019
в блоге Блоги
26
Дерьмометр 24.09.2019
в блоге Расстрел за стаканчик
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн

Печень пошаливает

Илья Мильштейн, 17.05.2019

Забор в сквере возле екатеринбургского драмтеатра стоит, причем уже в два ряда. Задержанные в ходе акции гражданского противостояния сидят. Кроме того, к месту происшествия, помимо полицейских, бойцов ОМОНа и Росгвардии, стянуты военные грузовики. О том, что имел в виду гарант Конституции, говоря о беспокойных "жителях микрорайона", среди которых он распорядился провести "опрос", остается лишь гадать, но ему, кажется, уже объяснили, что протестует не микрорайон, а весь город.
Илья Мильштейн

Пурга - территория Кремля

Илья Мильштейн, 20.06.2018

В этом, должно быть, и заключается главная тайна их тандема: президента с его пресс-секретарем. Собственно, пургу несут оба, но у Путина это профессиональный навык, а Пескову дозволяется ее нести, когда шеф очень занят и надо бы побыстрей обозначить его мнение. Бранит же прилюдно Владимир Владимирович Дмитрия Сергеевича для конспирации.
Илья Мильштейн

Даром преподаватели

Илья Мильштейн, 02.10.2013

Предположим, что все подопечные Андрея Колесникова проявили бы скромность и на сайте "Коммерсанта" никто бы не прочел про Путина, который магически спасает Россию от Навального. Но ведь эта сенсация в стенах Академии не продержалась бы и дня. И вместо краткой информашки в "Ъ" мы бы читали какую-нибудь глумливую разносную статью в оппозиционной или зарубежной прессе.

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