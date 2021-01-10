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Дональд Трамп навсегда отлучен от Твиттера - своей главной медиаплощадки. После событий 6 января американские интернет-гиганты проводят невиданную по масштабам антитрамповскую зачистку. У такого подхода нашлось немало энергичных русскоязычных сторонников. Они упирают на общественную опасность высказываний Трампа и право частных компаний устанавливать свои порядки.
Наш редакционный комментарий вызвал весьма агрессивную реакцию. Критика американских цензурных практик влечет обвинения в обслуживании интересов Кремля.
В нашей подборке отражены ключевые аргументы сторонников и противников "президентского бана".
Да, Трамп, находясь на своей позиции, говорил и писал безответственные вещи. За это он расплатился тем, что его не избрали на второй срок.
Выборы - понятная и конкурентная процедура. Вы можете в них участвовать, вы можете обжаловать их результаты, за их ходом наблюдают миллионы людей. Бан в твиттере - решение неизвестных нам людей по неизвестной процедуре. Решение о бане Трампа, как мне кажется, эмоциональное и основано на личных политических предпочтениях.
Не надо говорить мне, что Трампа забанили за нарушение правил твиттера. Я получаю здесь угрозы убийства каждый день в течение многих лет. И твиттер никого не банит (правда, я и не требую этого). Здесь совершенно спокойно существуют аккаунты тех, кто в буквальном смысле чудовищные убийцы (Путин или Мадуро) или лжецы и воры (Медведев). Твиттер, Фейсбук и Инстаграм много лет являются площадками, где процветает и эффективно работает "фабрика троллей" Путина и ее аналоги из других авторитарных стран. В твиттере свободно существуют и высказываются те, кто отрицали коронавирус. Их слова стоили тысячи жизней. Тем не менее публично и демонстративно был забанен Трамп. Именно такая избирательность указывает на то, что произошел акт цензуры.
Безусловно, Твиттер - частная компания, но мы видим много примеров в России и Китае, как частные компании становятся лучшими друзьями и помощниками в деле цензуры.
В сегодняшней дискуссии замените "Трамп" на "Навальный", и вы получите на 80% точный текст объяснения Кремля о том, почему мое имя запрещено на российском телевидении и почему мне надо запретить участвовать в выборах.
Этим прецедентом будут активно пользоваться враги свободы по всему миру. И в России тоже. Каждый раз, когда надо что-то заблокировать, они будут говорить: это мировая практика, заблокировали же Трампа в твиттере.
Если Твиттер и Джек Дорси (сооснователь и глава компании. - Ред.) хотят поступить правильно, то им стоит создать нечто вроде комиссии, которая может принимать подобные решения. Мы должны знать имена членов комиссии, понимать, как она работает, как голосуют ее члены и как можно обжаловать их решение.
И еще в твиттере можно подписаться на аккаунты правительственных структур РФ - государства, которое отменило республиканские принципы и своих граждан химическим оружием травит. Твиттер им специальные "правительственные" пометки сделал, так мило.
Ну а вообще гребаный стыд, конечно.
https://www.facebook.com/roman.popkov.56/posts/3732921123432382
В то же время, учитывая близкий к монопольному характер некоторых соцсетей, социальную значимость присутствия в них в современной реальности, объективную и субъективную ценность эккаунта для человека, публичный характер услуги, определенную, хотя и не симметричную, взаимность пользы соцсети и пользователя (не только соцсеть полезна пользователям, но и пользователи, особенно влиятельные, - соцсети) государство вправе ограничивать произвол соцсетей при ограничении доступа к ним пользователей.
С третьей стороны, даже и безотносительно к тому, что написано в правилах, соцсеть не только вправе, но и обязана, предпринимать действия против пользователей в интересах общественного блага, не дожидаясь государственных предписаний. Схожим образом обязаны сами, на дожидаясь указаний, отказаться содействовать преступлениям клиента, например, адвокаты, нотариусы и другие субъекты оказания услуг. Да и сами соцсети таким же образом обязаны блокировать распространение информации, которую считают незаконной. Это, в конце концов, вопрос общественной, гражданской ответственности соцсетей. Они не должны ждать судебного решения для блокирования контента, который считают педофильским или террористическим, например. Более того, общество и государство ждут от соцсетей такой активной позиции.
Понятно, что, учитывая роль соцсетей в современном мире, тут есть большие возможности для произвола или, по крайней мере, ошибок. И принципиально важна поэтому возможность несогласного с блокировкой пользователя обжаловать действия соцсети в независимом справедливом суде.
Насколько я понимаю, у Трампа такая возможность есть и, вероятно, в случае, если суд согласится с ним, он может еще и взыскать с соцсетей деньги.
https://www.facebook.com/sergei.davidis/posts/3702031533185881
2. Наивное и архаичное вольтерьянство в духе "я не согласен с тем, что вы говорите, но готов умереть за ваше право говорить это". Это давно так не работает. Вы не конкурируете за единственный печатный станок, который король обложил налогом. Демагоги в соцсетях не высказывают никаких полезных или даже достойных оспаривания вещей. Деплатформинг хорошо показывает, какова их реальная поддержка на площадках, которые, в отличие от твиттера, не поощряют максимальное вовлечение лайками и репостами (в том же телеграме). Чем меньше плохих, глупых, злых людей имеют возможность безнаказанно распространять своё вредное вранье, тем лучше для всех. Если ради этого нужно заплатить риском потерять собственную площадку для высказывания - я готов, забирайте.
