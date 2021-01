Заблокированный аккаунт Дональда Трампа в Твиттере



Вслед за другими крупнейшими платформами Дональда Трампа забанил YouTube: канал уходящего президента временно заморожен "в связи с сохраняющимся риском насилия". Твиттер, как известно, заблокировал Трампа навечно; различные ограничения для трамповских страниц ввели более 10 платформ, включая Фейсбук, Инстаграм, TikTok и Twitch.

Между прочим, самому Трампу американский суд еще в 2019 году запретил блокировать неугодных комментаторов, сославшись на Первую поправку к Конституции.

Твиттер банит и соратников Трампа - его бывшего советника по нацбезопасности, помилованного президентом фигуранта "российского дела" Майкла Флинна и юриста избирательной кампании Трампа Сидни Пауэлл. Интересно, что Флинн оказался забанен как последователь конспирологической теории QAnon.

Эта теория, зародившаяся на анонимном форуме 4chan, гласит, что Трамп борется против тайной организации сатанистов-педофилов, в которую входят руководство Демпартии и звезды Голливуда. Администрация Твиттера ведет массовую зачистку сторонников этой теории: начиная с 9 января за ее распространение было приостановлено действие более 70 тысяч аккаунтов.





Сторонники QAnon. Фото: tampabay.com

Впрочем, QAnon - не единственное, за что площадки для общения карают своих пользователей: так, ТикТок стал перенаправлять пользователей на страницу с правилами сервиса за хэштеги вроде #Stormthecapital, а администрация YouTube приняла новую редакцию правил - теперь с помощью видеохостинга запрещено распространять ложную информацию об американских выборах.

Как сообщил Politico высокопоставленный чиновник Белого Дома, Трамп из-за демарша владельцев соцсетей "пришел в бешенство" и "метался в попытках выяснить, какие у него теперь варианты действий". Во вторник в обращении к нации действующий президент заявил, что "никогда не видел столько негатива от действий IT-компаний, как сейчас". А его сын Дональд-младший написал в твиттере: "Мир смеется над Америкой, а Мао, Ленин и Сталин улыбаются".

The world is laughing at America & Mao, Lenin, & Stalin are smiling. Big tech is able to censor the President? Free speech is dead & controlled by leftist overlords.



In case I’m next stay connected by simply signing up now at https://t.co/835EajP4SI

I’ll let u know where I land.