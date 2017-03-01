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новость Кто возьмет его без сносу

РПЦ не намерена сносить построенное на месте монастыря здание института
01.03.2017
Здание ВНИРО. Фото: Google Maps
Здание ВНИРО. Фото: Google Maps
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Здание Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в случае передачи его РПЦ снесено не будет. Об этом заявила глава юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега), сообщает РИА "Новости".

По словам игумении, церковь просит передать здание института в безвозмездное пользование церкви при сохранении его в федеральной собственности. "Информации о якобы сделанном мною на суде заявлении о предстоящем сносе здания ВНИИРО является недостоверной. Такого заявления я не делала и подтверждением тому является протокол и стенограмма судебного заседания, - отметила Ксения. Понятно, что пользователь не может снести объект, находящийся в собственности государства".

Здание ВНИИРО на Верхней Красносельская улице было перестроено из Крестовоздвиженской церкви Алексеевского женского монастыря и представляет собой пример храма, полностью скрытый в объеме административного здания, заявила Интерфаксу игуменья.

"Главным фактором, повлиявшим на принятие решения об обращении в суд, стали обстоятельства разорения институтом усыпальницы игумений монастыря. Останки игумений, покоившихся в усыпальнице храма, несколько лет назад были вынесены из усыпальницы в мешках, после чего на месте их упокоения был устроен бассейн для разведения крабов", - отметила Ксения.

"Передаче подлежат все помещения спорного здания, поскольку отделить помещения церкви от пристроенных и надстроенных площадей невозможно", - подчеркнула игумения. По ее словам, в оперативном управлении ВНИИРО имеется другое здание, достаточное для осуществления его уставной деятельности (Ижорская улица, 7).

В 2016 году РПЦ оспорила решение Росимущества об отказе передать патриаршему подворью при московских храмах Преподобного Алексия, человека Божия и Воздвижения Креста Господня в Красном Селе церкви помещений ВНИРО. Ведомство исходило из того, что объект представляет собой "современное нежилое пятиэтажное здание 1939 года постройки".

Экс-замдиректора института Юлия Зайцева рассказала "Новой газете", ​что под нужды организации в 1930-е годы отдали пустырь на месте разрушенного Крестовоздвиженского собора. ​Фундамент и остатки кирпичной кладки на первом этаже при возведении нового здания "решили не трогать", так как они были достаточно прочными.

В ноябре 2016 года Арбитражный суд удовлетворил иск РПЦ. Апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции о выселении научного института из здания. Это решение в настоящее время оспаривается в президиуме Арбитражного суда Московского округа.

В январе 2017 года губернатор ​Петербурга Георгий Полтавченко сообщил о планах городских властей передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. Противники передачи Исаакия РПЦ намерены провести референдум по вопросу принадлежности собора.

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01.03.2017
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Николай Митрохин. Фото из личного архива

Храм и церковь

Николай Митрохин, 20.02.2017

История вокруг Исаакия не пройдет для имиджа и организационной структуры РПЦ бесследно. Те миллионы рублей, которые в случае передачи храма получат церковные и околоцерковные бизнесмены от эксплуатации общенационального музея, вполне могут оказаться той соломинкой, которая переломит верблюду хребет.

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