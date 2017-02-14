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Также: США, Российско-американские отношения, Россия, Украина, Война, Мир, Политика, Европа | Персоны: Дональд Трамп

новость Белый Дом: Трамп ожидает, что Крым будет возвращен Украине

14.02.2017
Дональд Трамп. Фото: salon.com
Дональд Трамп. Фото: salon.com
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Президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия свернет агрессию против Украины, а также возвратит этой стране аннексированный Крым. Как передает Reuters, такое заявление сделал на ежедневном брифинге пресс-секретарь американского лидера Шон Спайсер.

Трамп, подчеркнул чиновник, дал это понять "предельно ясно".

"В то же время он (президент США. - Ред.) всецело рассчитывает на то, что поладит с Россией, и хочет этого", - добавил Спайсер.

3 февраля новый постпред Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон осуждает агрессию России против Украины. "Крым является частью Украины, - подчеркнула она. - Наши санкции, введенные в связи с Крымом, останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине". Также чиновница заметила: "Ужасная ситуация на востоке Украины требует от нас жестко осудить действия России".

8-го числа Спайсер подтвердил эту позицию. "Пока Россия не уйдет из Крыма, эти санкции (введенные за аннексию. - Ред.) пересматриваться не будут", - заверил он.

В понедельник советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку, после того как выяснилось, что он дезинформировал вице-президента Майка Пенса относительно деталей своих бесед с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Журналисты обнаружили, что в беседах, состоявшихся в декабре прошлого года, еще до инаугурации Трампа и Пенса, обсуждались вопросы американских санкций против России. Флинн, не будучи на тот момент официальным лицом, не имел права затрагивать эту тему в разговоре с российским послом.

Когда информация о беседах попала в СМИ, американский чиновник первоначально отрицал, что обсуждал с Кисляком вопросы санкций. Однако позже представитель Флинна заявил, что советник "не помнит обсуждения санкций, но не может быть уверен в том, что эта тема никогда не поднималась".

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14.02.2017

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