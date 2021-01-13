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Заблокированный аккаунт Дональда Трампа в Твиттере



Вслед за другими крупнейшими платформами Дональда Трампа забанил YouTube: канал уходящего президента временно заморожен "в связи с сохраняющимся риском насилия". Твиттер, как известно, заблокировал Трампа навечно; различные ограничения для трамповских страниц ввели более 10 платформ, включая Фейсбук, Инстаграм, TikTok и Twitch.

Между прочим, самому Трампу американский суд еще в 2019 году запретил блокировать неугодных комментаторов, сославшись на Первую поправку к Конституции.

Твиттер банит и соратников Трампа - его бывшего советника по нацбезопасности, помилованного президентом фигуранта "российского дела" Майкла Флинна и юриста избирательной кампании Трампа Сидни Пауэлл. Интересно, что Флинн оказался забанен как последователь конспирологической теории QAnon.

Эта теория, зародившаяся на анонимном форуме 4chan, гласит, что Трамп борется против тайной организации сатанистов-педофилов, в которую входят руководство Демпартии и звезды Голливуда. Администрация Твиттера ведет массовую зачистку сторонников этой теории: начиная с 9 января за ее распространение было приостановлено действие более 70 тысяч аккаунтов.





Сторонники QAnon. Фото: tampabay.com

Впрочем, QAnon - не единственное, за что площадки для общения карают своих пользователей: так, ТикТок стал перенаправлять пользователей на страницу с правилами сервиса за хэштеги вроде #Stormthecapital, а администрация YouTube приняла новую редакцию правил - теперь с помощью видеохостинга запрещено распространять ложную информацию об американских выборах.

Как сообщил Politico высокопоставленный чиновник Белого Дома, Трамп из-за демарша владельцев соцсетей "пришел в бешенство" и "метался в попытках выяснить, какие у него теперь варианты действий". Во вторник в обращении к нации действующий президент заявил, что "никогда не видел столько негатива от действий IT-компаний, как сейчас". А его сын Дональд-младший написал в твиттере: "Мир смеется над Америкой, а Мао, Ленин и Сталин улыбаются".

The world is laughing at America & Mao, Lenin, & Stalin are smiling. Big tech is able to censor the President? Free speech is dead & controlled by leftist overlords.



In case I’m next stay connected by simply signing up now at https://t.co/835EajP4SI

I’ll let u know where I land. — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 9, 2021

Официальная реакция Белого Дома была более сдержанной: в Белом Доме заявляют, что президент ведет переговоры с владельцами различных интернет-ресурсов; кроме того, рассматривается возможность создания собственной онлайн-платформы в ближайшем будущем.

Сторонники Трампа стали было перебираться в популярную у пользователей правых взглядов соцсеть Parler, в которой почти отсутствует модерация, но этот ресурс предсказуемо стал следующей жертвой антитрамповской кампании: компания Amazon отказала соцсети в хостинговых услугах, а Google и Apple удалили ее из своих магазинов приложений. Предлог был таким же - присутствие на ресурсе постов с призывами к насилию: в Amazon утверждают, что насчитали 98 таких публикаций. В итоге ресурс сейчас недоступен.

Хуже того: из-за облачной платформы Twilio, которая предоставляла Parler услугу проверки телефонных номеров, а затем отказалась сотрудничать с соцсетью, в сервисе обнаружили уязвимость, позволяющую скачать все данные пользователей. Перед отключением Parler исследователи кибербезопасности скачали из соцсети более 70 терабайт данных.

Руководство Parler подало на бывшего хостера в суд: истцы считают, что Amazon нарушил антимонопольное законодательство и это было "продиктовано политической враждебностью".

Основатель Parler Джон Матце называет себя либертарианцем и позиционирует ресурс именно как "основанную на свободе слова" альтернативу крупным платформам. На роль глобального борца с монополиями и цензурой претендует и Павел Дуров - и его успехи заметнее. В дни после штурма Капитолия Telegram стал вторым в США приложением по числу скачиваний. Как сообщил Дуров во вторник, прирост за трое суток составил 25 миллионов человек, а общее число пользователей достигло полумиллиарда.

Растущую популярность Telegram связывают не только с текущей политической ситуацией в Америке, но и с изменением политики конфиденциальности другого популярного мессенджера - WhatsApp: с 8 января все личные данные его пользователей передаются в распоряжение других приложений семейства Facebook.

Может ли Telegram повторить судьбу Parler? Американский телеканал NBC News уже сообщил, что "правые экстремисты" якобы обсуждают в Telegram насильственный срыв инаугурации Джо Байдена, которая пройдет 20 января. Дуров утверждает, что устойчивость его мессенджера не зависит от гигантов вроде Amazon и Google - разработчики Telegram создали распределенную облачную инфраструктуру по всему миру.

Наряду с Telegram произошел бум скачиваний еще одного защищенного мессенджера - Signal: с 6 по 10 января через Apple Appstore и Google Play приложение установили на 7 с половиной миллионов устройств - это в 43 раза больше, чем на прошлой неделе. Частично Signal обязан ростом своей популярности Илону Маску - именно этот мессенджер порекомендовал использовать самый богатый человек в мире.

Use Signal — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

Ситуацией с WhatsApp воспользовались также владельцы мессенджера Viber: гендиректор компании Джамел Агуан назвал новую политику конфиденциальности WhatsApp "насмешкой над словом "конфиденциальность" и призвал пользователей переходить на его продукт.

Американские интернет-монополисты открыто выступили на стороне победителей-демократов и развернули масштабную кампанию цензуры. Эта встряска сулит большие перемены в соцмедиа.