

Максим Резник. Фото из телеграм-канала пресс-службы петербугских судов

Намерение участвовать в выборах в России нынче карается строже, чем "призывы к экстремизму". После разгрома ФБК и штабов Навального по стране катится волна репрессий против неугодных потенциальных кандидатов. Уголовные статьи выбираются чуть ли не наобум, о правдоподобии обвинений никто не заботится. Под ударом оказались все несистемные политактивисты.

В Москве в ночь на пятницу задержали муниципального депутата Тверского района от партии "Яблоко" Кетеван Хараидзе. У нее провели обыск, после чего депутата доставили в Следственный комитет. К ней долго не допускали адвоката. Как сообщала глава ее штаба Екатерина Успенская, Хараидзе проходит свидетелем по некоему уголовному делу. Из ее квартиры изъяли компьютер, телефон и две пятитысячных купюры из пальто. Депутат утверждает, что эти деньги ей не принадлежат. Хараидзе собиралась идти в Госдуму.

В пятницу Октябрьский райсуд Петербурга отправил под домашний арест депутата заксобрания Максима Резника. В отношении него заведено дело о покупке марихуаны без цели сбыта (часть 1 статьи 228 УК). Депутата в четверг задержали в качестве подозреваемого и доставили на ночь в изолятор временного содержания. По утверждению СК, Резник не позже 9 марта "незаконно приобрел для личного потребления у неустановленного лица" 18,2 грамма марихуаны. Обыски прошли в квартирах самого Резника и его матери, в загородном доме депутата. Конопля, которую якобы купил Резник, была изъята как раз 9 марта в квартире дальнего родственника его жены Ивана Дорофеева; сам Дорофеев заключен в СИЗО по делу о покушении на сбыт марихуаны. Резника трижды допрашивали по этому делу. Резник хотел выдвигаться в питерское заксобрание на новый срок. Известно, что на Дорофеева оказывали давление в СИЗО, требуя от него показаний на депутата, а самому Резнику угрожали.

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков 6 июня выехал в Украину, после того как был задержан в ходе масштабных обысков, прошедших у него и его близких по делу о неуплате аренды; его внезапно отпустили. Источники, близкие к администрации президента, предупредили Гудкова, что если он не уедет, уголовное дело будет продолжено вплоть до его ареста. Второй фигурантке дела, тете Гудкова Ирине Ермиловой, Тверской райсуд Москвы отказался избирать меру пресечения, с нее взяли подписку о невыезде. При обыске в квартире отца политика, экс-депутата Геннадия Гудкова, были найдены 50 патронов от наградного пистолета Макарова - МВД возбудило по этому факту дело о незаконном хранении боеприпасов (часть 1 статьи 222 УК). Геннадий Гудков находится в Болгарии. После отъезда Гудков-младший сообщил, что, хотя еще весной собирался выдвигаться в Госдуму, сейчас отказался от этого намерения.

Исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова отправили в СИЗО за репост в Фейсбуке на его публичной странице, который краснодарское управление СК сочло осуществлением деятельности "нежелательной организации" (статья 284.1 УК). Как сообщила во вторник на заседании в Краснодарском краевом суде защита Пивоварова, эту публикацию сделал не он, а одна из бывших администраторов его страницы Мария Кузнецова. Защита представила в суд доказательства этого, в том числе протокол осмотра "админки" страницы Пивоварова и опрос Кузнецовой. Однако суд все равно оставил Пивоварова под стражей до 31 июля. В пятницу политик заявил, что по-прежнему собирается идти в Госдуму.

В среду Басманный райсуд Москвы продлил до конца июля сроки домашних арестов по "санитарному делу" (часть 1 статьи 236 УК), которое МВД возбудило в связи с январской московской акцией в поддержку Алексея Навального. Мера пресечения продлена сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией Кире Ярмыш и Олегу Степанову, участнице Pussy Riot Марии Алехиной, а также муниципальному депутату Дмитрию Барановскому. В конце мая Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении еще одной фигурантки дела - Любови Соболь. Дело Соболь передадут мировому судье № 369 Тверского района Москвы. Как уверен адвокат Соболь Владимир Воронин, это нарушение подсудности - дело должен рассматривать Тверской райсуд. 14 июня Соболь объявила, что останавливает свою кампанию по выдвижению в Госдуму - она приняла такое решение в связи с тем, что власти объявили ФБК экстремистской организацией.

7 июня об отъезде из России сообщил депутат Липецкого облсовета Олег Хомутинников. По его словам, он хотел баллотироваться в Госдуму и облсовет на новый срок, но передумал. "В мае у нас сильно поменялось законодательство. Я представляю, что может быть сделано благодаря принятым изменениям. Я еще являюсь членом федерального совета "Открытой России". В Facebook я размещал материалы, связанные с расследованиями штаба Алексея Навального и "Умным голосованием". Как минимум меня может ждать запрет на участие в выборах, как максимум - привлечение к уголовной ответственности за участие в деятельности этих организаций", - пояснил депутат.

Как раз до выборов, до сентября, Минюст приостановил регистрацию партии ПАРНАС, сославшись на некие "технические недочеты" в документации. Это произошло сразу после утверждения ЦИКом списка партий на выборы в Госдуму. По информации "Открытых медиа", претензии Минюста связаны с тем, что партия сотрудничала с "Открытой Россией" и ФБК. Как заявили в ПАРНАСе, "временное приостановление государственной регистрации партии - новый инструмент неправового ограничения избирательных и политических прав граждан, который стал частью кампании по полной зачистке избирательного поля от несогласных и нелояльных действующей власти политических сил".

Преследованиям подвергаются не только потенциальные кандидаты в депутаты. В минувшее воскресенье Таганский райсуд Москвы арестовал акциониста Павла Крисевича. Его обвиняют в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК). Как описывало МВД его акцию, 11 июня он возле Кремля "произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия и сымитировал третий в себя". По словам самого акциониста, после выстрела в голову он "показательно упал на брусчатку - это был как бы сценарий того, что я как будто выстрелил себе в голову настоящим патроном". Перед этим он зачитал манифест, заканчивающийся словами: "На силу и репрессии мы ответим бесстрашием. Ведь страха больше не будет. Перед кремлевским занавесом последуют выстрелы".

По тому же делу в качестве подозреваемой задержали журналистку Sota.Vision Нику Самусик, которая снимала акцию. Ее в день ареста Крисевича отпустили из полиции. В четверг силовики провели обыск в общежитии Санкт-Петербургского госуниверситета, где живет Самусик, - там изъяли плакаты с одиночных пикетов, SD-карты и старый телефон. Обыск провели в ее отсутствие - сама Самусик находится на практике в другом городе.

14 июня в Москве на Чистых прудах задержали журналиста Readovka Василия Крестьянинова, снимавшего акцию Крисевича. Его отпустили из полиции с протоколом о распитии спиртных напитков в общественном месте (статья 20.20 КоАП).

В четверг Дорогомиловский райсуд арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Веронику Никульшину, обвинив в неповиновении полицейским (часть 1 статьи 19.3 КоАП). Протокол на Никульшину составили из-за того, что она в среду утром отказалась поехать в полицию для дачи объяснений. Полицейские собирались опросить ее по поводу того, имеет ли она "намерение сорвать проведение мероприятий" в Петербурге в рамках Евро-2020. Сама Никульшина объясняла, что собиралась ехать в Петербург для участия в съемках кино. "15 суток за паранойю товарища майора", - написала она у себя в Инстаграме.