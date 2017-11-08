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Президиум Верховного суда отказался прекратить уголовное преследование и освободить из-под стражи бывшего руководителя службы внутренней экономической безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, осужденного пожизненно. Об этом сообщает Интерфакс.

"Приговор Московского городского суда в отношении Пичугина оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения ", - говорится в определении президиума.

Адвокат политзека Ксения Костромина сообщила журналистам, что пока не получила ответа на прошение Пичугина о помиловании. Она отметила, что Комитет министров Совета Европы следит за делом Пичугина. "Дело находится на контроле у Комитета министров Совета Европы. Европейский суд уже вынес решение по первому его уголовному делу, признал нарушения, но приговор не был отменен, поэтому его считают неисполненным, и на каждом заседании комитет возвращается к этому вопросу", - отметила адвокат.

Основанием для пересмотра Верховным судом второго приговора Пичугину стало постановление Европейского суда по правам человека. Страсбургский суд дважды выносил решения по жалобам политзека. 6 июня ЕСПЧ присудил Пичугину 15 тысяч евро, удовлетворив жалобу политзека на нарушения, допущенные в отношении него во время второго процесса. Пичугин жаловался на несоблюдение принципа презумпции невиновности в отношении него и нарушения при исследовании показаний свидетелей в судах по его второму делу. Также он требовал начать новый процесс по делу.

В октябре 2012 года ЕСПЧ удовлетворил жалобу Пичугина на приговор по первому делу. Суд признал нарушенными в отношении политзека статьи 3 (запрет пыток), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции. По этой жалобе Пичугину присудили 9,5 тысяч евро. В соответствии с решением ЕСПЧ первый приговор политзеку должен был быть пересмотрен, однако в октябре 2013-го Верховный суд подтвердил пожизненный срок политзека.

Пичугин был арестован в июне 2003 года. В марте 2005-го его осудили к 20 годам строгого режима по обвинению в организации убийства тамбовских бизнесменов Сергея и Ольги Гориных. В августе 2007 года по второму делу Пичугин получил пожизненный срок. На этот раз его объявили виновным в организации еще нескольких убийств и покушений, в том числе совершенного в 1998-м убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Политзек отбывает наказание в ИК-6 особого режима "Черный дельфин" в городе Соль-Илецке Оренбургской области.

В июне прошлого года губернатор Оренбургской области Юрий Берг отказал Пичугину в помиловании. 21 июля комиссия по вопросам помилования Оренбургской области вновь отклонила прошение политзека о помиловании.