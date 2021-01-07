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Также: Внутренняя политика США, Российско-американские отношения, США, Мир, Политика | Персоны: Дональд Трамп, Джо Байден, Дмитрий Галко, Митт Ромни

статья Невиданные мятежи

Дмитрий Галко, 07.01.2021
Фото @julianfeeld
Фото @julianfeeld
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Добро пожаловать в новую реальность, где реднек из Арканзаса может зайти в кабинет спикера Палаты представителей, "закинуть ноги на стол и почесать яйца", взять оттуда "сувениры" и, как Карлсон, оставить за украденное четвертак на столе. Выглядит как неснятая серия "Последнего человека на земле". В новую реальность, где "у вас тоже выборы фальсифицируют, а протестующих убивают".

Сэмюэль Холлидей, один из директоров Исторического общества Капитолия, заметил, что 6 января Капитолий был захвачен впервые с тех пор, как британцы напали на здание американского законодательного собрания в 1814 году. А Дональд Трамп может стать первым президентом в истории США, дважды подвергнутым попытке импичмента. Несмотря на то что до истечения его полномочий осталось всего две недели, ряд влиятельных американских СМИ выступили с заявлением, что он "ни секунды больше" не должен оставаться президентом. К этому же призвали некоторые законодатели и общественные деятели. Причиной стало "восстание, спровоцированное президентом Соединенных Штатов", как охарактеризировал события 6 января Митт Ромни, сенатор-республиканец от штата Юта. Напрямую Трамп не призывал к штурму Капитолия толпу своих сторонников, которую он собрал в Вашингтоне. Однако его отказ признавать результаты выборов, заявления об "украденной у патриотов победе" и угрозы "никогда не уступить" фактически привели к этому

Трамп повторил свои утверждения даже тогда, когда призвал своих сторонников разойтись по домам. "Я знаю, как вам больно. У нас украли победу. Выборы фальсифицированы. Но мы не должны играть им на руку. Мы любим вас. Вы очень особенные", - сказал Трамп спустя несколько часов после начала столкновений.

"Можно подумать, что это происходит где-нибудь в Беларуси", - заметил Адам Кинзингер, республиканец, член Палаты представителей от Иллинойса. С "банановой республикой" сравнил происходящее экс-президент США республиканец Джордж Буш.

Могли ли мечтать о большем те, кто пил шампанское за победу Трампа на выборах в 2016 году? Тот, кто утверждает, будто Трамп в действительности оказался очень неудобным президентом для Путина и нанес реальный урон его интересам, очевидно, не понял замысла. Дискредитировать американскую демократическую систему, посеять в стране хаос и поставить ее на грань гражданской войны - это дорогого стоит. Куда дороже любых щелчков по носу, которые предположительно Путин получил от Трампа. Не говоря уже о том, что американский президент, который нахваливает диктаторов, сам пытается вести себя как один из них, презирает тему прав человека и увлекается теориями заговора, - сам по себе неоценимый подарок.

События 6 января едва ли помешают Джо Байдену стать президентом, но сделают его президентом политически и социально нестабильной страны. В некотором смысле делегитимизируют и определенно ослабят демократическую администрацию. Потому что Трамп уйдет, но трамписты, которые верят, что он самоотверженно спасал мир от апокалиптической клики сатанистов-педофилов и демонических "антифа", никуда не денутся. И теперь у них будут свои мученики, погибшие в борьбе за "украденную у патриотов победу".

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Дмитрий Галко, 07.01.2021
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Виталий Портников

Флинн благодарения

Виталий Портников, 26.11.2020

И Путин, и Янукович - это одна и та же мафия. Это просто две стороны одной и той же постсоветской медали - бандит и чекист. И какой же ужас, что в ближайшем окружении новоизбранного американского президента находились люди, готовые содействовать интересам этой наглой, не скрывающей своего презрения к цивилизованному миру мафии!
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