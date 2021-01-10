Я считаю, что бан президента Трампа в твиттере - это неприемлемый акт цензуры.

Да, Трамп, находясь на своей позиции, говорил и писал безответственные вещи. За это он расплатился тем, что его не избрали на второй срок.

Выборы - понятная и конкурентная процедура. Вы можете в них участвовать, вы можете обжаловать их результаты, за их ходом наблюдают миллионы людей. Бан в твиттере - решение неизвестных нам людей по неизвестной процедуре. Решение о бане Трампа, как мне кажется, эмоциональное и основано на личных политических предпочтениях.

Не надо говорить мне, что Трампа забанили за нарушение правил твиттера. Я получаю здесь угрозы убийства каждый день в течение многих лет. И твиттер никого не банит (правда, я и не требую этого). Здесь совершенно спокойно существуют аккаунты тех, кто в буквальном смысле чудовищные убийцы (Путин или Мадуро) или лжецы и воры (Медведев). Твиттер, Фейсбук и Инстаграм много лет являются площадками, где процветает и эффективно работает "фабрика троллей" Путина и ее аналоги из других авторитарных стран. В твиттере свободно существуют и высказываются те, кто отрицали коронавирус. Их слова стоили тысячи жизней. Тем не менее публично и демонстративно был забанен Трамп. Именно такая избирательность указывает на то, что произошел акт цензуры.

Безусловно, Твиттер - частная компания, но мы видим много примеров в России и Китае, как частные компании становятся лучшими друзьями и помощниками в деле цензуры.

В сегодняшней дискуссии замените "Трамп" на "Навальный", и вы получите на 80% точный текст объяснения Кремля о том, почему мое имя запрещено на российском телевидении и почему мне надо запретить участвовать в выборах.

Этим прецедентом будут активно пользоваться враги свободы по всему миру. И в России тоже. Каждый раз, когда надо что-то заблокировать, они будут говорить: это мировая практика, заблокировали же Трампа в твиттере.

Если Твиттер и Джек Дорси (сооснователь и глава компании. - Ред.) хотят поступить правильно, то им стоит создать нечто вроде комиссии, которая может принимать подобные решения. Мы должны знать имена членов комиссии, понимать, как она работает, как голосуют ее члены и как можно обжаловать их решение.

https://t.me/navalny/2917