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В СИЗО и колониях России и аннексированного Крыма остаются 113 украинцев, освобождения которых будет добиваться Украина. Об этом заявила в эфире телеканала "1+1" украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Переговоры об обмене продолжаются, сообщила она. "Сейчас наших - те, которые идентифицированы, - 113, из них 89 крымских татар. Перспективы обмена есть. Я считаю, что в этом году обмен произойдет", - сказала омбудсмен.
Президент Владимир Зеленский уже анонсировал второй этап обмена, в ходе которого должны быть освобождены крымские татары: "Мы говорим не про год, и не про два, и не про три. Мы хотим это делать очень быстро. Мы мечтаем об этом и работаем".
По данным Крымской правозащитной группы, по состоянию на 7 сентября в Крыму незаконно лишены свободы по политическим или религиозным мотивам 86 человек, из них 34-м уже вынесли приговоры. 63 человека преследуются по "террористическим" делам "Хизб ут-тахрир".
Возвращение украинских заложников из российских застенков - событие историческое. Для демократического государства, ставшего жертвой агрессии, ценность человеческой жизни и свободы очень велика. Для государства-агрессора, тупо упивающегося своими победами, и в особенности для властей в этом государстве человеческая жизнь и свобода большой ценности не представляют. Для одних люди, вернувшиеся домой, являются воплощение мученичества и героизма. Для других - олицетворением позора.
В России преследования "хизбов" не просто носят черты правового беспредела. Мы видим тут полигон, отработку технологии - как сажать сотни людей по самым тяжким статьям на ровном месте. И когда кто-то, не будучи исламистом, вступается за членов "Хизб ут-тахрир", он делает это чаще не ради них, а ради себя.
Корреспонденту "Граней" Ремзи Бекирову грозит пожизненный срок по "террористической" статье за репортерскую работу - освещение обысков и судебных процессов. В Крыму рассказывать о репрессиях вынуждены сами жертвы, здесь журналистику невозможно отделить от правозащиты и активизма. Уголовному преследованию подверглись уже 12 крымскотатарских гражданских журналистов, 8 из них находятся под стражей. Мы требуем немедленного освобождения наших коллег.
Олег Сенцов голодает ради спасения украинских заложников в России. Будут ли наказаны те, кто их захватил? Звезда генерала Дрыманова, видного организатора репрессий против украинцев, уже закатилась, он отправлен в СИЗО. Зато отлично себя чувствуют его бывшие коллеги по СКР, судьи, "эксперты" и украинцы-коллаборационисты, помогающие лишать свободы своих соотечественников.