Сегодня стало известно о задержании в Екатеринбурге американского журналиста, корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Как утверждают в ФСБ, Гершковича схватили "при попытке получения секретных сведений" - якобы о деятельности одного из предприятий российского ВПК. Против журналиста возбуждено уголовное дело о шпионаже (статья 276 УК - до 20 лет лишения свободы).



Об исчезновении Гершковича первым сообщил екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков, который сопровождал журналиста в Екатеринбурге. По словам Ширшикова, тот собирал информацию о ЧВК "Вагнер" и отношении россиян к "спецоперации". Екатеринбург был выбран из-за того, что Пригожин выступал с обвинениями в адрес руководства города и области, "а его тут отшивали", говорит Ширшиков.



Ширшиков давал интервью Гершковичу около двух недель назад, а потом репортер уехал в Москву. 28 марта он сообщил, что вернется в Екатеринбург. По словам Ширшикова, в ночь на 30 марта ему позвонили с лондонского номера: человек по имени Томас сказал, что Гершкович 29 марта вернулся в Екатеринбург и уже сутки не выходил на связь с редакцией. "Вчера он около 15:00 был онлайн в последний раз. Он на четверг договорился со мной на разговор. Мы сегодня должны были увидеться", - добавил Ширшиков.



Днем 29 марта в уральских СМИ появилась новость, что в Екатеринбурге силовики задержали человека около ресторана Bukowski Grill, натянув ему на голову свитер. Ширшиков предположил, что задержанным мог быть Гершкович.



Один из иностранных журналистов, работающих в Москве, рассказал "Медузе", что Гершкович ездил также в Нижний Тагил, где находится оборонное предприятие "Уралвагонзавод".





23 года назад Путин начал свой долгий реванш с похищения репортера "Радио Свобода" в Чечне. А первое дело о шпионаже против российского журналиста ФСБ состряпала еще в допутинскую эпоху (Григорий Пасько) — Грани.Ру (@GraniTweet) March 30, 2023

Последняя статья Гершковича вышла позавчера: "Экономика России начинает разваливаться. Инвестиции сокращаются, рабочей силы не хватает, бюджет сжимается. Олигарх: "В следующем году денег не будет" https://t.co/oIWkgAjxBh — Грани.Ру (@GraniTweet) March 30, 2023

Эван Гершкович около шести лет живет в России, он аккредитован при МИДе как сотрудник московского бюро The Wall Street Journal. Ранее он работал в AFP и The Moscow Times, сотрудничал с The New York Times, The Economist и другими ведущими западными изданиями. Последняя статья Гершковича перед арестом вышла в WSJ 28 марта.Значительная часть иностранных журналистов покинула Россию еще в марте 2022 года - после того как их собрали в МИДе и предупредили об ответственности по "закону о фейках". В том числе о запрете называть войну войной. Захарова тогда заявила, что, дескать, если на Западе мужчина решает, что он хочет быть женщиной, все должны называть его женщиной.Однако некоторые московские корпункты продолжили работу: в редакциях рассчитывали, что российским властям выгодно присутствие иностранных журналистов. Так, Майкл Слэкман, заместитель главного редактора Times и бывший московский корреспондент Newsday, отмечал, что его газета оставалась в стране на протяжении всего правления Сталина и всей холодной войны. "Обычно существует понимание того, что присутствие независимых журналистов по крайней мере дает определенную легитимность на международном уровне. Это позволяет людям понять вашу историю, вашу сторону, вашу культуру и ваш образ мыслей”, - говорил Слэкман.Издание The Los Angeles Times публиковало мнение профессора Бет Нобель, которая проработала в Москве 14 лет и считала, что иностранные журналисты должны остаться в России "несмотря на риск". Похоже, этот риск был недооценен.Гершкович - первый американский журналист, обвиненный российскими властями в шпионаже. В 2016 году в Москве по такому же обвинению был арестован украинец Роман Сущенко, корреспондент "Укринформ" во Франции. Его приговорили к 12 годам заключения, а в 2019-м передали Украине в ходе обмена пленными.Захват американских заложников Кремль практикует все более уверенно. Известную баскетболистку Бриттни Грайнер, как мы помним, задержали в аэропорту Шереметьево в прошлом году за неделю до большого вторжения в Украину. Ей дали 9 лет по обвинению в хранении и контрабанде наркотиков (речь шла о гашишном масле в вейпе с картриджами весом 0,7 грамма). Впоследствии Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет за контрабанду оружия.До сих пор в заложниках остается американец Пол Уилан - бывший морской пехотинец, осужденный в 2020 году российским судом по шпионскому делу. Он приехал в 2018 году в Москву на свадьбу бывшего сослуживца. Был задержан сотрудниками ФСБ в гостиничном номере при получении USB-накопителя с секретными сведениями. Уилан утверждал, что ожидал получить флешку с фотографиями из Сергиева Посада, где он отдыхал со своим другом. Американец заявил, что стал жертвой провокации из-за долга в 100 тысяч рублей, который ему не захотел отдавать знакомый сотрудник ФСБ.Чьего ареста ожидает Россия в ближайшее время, заранее подготавливая обменный фонд?