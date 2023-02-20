Глубокое внедрение
Офис немецкой контрразведки. Фото: kosinsky.eu
С началом большой европейской войны борьба с русским шпионажем вышла на новый уровень. После массовой высылки сотрудников российских посольств (за год по подозрению в шпионаже из Европы было выдворено около 400 россиян) западным контрразведкам удалось провести ряд успешных операций. Самая громкая из них - разоблачение "крота" в руководстве Федеральной службы разведки и контрразведки Германии (BND). По данным The Washington Post, этому предшествовали "точечные удары" по российской агентуре в Нидерландах, Норвегии, Швеции, Австрии, Польше и Словении. Источники издания в американских и европейских спецслужбах утверждают, что за прошедший год российской внешней разведке нанесен рекордный урон со времен окончания холодной войны.
Москва теперь в большей степени делает ставку на кибершпионаж. Но пытается и воссоздать агентурные сети, забрасывая в Европу шпионов под видом беженцев. Новым русским засланцам не хватает опыта, им приходится действовать без дипломатического прикрытия и в гораздо более враждебном окружении. Москва даже пыталась перебросить в одну из европейских стран шпионов, выдворенных из другой. По данным источников WP, эти попытки не увенчались успехом.
18 февраля министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра объявил, что голландские власти намерены сократить штат посольства России в Гааге - там смогут работать не больше дипломатов, чем в посольстве Нидерландов в Москве. Хукстра сообщил, что около десяти российских дипломатов должны будут покинуть Нидерланды в течение двух недель. По его словам, Россия продолжает засылать в страну шпионов под дипломатическим прикрытием.
С 20 февраля будет закрыто генеральное консульство Нидерландов в Петербурге, а с 21 февраля - российское торговое представительстов в Амстердаме. Хукстра объяснил закрытие консульства тем, что Россия задерживает выдачу виз голландским дипломатам. При этом посольства в двух странах продолжат работу. "Важно, чтобы посольства оставались открытыми как канал связи, даже сейчас, когда отношения с Россией стали более сложными, чем когда-либо", - сказал Хукстра.
На днях появились новые подробности немецкого шпионского скандала. Арестованный в декабре прошлого года высокопоставленный сотрудник BND Карстен Линке пытался добыть для ФСБ информацию о дислокации американских реактивных систем залпового огня HIMARS и немецкой системы противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом сообщает Der Spiegel.
ФСБ через посредника Артура Эллера поручила Линке выяснить как можно более точные GPS-координаты всех установок, которые были поставлены в Украину из США и Германии. Следствие считает, что российские спецслужбы не получили эту информацию.
При обыске у Линке нашли конверт с шестизначной суммой в евро. Эллер передавал Линке деньги как минимум четыре раза; общая сумма составила около 100 тысяч долларов.
Линке был задержан 21 декабря прошлого года. Охота на "крота" началась с подачи одной из спецслужб союзников: она выяснила, что российская разведка получила доступ к секретным документам BND.
Эллера задержали в январе. Центр "Досье" сообщал подробности его биографии: родился в 1991 году в Волгоградской области, в конце 1990-х годов переехал в Германию с отцом, в 1999 году отказался от российского гражданства и получил немецкое. В 2009-2021 годах Эллер служил в немецкой армии в IT-сфере, затем занимался торговлей драгоценными металлами и камнями, а также нефтью в странах Африки.
В базах авиаперелетов можно найти сотни авиарейсов, которыми летал Эллер: в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Дубай, Баку, Белград, Тбилиси, Прагу, Доху, Шанхай, Женеву, Цюрих. По данным "Досье", Россию он посещал совсем ненадолго, часто на один-два дня, останавливался в лучших гостиницах Москвы и Петербурга, а также бывал в Сочи, Кирове и Нижнекамске.
Центр "Досье" писал, что Линке и Эллер познакомились на футбольном фестивале в Баварии: Линке дал понять, что работает на немецкую разведку, а Эллер - что у него есть знакомые в российской спецслужбе. The Washington Post приводит другую версию - двух российских агентов свел член праворадикальной партии "Альтернатива для Германии".
Коллеги Линке сообщили Der Spiegel, что он и сам придерживался праворадикальных взглядов. Однако это не помешало ему пройти рутинную проверку и получить повышение - он возглавил отдел по проверке сотрудников. Он имел доступ ко всем их личным делам. До этого Линке работал в отделе Технической рекогносцировки. Этот отдел отчитывается напрямую канцлеру Германии и отвечает за мониторинг телефонной, интернет- и спутниковой связи, а также за сотрудничество с иностранными разведками.
