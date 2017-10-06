О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Media/Freepress/m.264512.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Media/Freepress/m.264512.html
Также: Свобода слова, Россия, Российско-американские отношения, США, Право, СМИ, Политика, Мир, Общество | Персоны: Дмитрий Песков

новость На прощанье не желать

Генпрокуратура рассматривает возможность признания "нежелательными" ряда американских СМИ
06.10.2017
Реклама телеканала Russia Today
Реклама телеканала Russia Today
Реклама

Генпрокуратура совместно с компетентными органами изучает возможность признания деятельности ряда американских СМИ нежелательной на территории России. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированные источники.

"После состоявшегося накануне в Совете Федерации заседания рабочей группы по вопросам нарастающего давления на российские СМИ на территории США, Генеральная прокуратура совместно с компетентными органами изучает возможность признания деятельности ряда американских средств массовой информации нежелательной на территории России", - сказал один из источников агентства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает об инициативе Генпрокуратуры, но не исключает принятия ответных мер в отношении зарубежных медиа в случае продолжения притеснения российских СМИ в США. "Ряд наших СМИ подвергается беспрецедентному давлению, причем давлению, которое уже существенно затрудняет деятельность наших СМИ в ряде западных стран, прежде всего в данном случае в США. Безусловно, в случае дальнейших притеснений, дальнейшего нарушения прав наших СМИ на беспрепятственную деятельность нельзя исключать действий, которые будут осуществляться на основе принципов взаимности", - сказал Песков.

В Кремле рассчитывают, что действия американских властей в отношении российских СМИ будут осуждены международным сообществом, отметил пресс-секретарь президента. "Мы надеемся, что подобное притеснение наших СМИ, в данном случае я говорю об "RT" и "Спутнике" в Америке, не останутся незамеченными соответствующими международными инстанциями, в обязанности которых входит мониторинг ситуации со свободой слова и свободой СМИ", - сказал Песков. При этом он считает, что факт принадлежности СМИ государству в этом случае никакого значения не имеет. "Никакой роли в плане обеспечения свободы СМИ государственность или негосударственность того или иного СМИ играть не должна", - отметил пресс-секретарь.

В декабре прошлого года бывший посол США в Москве Майкл Макфол в своей колонке в The Washington Post написал, что сотрудников российских телеканала Russia Today и агентства Sputnik, возможно, следует признать иностранными агентами. Контролируемые российским правительством RT и Sputnik, пояснил Макфол, во время последней президентской кампании в США открыто агитировали за кандидата Дональда Трампа. "У нас есть законы, которые не позволяют иностранным правительствам оказывать кандидатам финансовую поддержку, - заметил бывший посол. - Следует ли нам принять законы, блокирующие и иную поддержку с их стороны?"

11 сентября СМИ сообщили, что ФБР подозревает российское агентство Sputnik в нарушении закона США об иностранных агентах, а именно в работе иностранного пропагандистского средства без соответствующей регистрации. Ряд американских политиков, в том числе членов Конгресса, требуют от Минюста ужесточить применение закона об иностранных агентах. При этом беспокоит их в первую очередь деятельность Sputnik и RT.

Комментарии 73 комментария | Оставить комментарий Обсудить
06.10.2017
новость Новости по теме
04.10.2017 Google исключил телеканал Russia Today из премиум-пакета на YouTube →
11.09.2017 ФБР расследует деятельность российского информагентства Sputnik →
04.08.2017 Минкомсвязи предложило штрафовать за распространение иностранной прессы →
06.07.2017 Матвиенко выступила против идеи блокировать в России сайты зарубежных СМИ →
28.06.2017 В Совфеде предложили блокировать иностранные русскоязычные СМИ →
06.06.2017 В Совфеде создадут комиссию по борьбе с вмешательством Запада в дела России →
19.05.2017 В Госдуме обвинили американские СМИ во вмешательстве во внутренние дела России →
17.05.2017 В Совбезе заявили о попытках иностранных НПО "раскачать" ситуацию в России →
06.05.2017 Конгресс США отказал агентству Sputnik в постоянной аккредитации →
11.12.2016 Макфол: Сотрудников RT и Sputnik следует признать иностранными агентами →
Фото и Видео
31528
Play own
Нельзя валить кремлевскую крысу
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
30667
Play own
Великая Финляндия на Енисее
30035
Play
Николай Семена: судилище в Крыму
Реклама
Выбор читателей
новость Крушение бомбардировщика в Сирии
Авиабаза Хмеймим в Сирии. Фото: mil.ru
в блоге Губернаторский водопад
383
статья Кто не предал пленников
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Допрос вагнеровца Заболотнего
Роман Заболотний и Григорий Цуркану. Кадр видеозаписи допроса
статья Новое поколение протеста: ВИДЕО
Участница акции на Тверской. Кадр Грани-ТВ
статья Путин раздвигает ноги
новость Москва за Навального: ВИДЕО
Москва, Пушкинская площадь. 14:10 07.10.2017. Фото: @teamnavalny
РЕКЛАМА
новость Эрдоган: Защитим крымских татар
Реджеп Тайип Эрдоган и Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
новость Матвиенко стращает Европу
Валентина Матвиенко на встрече с "депутатами" Крыма и Севастополя. Кадр видео с council.gov.ru
новость ФБК ответит за Димона
Роман Рубанов. Фото: navalny.livejournal.com
в блоге Россказни о "Путинбургере"
383
новость Четвертое дело Юшкова
Роман Юшков. Фото с личной ФБ-страницы
новость Убийство Вороненкова раскрыто
Владимир Тюрин. Фото: rumafia.com
новость Задержан подельник Аракчеева
Евгений Худяков. Источник: politzeky.ru
статья Разрушить "пакт о покорности"
Александр Скобов. Courtesy photo
в блоге Сколько жить Путину
383
новость Минюст грозит "Свободе"
Логотип "Радио Свобода"
в блоге Суд не для граждан
25669
новость СБУ раскрыла наемников Вагнера
Василий Грицак. Кадр видео СБУ
новость Саудиты купили С-400
Комлекс С-400. Фото с сайта www.vesti.ru