16 января, еще до вступления в должность Трамп в интервью The Times не исключил отмену некоторых санкций в отношении России, увязав это решение с заключением ядерной сделки с Россией. "У вас есть санкции против России - посмотрим, сможем ли мы достичь пары хороших сделок с Россией", - заявил Трамп. При этом он пояснил, что для него приоритетом в выстраивании отношений с Москвой будет вопрос сдерживания ядерного потенциала.

Несколькими днями ранее The Washington Post сообщила , что Россия и США якобы готовят "большую сделку", в ходе которой Вашингтон может признать аннексию Крыма в обмен на совместную борьбу с "Исламским государством".