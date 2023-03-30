



Сегодня стало известно о задержании в Екатеринбурге американского журналиста, корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Как утверждают в ФСБ, Гершковича схватили "при попытке получения секретных сведений" - якобы о деятельности одного из предприятий российского ВПК. Против журналиста возбуждено уголовное дело о шпионаже (статья 276 УК - до 20 лет лишения свободы).



Об исчезновении Гершковича первым сообщил екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков, который сопровождал журналиста в Екатеринбурге. По словам Ширшикова, тот собирал информацию о ЧВК "Вагнер" и отношении россиян к "спецоперации". Екатеринбург был выбран из-за того, что Пригожин выступал с обвинениями в адрес руководства города и области, "а его тут отшивали", говорит Ширшиков.



Ширшиков давал интервью Гершковичу около двух недель назад, а потом репортер уехал в Москву. 28 марта он сообщил, что вернется в Екатеринбург. По словам Ширшикова, в ночь на 30 марта ему позвонили с лондонского номера: человек по имени Томас сказал, что Гершкович 29 марта вернулся в Екатеринбург и уже сутки не выходил на связь с редакцией. "Вчера он около 15:00 был онлайн в последний раз. Он на четверг договорился со мной на разговор. Мы сегодня должны были увидеться", - добавил Ширшиков.



Днем 29 марта в уральских СМИ появилась новость, что в Екатеринбурге силовики задержали человека около ресторана Bukowski Grill, натянув ему на голову свитер. Ширшиков предположил, что задержанным мог быть Гершкович.



Один из иностранных журналистов, работающих в Москве, рассказал "Медузе", что Гершкович ездил также в Нижний Тагил, где находится оборонное предприятие "Уралвагонзавод".





23 года назад Путин начал свой долгий реванш с похищения репортера "Радио Свобода" в Чечне. А первое дело о шпионаже против российского журналиста ФСБ состряпала еще в допутинскую эпоху (Григорий Пасько) — Грани.Ру (@GraniTweet) March 30, 2023

Последняя статья Гершковича вышла позавчера: "Экономика России начинает разваливаться. Инвестиции сокращаются, рабочей силы не хватает, бюджет сжимается. Олигарх: "В следующем году денег не будет" https://t.co/oIWkgAjxBh — Грани.Ру (@GraniTweet) March 30, 2023