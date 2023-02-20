

Офис немецкой контрразведки. Фото: kosinsky.eu



С началом большой европейской войны борьба с русским шпионажем вышла на новый уровень. После массовой высылки сотрудников российских посольств (за год по подозрению в шпионаже из Европы было выдворено около 400 россиян) западным контрразведкам удалось провести ряд успешных операций. Самая громкая из них - разоблачение "крота" в руководстве Федеральной службы разведки и контрразведки Германии (BND). По данным The Washington Post, этому предшествовали "точечные удары" по российской агентуре в Нидерландах, Норвегии, Швеции, Австрии, Польше и Словении. Источники издания в американских и европейских спецслужбах утверждают, что за прошедший год российской внешней разведке нанесен рекордный урон со времен окончания холодной войны.



Москва теперь в большей степени делает ставку на кибершпионаж. Но пытается и воссоздать агентурные сети, забрасывая в Европу шпионов под видом беженцев. Новым русским засланцам не хватает опыта, им приходится действовать без дипломатического прикрытия и в гораздо более враждебном окружении. Москва даже пыталась перебросить в одну из европейских стран шпионов, выдворенных из другой. По данным источников WP, эти попытки не увенчались успехом.





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