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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу "Нового величия". Суды по делу "Сети" идут в Пензе и Петербурге. Фабрикуются новые дела против анархистов. Провокации и пытки - привычные инструменты ФСБ. Акции против чекистского террора, в поддержку молодых политзеков проходят регулярно. Каждый раз на них приходят провокаторы. 13 мая на Лубянке они троллили пожилых правозащитников.
Видео Юрия Тимофеева:
Так просто сначала спровоцировать преступление, а затем победоносно его раскрыть! Вероятно, в различных правовых и политических системах отношение к этому полицейскому методу разное. В России у него не только большое будущее, но и богатое прошлое. В сталинские времена план по поимке врагов народа был велик, выполнить его было трудно. Поэтому пытки и провокации стали тогда обыденным явлением.
"Террористическая организация у нас в стране только одна - ФСБ. А все население РФ - заложники ФСБ. Просто до поры до времени тебя не трогают", - пишет политзек Иван Асташин. В 18 лет он попал за решетку по "террористическому" делу и в полной мере познал террор ФСБ под лозунгом борьбы с террором. Сейчас Иван отправлен в отряд строгих условий отбывания наказания. Публикуем его статью о судьбах молодых "террористов".