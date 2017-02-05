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В Петербурге завершена передача Сампсониевского собора в распоряжение РПЦ на срок 49 лет. Об этом сообщает Фонтанка.Ру. В воскресенье на прошедшей в соборе церемонии Николай Буров - директор государственного музея-заповедника "Исаакиевский собор", в состав которого входит Сампсониевский, вручил ключи настоятелю церкви, бывшему ключарю Исаакия архимандриту Серафиму (Шкредю).

Буров заявил, что на Выборгской стороне не так много церквей, поэтому передача Сампсониевского собора РПЦ необходима. В то же время он заметил, что в соборе остаются музейные объекты, за сохранностью которых нужно следить. Архимандрит Серафим, в свою очередь, заверил, что в церкви уже установлены датчики температуры и влажности, а с туристическими фирмами заключены договоренности о проведении экскурсий.

Митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий (Судаков), так же как и другие руководители епархии, на церемонии отсутствовали. По информации Фонтанки.Ру, это объясняется натянутыми отношениями клириков с администрацией музея.

Официальное решение о передаче Сампсониевского собора РПЦ было принято в конце августа 2016 года. Помимо самого здания церкви клирики получают в свое распоряжение колокольню, часовню и Юбилейный домик.

Церковь во имя св. Сампсона Странноприимца была заложена Петром I в 1709 году в ознаменование победы в Полтавской битве. В 1909-м, к 200-летию битвы, получила статус собора. В 1935 году собор закрыли; в здании находился магазин готового платья. В годы германо-советской войны постройка получила серьезные повреждения и в послевоенные годы медленно разрушалась. В 1984-м здание было передано музею "Исаакиевский собор", после чего подверглось реставрации.

Всего в состав музея "Исаакиевский собор" входили четыре церкви - помимо самого Исаакия и Сампсониевского собора это Смольный собор и храм Спаса на Крови. Смольный собор уже передали РПЦ в прошлом году. Передача Сампсониевского собора длилась около двух лет.

В январе стало известно, что принято решение отдать РПЦ в безвозмездное пользование и Исаакий - также на срок 49 лет. Это решение вызвало серьезное недовольство как в кругах демократической оппозиции, так и среди работников музейной сферы. Тем не менее городские власти протесты проигнорировали.