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Глава Минкульта Владимир Мединский потребовал от ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого объяснить появление голого актера в спектакле "Янко круль албанскай" по пьесе футуриста Ильи Зданевича. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Я, к счастью, не видел этого безусловно гениального спектакля", - признался чиновник. В то же время он выразил уверенность, что, "когда актеры выходят в таком виде, это говорит о том, что и им, и режиссеру совершенно нечего показать". "Мне просто интересно, чему там учат детей", - заметил глава Минкульта.

Многим "театральным новаторам" следует освежить свои понятия о нравственности, также заявил чиновник.

Мединский заверил, что в подобных случаях его ведомство будет вмешиваться в творческий процесс. "Государственный театр, тем более школа-студия, должна блюсти каноны нравственности", - подчеркнул он.

Недавно, передавал "Московский комсомолец", во время демонстрации спектакля на фестивале "Подиум" 72-летний преподаватель Театрального института им. Щукина Владимир Поглазов после появления на сцене голого актера выбежал на сцену и потребовал прекратить представление. Он сравнил постановку со спектаклями "одного режиссера, который сейчас под следствием" - вероятно, Кирилла Серебренникова. Эти спектакли Поглазов назвал "публичным домом", а их участников обвинил в том, что они "втаптывают театр в грязь".

В итоге представление оказалось сорвано.

Ранее в среду руководитель мастерской Школы-студии МХАТ Дмитрий Брусникин, студенты которого поставили "Янку круля албанскава", заявил агентству "Москва", что не будет запрещать спектакль.

Он добавил, что появление на сцене Поглазова могло бы стать "частью постановки", если бы студенты не "растерялись".

"Просто язык этот не очень понятен Щукинскому училищу, - заметил Брусникин о поведении Поглазова. - Но что делать - пусть образовываются немножко, узнают о том, кто такие эти авторы, что такое обэриуты, дадаизм, пусть узнают о каких-то проблемах, интересуются".