Реклама

Президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия свернет агрессию против Украины, а также возвратит этой стране аннексированный Крым. Как передает Reuters, такое заявление сделал на ежедневном брифинге пресс-секретарь американского лидера Шон Спайсер.

Трамп, подчеркнул чиновник, дал это понять "предельно ясно".

"В то же время он (президент США. - Ред.) всецело рассчитывает на то, что поладит с Россией, и хочет этого", - добавил Спайсер.

3 февраля новый постпред Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон осуждает агрессию России против Украины. "Крым является частью Украины, - подчеркнула она. - Наши санкции, введенные в связи с Крымом, останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине". Также чиновница заметила: "Ужасная ситуация на востоке Украины требует от нас жестко осудить действия России".

8-го числа Спайсер подтвердил эту позицию. "Пока Россия не уйдет из Крыма, эти санкции (введенные за аннексию. - Ред.) пересматриваться не будут", - заверил он.

В понедельник советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку, после того как выяснилось, что он дезинформировал вице-президента Майка Пенса относительно деталей своих бесед с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Журналисты обнаружили, что в беседах, состоявшихся в декабре прошлого года, еще до инаугурации Трампа и Пенса, обсуждались вопросы американских санкций против России. Флинн, не будучи на тот момент официальным лицом, не имел права затрагивать эту тему в разговоре с российским послом.

Когда информация о беседах попала в СМИ, американский чиновник первоначально отрицал, что обсуждал с Кисляком вопросы санкций. Однако позже представитель Флинна заявил, что советник "не помнит обсуждения санкций, но не может быть уверен в том, что эта тема никогда не поднималась".