По данным Der Spiegel, Эллер по меньшей мере два раза передавал ФСБ материалы немецкой разведки, которые добывал Линке.
Узнав об аресте Линке, Эллер отправился во Флориду на Рождество. Там его "вела" ФБР. 12 января его допросили, а арестовали уже по прилете в Мюнхен 21 января. Эллер активно сотрудничает с немецким следствием. По одним данным, он выставляет себя жертвой манипуляцией: он якобы считал, что выполняет задания BND. По словам других источников, Эллер утверждает, что это он завербовал Линке. По сведениям Der Spiegel, благодаря его показаниям в деле появился еще один подозреваемый из числа сотрудников BND.
17 февраля суд в Великобритании приговорил бывшего охранника британского посольства в Берлине Дэвида Смита к 13 годам 2 месяцам тюремного заключения за шпионаж в пользу России. Согласно материалам дела, Смит начал работать охранником посольства в 2016 году. Он признал себя виновным по восьми пунктам обвинения согласно британскому закону о государственной тайне. Обвинения касаются периода 2020-2021 годов, но судья указал, что шпионская деятельность Смита началась двумя годами ранее. Его поведение стало меняться в 2018 году: после того как его жена-украинка вернулась на родину, он стал собирать информацию для российского посольства и хранить ее на флешке. Смит был арестован в августе 2021 года. Из Германии его экстрадировали в Великобританию в апреле прошлого года.
По словам судьи, Смит действовал по убеждению - он придерживается антибританских и пророссийских взглядов. Ник Прайс, глава спецотдела королевской прокуратуры по борьбе с преступностью и терроризмом, также сообщил, что действия Смита были мотивированы "не только деньгами и алчностью". "Он неоднократно выражал резкую неприязнь к Великобритании и Германии и симпатии к российским властям. Эти убеждения могли бы нанести еще больший вред, если бы Смит не был обнаружен и привлечен к ответственности", - сказал он.
Смит открыто поддерживал Россию в войне против Украины. Есть фотографии с ним на фоне советских монументов, а также с нашивками "Новороссии" на одежде.
Дэвид Смит
Смит обвинялся в том, что направил письмо российскому военному атташе в Берлине Сергею Чухрову с именами, адресами и телефонными номерами коллег, приложив к нему документы и информацию о работе электронных пропусков, а также вел несанкционированную фото- и видеосъемку внутри посольства (в частности, снял на видео письмо тогдашнему премьеру Борису Джонсону от двух министров). Письмо Чухрову было перехвачено. Чтобы собрать дополнительные улики, Смиту устроили встречи с "Дмитрием" и "Ириной" - агентами MI-5, которые выдавали себя за сотрудников российских спецслужб.
Смита арестовали в августе 2021 года. Во время обыска в его доме в Потсдаме был обнаружен USB-накопитель, содержавший несколько фотографий сотрудников посольства и дипломатических паспортов, а также флаг России и прочая символика. На карикатуре в его рабочем шкафчике в посольстве был нарисован Владимир Путин, который держит за горло бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в нацистской форме. Карикатура была подписана: "Россия, пожалуйста, освободи нас еще раз".
Сколько Смиту заплатили россияне, неизвестно: следствию удалось обнаружить лишь 1300 евро.
16 февраля руководитель группы Bellingcat Христо Грозев сообщил новые подробности о предпринятой против него операции российских спецслужб в Австрии. Грозев жил в Вене, но не стал туда возвращаться из поездки в США. Об угрозе его предупредили австрийские власти. Выяснилось, что некий бывший офицер австрийских спецслужб, действуя по заданию российской разведки, получил доступ к персональным данным Грозева.
Грозев объявил о своем решении остаться в США 2 февраля. В тот же день Австрия выслала четверых российских дипломатов, заподозренных в шпионаже. 16 февраля МИД России вызвал австрийского посла и объявил персона нон грата четверых сотрудников посольства Австрии.
17 февраля Грозев сообщил, что организаторы вручения британской кинопремии BAFTA отозвали его приглашение на церемонию в Лондон по совету британской полиции, поскольку журналист и его семья представляют "риск в области общественной безопасности". Грозев говорит, что получил "несколько предупреждений от различных правоохранительных ведомств в Европе" - его жизнь в опасности.
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