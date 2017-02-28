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новость Избирком Петербурга принял заявку на референдум по Исаакию

28.02.2017
Исаакиевский собор. Фото: cathedral.ru
Исаакиевский собор. Фото: cathedral.ru
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Инициативная группа граждан подала в городскую избирательную комиссию Петербурга заявку на проведение референдума по вопросу принадлежности Исаакиевского собора, Петропавловского собора и Спаса на крови, сообщает Интерфакс. Заявка зарегистрирована, у Горизбиркома есть 15 дней на ее проверку.

В инициативную группу вошли 22 человека, в том числе шесть депутатов заксобрания от "Яблока", "Справедливой России" и "Партии роста", представители Петербургского союза ученых, Российского союза работников культуры и градозащитники.

Горожанам предлагается ответить на следующий вопрос: "Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга Исаакиевский собор, Спас на Крови и Петропавловский собор должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями, при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?".

10 января о передаче Исаакиевского собора РПЦ объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. При этом он пообещал, что доступ посетителей в собор останется неограниченным, а дальнейшее содержание здание будет вестись за счет клириков. Между тем 11 января глава юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) заявила, что в РПЦ ожидают субсидий на содержание собора. "Поскольку это объект ЮНЕСКО, возможно, здесь городские субсидии должны быть задействованы", - заметила игуменья.

12 января стало известно, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ сроком на 49 лет. Договор должен быть заключен с РПЦ не позднее, чем через два года после подписания распоряжения, то есть до конца 2018 года. До этого должна быть проведена инвентаризация всех музейных фондов.

Против передачи собора РПЦ выступил Петербургский союз ученых. Временно отозвать ходатайство Петербургской епархии о передаче Исаакия просил и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Против передачи собора прошли многочисленные акции ( Видео ВИДЕО).

17 февраля высокопоставленный федеральный чиновник на условиях анонимности заявил, что решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ было принято слишком поспешно. "Оно не было согласовано с президентом Владимиром Путиным, хотя сейчас глава государства в курсе сложившейся ситуации, - отметил источник. - Социологические опросы населения демонстрируют, что жители России в целом поддерживают предложение о передаче Исаакия церкви. Однако у петербуржцев эта инициатива вызывает неприятие. Консенсус достигается при условии совместного использования собора светскими властями и церковью".

В качестве одной из возможных правовых конструкций источник назвал государственно-конфессиональное партнерство, при которой собор гарантированно сохранил бы юридический статус музея и штат сотрудников. В соответствии с подготовленным петербургскими властями графиком передача Исаакия может занять более двух лет. "Другими словами, время для поиска взаимоприемлемого решения есть", - подчеркнул источник.

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28.02.2017
в блоге Блоги
59
Александр Скобов 14.01.2017
в блоге За собор против церкви
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Николай Митрохин. Фото из личного архива

Храм и церковь

Николай Митрохин, 20.02.2017

История вокруг Исаакия не пройдет для имиджа и организационной структуры РПЦ бесследно. Те миллионы рублей, которые в случае передачи храма получат церковные и околоцерковные бизнесмены от эксплуатации общенационального музея, вполне могут оказаться той соломинкой, которая переломит верблюду хребет.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Боевой 2018 год

Илья Мильштейн, 22.02.2017

Если это правда и Путин внял голосу свыше, то отчего эту правду не возглашают на площадях, а нашептывают журналистам? Или нас осторожно готовят к четвертому сроку, чтобы не померли от радости раньше времени? Или благая весть - это разводка и наш Мугабе уходит, но россиян пока жалеют и кормят с ложечки оптимистичным эксклюзивом, чтобы раньше времени от горя не померли?


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