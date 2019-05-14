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Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина | Свидетели Иеговы
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статья Время провокаторов

14.05.2019

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу "Нового величия". Суды по делу "Сети" идут в Пензе и Петербурге. Фабрикуются новые дела против анархистов. Провокации и пытки - привычные инструменты ФСБ. Акции против чекистского террора, в поддержку молодых политзеков проходят регулярно. Каждый раз на них приходят провокаторы. 13 мая на Лубянке они троллили пожилых правозащитников.

Видео Юрия Тимофеева:

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
14.05.2019
в блоге Блоги
48339
Александра Крыленкова 22.01.2019
в блоге Подлость в деле "Сети"
статья Статьи по теме
Александр Подрабинек

Фабрикуй пока горячо

Александр Подрабинек, 27.02.2019

Так просто сначала спровоцировать преступление, а затем победоносно его раскрыть! Вероятно, в различных правовых и политических системах отношение к этому полицейскому методу разное. В России у него не только большое будущее, но и богатое прошлое. В сталинские времена план по поимке врагов народа был велик, выполнить его было трудно. Поэтому пытки и провокации стали тогда обыденным явлением.

Иван Асташин. Фото с ФБ-страницы Владимира Акименкова

Чекистский террор

06.12.2018

"Террористическая организация у нас в стране только одна - ФСБ. А все население РФ - заложники ФСБ. Просто до поры до времени тебя не трогают", - пишет политзек Иван Асташин. В 18 лет он попал за решетку по "террористическому" делу и в полной мере познал террор ФСБ под лозунгом борьбы с террором. Сейчас Иван отправлен в отряд строгих условий отбывания наказания. Публикуем его статью о судьбах молодых "террористов".

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