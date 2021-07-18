Из архива: споры о бойкоте
Десять лет назад, после отказа в регистрации ПАРНАСа, шли яростные дебаты между сторонниками бойкота и "умного голосования". Это был новый виток вечного спора о допустимости "игры с шулерами" и пределах компромисса. В преддверии думских псевдовыборов 2011 года зарождалось движение наблюдателей, впереди был большой протестный сезон перед окончательным воцарением Путина.
Сергей Миронов тогда даже приехал на Антиселигер - форум несистемной оппозиции. А Алексей Навальный спорил с Борисом Немцовым о тактике.
Предлагались различные варианты активного бойкота: портить бюллетени, выносить их, требовать исключения из списков избирателей - или голосовать за любую партию кроме "жуликов и воров".
Руководство ПАРНАСа не поддержало идею "умного голосования" - на съезде произошел раскол.
Участников тех дискуссий ждали разные судьбы: гибель, тюрьма, эмиграция, капитуляция или перевербовка. После Болотной путинский режим планомерно и размашисто уничтожал все "компромиссные" площадки. Теперь, когда он с остервенением крушит последние декорации, объявив любую критику вне закона, пространства для дискуссий о тактике совсем не осталось, грань между "прагматиками" и "принципиальными бойкотчиками" окончательно стерлась.
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