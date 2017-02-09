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Также: США, Россия, Российско-американские отношения, Президент, Украина, Война, Мир, Политика, Европа | Персоны: Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин

новость Песков: Москва не будет заключать с Вашингтоном сделку по Украине

09.02.2017
Дональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин
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Украинский конфликт не может быть предметом сделки между Россией и США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как передает Интерфакс, таким образом он ответил на просьбу прокомментировать сообщения зарубежных СМИ о том, что администрация США и Кремль готовят "большую сделку".

"Безусловно, вряд ли этот внутриукраинский конфликт может быть предметом какой-то сделки и, конечно, эта информация никоим образом не соответствует действительности", - заявил чиновник.

Одновременно Песков подчеркнул, что "предметом сделки не может быть судьба людей, которые живут в Донбассе и которые сейчас де-факто отторгнуты своим собственным государством".

Пресс-секретарь президента также заявил, что у него нет новой информации о возможности встречи Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

"Пока мне нечего сообщить, пока какой-либо конкретики нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, в какой стадии находится подготовка встречи лидеров России и США. На уточняющий вопрос, началась ли такая подготовка, Песков ответил: "Она будет вестись после того, как мы определимся с форматом и со сроками".

Несколькими днями ранее The Washington Post сообщила, что Россия и США якобы готовят "большую сделку", в ходе которой Вашингтон может признать аннексию Крыма в обмен на совместную борьбу с "Исламским государством".

16 января, еще до вступления в должность Трамп в интервью The Times не исключил отмену некоторых санкций в отношении России, увязав это решение с заключением ядерной сделки с Россией. "У вас есть санкции против России - посмотрим, сможем ли мы достичь пары хороших сделок с Россией", - заявил Трамп. При этом он пояснил, что для него приоритетом в выстраивании отношений с Москвой будет вопрос сдерживания ядерного потенциала.

"С одной стороны, я считаю, что ядерного оружия должно быть намного меньше и его нужно значительно сокращать, - сказал он. - Но есть санкции, от которых Россия в данный момент серьезно страдает". "Но я думаю, можно что-то сделать, чтобы многие извлекли выгоду", - добавил избранный президент США, не уточняя, как именно он намерен увязать эти два вопроса.

Комментарии 20 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
09.02.2017

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