"Террористическая организация у нас в стране только одна - ФСБ. А все население РФ - заложники ФСБ. Просто до поры до времени тебя не трогают", - пишет политзек Иван Асташин. В 18 лет он попал за решетку по "террористическому" делу и в полной мере познал террор ФСБ под лозунгом борьбы с террором. Сейчас Иван отправлен в отряд строгих условий отбывания наказания. Публикуем его статью о судьбах молодых "террористов".