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Также: США, Внутренняя политика США, СМИ, Мир, Общество, Политика | Персоны: Дональд Трамп, Барак Обама

новость Трамп обвинил Обаму в организации протестов и утечек в СМИ

28.02.2017
Дональд Трамп и Барак Обама. Фото: usmagazine.com
Дональд Трамп и Барак Обама. Фото: usmagazine.com
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статья Статья

Громкий Дональд

Так жестче или мягче он собирается быть с Россией? Лично я не смог понять. Эта каша лезет и лезет из Белого Дома, как из горшка братьев Гримм, через глаза и уши она проникает в мозг, мы все отупеем за четыре года, утонем в этой вселенской смази. Он не противопоставляет "фальшивым" новостям свои правдивые - он внушает нам, что никакой разницы нет.

Владимир Абаринов
27.02.2017

Президент США Дональд Трамп обвинил команду своего предшественника Барака Обамы в организации протестов против республиканцев, а также в утечках секретной информации в СМИ. Об этом Трамп заявил в интервью телекомпании Fox News.

"Я думаю, что президент Обама стоит за этим, его люди определенно стоят за этим. И некоторые из утечек, вероятно, также исходят как раз от этой группы", - заявил Трамп. При этом он не уточнил, какую именно информацию имеет в виду, однако подчеркнул, что эти утечки подрывают национальную безопасность США.

По мнению Трампа, люди Обамы стоят и за организацией акций протеста, с которыми конгрессмены-республиканцы столкнулись в ходе поездок по стране. Ведущий эфира Брайн Килмид отметил, что протесты проводит "организация Обамы", спросив, не думает ли Трамп, что к акциям причастен и сам экс-президент?

"Думаю, он за этим стоит, – ответил Трамп. – И я думаю, что это политика, так она работает".

В минувшую пятницу пресс-секретарь Белого Дома Шона Спайсер заявил, что за обвинениями Трампа и его команды в ненадлежащих связях с Россией ничего не стоит, кроме бездоказательных утечек в прессу от анонимных источников. По словам пресс-секретаря, Трамп уже много раз давал исчерпывающие объяснения того, сколько раз и о чем он разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, а также об отсутствии у него каких-либо интересов в России. Президент не может опровергать то, чего нет, а также запрещать расследование, которого нет, или препятствовать ему, подчеркнул Спайсер.

17 февраля Трамп заявил, что ложная информация о России, распространяемая американскими СМИ, мешает налаживанию отношений между двумя странами. При этом он отметил, что ему было бы легче взять жесткий курс по отношению к России, но он выбрал другой путь. "Я люблю договариваться, я хорошо это делаю, мне все это нравится. Возможно, мне не удастся договориться с Путиным. Но я хочу вам сказать, что фальшивые сообщения СМИ, подготовленные вами, ужасные, фальшивые сообщения только осложняют работу над тем, чтобы договориться с Россией", - сказал Трамп.

В своем выступлении Трамп коснулся и темы отставки своего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. По словам президента, Флинн "просто делал свою работу", в том числе и тогда, когда общался с представителями "более 30 стран". В ответ на уточняющие вопросы журналистов президент сказал, что не давал помощнику прямого поручения обсуждать тему антироссийских санкций, но "вполне мог и дать такое поручение, поскольку это его работа". Он также заявил, что, насколько ему известно, до выборов "никто" из штаба его предвыборной кампании контактов с россиянами не поддерживал.

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28.02.2017
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Владимир Абаринов

Увольнительная для генерала

Владимир Абаринов, 16.02.2017

Можно себе представить реакцию Пенса. Его использовали втемную, причем уже не в первый раз. Все политики лгут - но не работающие в одной команде друг другу. Это грубое нарушение аппаратной этики. Трампу пришлось пожертвовать Флинном - с формулировкой, с какой когда-то Медведев уволил Лужкова: "в связи с утратой доверия".


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