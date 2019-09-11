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В СИЗО и колониях России и аннексированного Крыма остаются 113 украинцев, освобождения которых будет добиваться Украина. Об этом заявила в эфире телеканала "1+1" украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Переговоры об обмене продолжаются, сообщила она. "Сейчас наших - те, которые идентифицированы, - 113, из них 89 крымских татар. Перспективы обмена есть. Я считаю, что в этом году обмен произойдет", - сказала омбудсмен.

Президент Владимир Зеленский уже анонсировал второй этап обмена, в ходе которого должны быть освобождены крымские татары: "Мы говорим не про год, и не про два, и не про три. Мы хотим это делать очень быстро. Мы мечтаем об этом и работаем".

По данным Крымской правозащитной группы, по состоянию на 7 сентября в Крыму незаконно лишены свободы по политическим или религиозным мотивам 86 человек, из них 34-м уже вынесли приговоры. 63 человека преследуются по "террористическим" делам "Хизб ут-тахрир".