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Также: Право, Россия, Общество, Политика | Персоны: Александр Бастрыкин

новость Казнить, так всенародно

Бастрыкин: Смертную казнь в России можно вернуть только по итогам референдума
14.10.2017
Александр Бастрыкин. Фото пресс-службы СКР
Александр Бастрыкин. Фото пресс-службы СКР
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Мораторий на смертную казнь может быть отменен в России только по итогам референдума. Об этом заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, отвечая на вопросы после лекции в Московском государственном юридическом университете, сообщает пресс-служба СКР.

"Бастрыкин высказался о том, что мораторий на смертную казнь допустимо отменить лишь по итогам референдума, а применять следовало бы только в исключительных случаях в отношении лиц, совершивших особо тяжкие преступления, представляющие повышенную общественную опасность. При этом сам он является сторонником того, чтобы действовать гуманными средствами, а не ставить целью устрашение людей", - говорится в сообщении.

В декабре 2015 года Бастрыкин высказался за возвращение смертной казни. "Либералы начинают рассуждать: нужна смертная казнь - не нужна, что выше, что лучше, что по-христиански, что не по-христиански. Я лично выступаю за смертную казнь, прежде всего как человек. Я полагаю, что людям, которые совершают такие тяжкие преступления, не место на земле", - сказал глава СКР, комментируя смерть 13-летнего жители Удмуртии Андрея Касимова, который погиб, защищая от педофила свою сестру.

"Я не боюсь критики, когда начинают критиковать меня или тех, кто такие мысли высказывает. Не надо лицемерить. Зло должно быть наказуемо. Забрал чужую жизнь, тем более жизнь ребенка, - заплатишь своей", - пояснил Бастрыкин. Он отметил, что работает в правоохранительных органах с 1975 года и по своему опыту знает, что преступники "через все переступят, они не переступят только через собственную жизнь". "И сколько я помню случаев, когда бандиты, террористы в 1990-е годы просили только об одном: "сохраните мне жизнь". А когда им напоминали, что они забрали чужие жизни, да не одну, они начинали рыдать и просить о снисхождении, - добавил председатель СКР. - Но мы живем в том мире, в котором живем, подчиняемся тем законам, которые действуют. Следственный комитет всегда подчиняется духу и букве закона".

2 августа 1996 года в России был приведен в исполнение последний смертный приговор. Последним казненным стал Сергей Головкин, изнасиловавший и убивший 11 подростков. Мораторий на смертную казнь в России вступил в силу с 16 апреля 1997 года.

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14.10.2017
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