3. Мол, пришли за ним, придут и за нами. Друзья, за ним "пришли" только тогда и только потому, когда его слова и действия стали непосредственно угрожать другим богатым влиятельным белым американцам. А вы не они. Довольно наивно думать, что у вас есть хоть что-то общее. За вами "придут" так и так, с Трампом или без. Решение о его блокировке принимал лично Джек Дорси, а о вашем существовании он даже не знает и не хочет знать, вы для него лишь единицы в квартальном отчете.
4. Аргумент "нельзя радоваться блокировке даже неприятного нам персонажа, потому что российская власть воспользуется этим аргументом, когда будет банить нас" тоже порочный и несостоятельный. Ну то есть да, российские власти и пропаганда комично зависимы от мнения "белого господина", но это им никогда не мешало вводить репрессии безо всяких ссылок на "опыт западных стран".
Да, глобальные сети - частные, да, ст. 230 закона США о коммуникациях, дающая любым онлайн-платформам иммунитет от гражданского иска как за размещенный контент, так и за удаленный, была и остается необходимой основой этого бизнеса, который иначе потонет в исках. Сети не могут регулироваться как СМИ.
Но таки глобальные сети стали/становятся важнее СМИ как платформы, и общество не может не хотеть регулирования.
В ответ на этот запрос сети создают Правила. Эти правила разрастаются под давлением многообразных (весьма!) общественных (и государственных тоже) запросов. Эти правила сформулированы не слишком четко (явно можно четче, но тут есть свой предел), а практика их применения общеизвестно ужасна. И требования что-то убавить/добавить в правила не дают (пока?) прогресса.
Какой выход в принципе желателен для демократического общества? Я имею в виду - практически реализуемый выход. Непонятно.
Есть вариант принудительной демонополизации - сработает ли он в этой отрасли?
Есть вариант "ограниченного регулирования" - какого именно? (В частности, варианты государственного контроля, как в Германии или у нас, - не радуют.)
Читал про общественные советы - не представляю этого вообще.
Что еще может быть?
https://www.facebook.com/alexander.verkhovsky/posts/3674974535913667
https://www.facebook.com/karmodi/posts/10158767521222881
Закон (о коммуникациях. - Ред.) писался в 1996-м, когда интернет был еще молодой и его инфраструктура только строилась, и целью этого параграфа (230 - "Защита частного блокирования и скрининга оскорбительного материала". - Ред.) было оградить нарождающуюся отрасль от убытков и разорения, вызванных валом гражданских исков.
Не говоря уже о том, что отрасль не только повзрослела и стала на ноги, но уже начала нас этими ногами топтать, параграф 230 изначально противоречит концепции правового государства.
В правовом государстве не должно быть никаких привилегированных бизнесов, защищенных от гражданских исков - то есть от исков к компаниям от их клиентов.
Если мы подобным образом защищаем интернет-компании от исков граждан, то почему мы таким же образом не защищаем от исков клиентов и компании в других отраслях, например, в табачной или нефтехимической?
А если мы все-таки считаем, что табачные, нефтехимические и прочие компании нельзя защищать от исков граждан, почему соцсети считаются "равнее других" и имеют право фактически безнаказанно нарушать свои соглашения с пользователями?
НО! Просто потрясающе, как главными защитниками угнетенной свободы слова и демократии (в США, разумеется) опять стали российские пропагандисты. Который день стоит визг, хотя в самих Штатах воспринимают проблему несколько в ином ключе, чем "караул! запреты! тоталитаризм! Америке конец".
Американскую "Цензуру" и "Диктатуру" обличают те же самые люди, кто:
Радовался (а в лучшем случае молчал) блокировке телеграма (всего телеграма, а не чьего-то аккаунта);
Требовал заблокировать весь YouTube из-за того, что он не выводит Соловьева в тренды;
Глумился над телеканалом "Дождь", когда его без суда за день отрубили от эфира из-за опроса (то есть из-за контента);
Считал нормальным, что можно получить срок за картинку, размещенную десять лет назад в закрытом альбоме в ВК.
И эти люди (некоторые из них работают аж под руководством того самого Жарова на многочисленных каналах "Газпром-медиа") сегодня в телеграме (где же еще) учат Америку демократии. Разоблачают коварную цензуру Твиттера. И снова предрекают США конец.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3809822089080742&id=100001589654713
В общем, нормальные люди чувствуют себя сейчас в информационном пространстве примерно как мирные русские обыватели столетней давности, наблюдающие борьбу красных с каким-нибудь атаманом Семеновым: не за кого болеть, ХЗ что дальше будет, но предчувствия поганые.
https://www.facebook.com/jaroslav.simov/posts/10219314753842012
12 марта - Всемирный день борьбы с интернет-цензурой. "Грани", заблокированные в РФ ровно шесть лет назад, участвуют в очередной международной инициативе - на этот раз запрещенный контент на разных языках публикуется внутри популярнейшей компьютерной игры Minecraft. Борьба за свободу слова идет в глобальном масштабе, и победа отнюдь не гарантирована.
Перед нами нескончаемое реалити-шоу. Это образ и смысл его жизни. Он проводит перед телевизором от четырех до восьми часов в сутки и, наверно, еще столько же в телевизоре. Фактчекинг превратился в отдельный жанр журналистики и самостоятельную рубрику. После каждого публичного выступления президента медиа публикуют перечень его дезинформирующих публику заявлений, "альтернативных фактов" и просто откровенного вранья. А ему и горя мало.