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РПЦ считает неактуальным запрос Симферопольской и Крымской епархии о передаче ряда объектов бывшего Херсонесского Князь-Владимирского мужского монастыря. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Разговоры о передаче объектов заповедника "Херсонес Таврический" являются беспочвенными до предоставления для находящихся в заповеднике музейных коллекций необходимых помещений, на которые согласится музей. Кроме того, речь идет исключительно о передаче Церкви храмов и монастырских строений, а не иных музейных объектов, - отметил Легойда. - Мы выступаем за конструктивные отношения между епархией и заповедником, обеспечение епархии возможности совершать богослужения в храмах бывшего Херсонесского Князь-Владимирского мужского монастыря, однако не считаем, что в настоящий момент актуально ставить вопрос о скорой передаче объектов епархии".

Легойда призвал не связывать этот вопрос с передачей РПЦ Исаакиевского собора. "В отличие от "Херсонеса Таврического" для передачи Исаакиевского собора предоставления никаких помещений для музейных коллекций не требуется, и поэтому считаю необоснованным связывать две данные ситуации и использовать их для обострения конфликтности", - сказал он.

В понедельник благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта заявил, что Крымская епархия попросила передать ей 24 объекта государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический". "Нужно спокойно, без надрывов, без конфликтов постепенно идти к пониманию того, что Богу нужно вернуть Богово, а кесарю отдать кесарево. Мы обязаны исполнять закон. Наше обращение, может быть, поможет сегодня и министерству культуры Российской Федерации, и дирекции заповедника начать процесс подлинного развития национального заповедника", - сказал протоиерей.

По его словам, сейчас епархия готовит документы для того, чтобы исполнить закон 327 (о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения). По словам священника, пока не сделано ничего, чтобы этот музей "стал действительно музеем", и епархия генерирует идею развития национального заповедника в виде строительства современного музейного комплекса.

В данный момент, отметил Халюта, ценные экспонаты музея находятся в подвале монастыря, не приспособленного для этого, а для верующих нахождение в помещениях храма экспозиций является неприемлемым.