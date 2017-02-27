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По вечерам его томит скука. Закончив в половине седьмого тяжкие труды на благо народа, он удаляется в жилую половину дома и там в полном одиночестве, завернувшись в банный халат, угрюмо смотрит fake news по телевизору, пишет сердитые твиты и разговаривает по телефону. Едва дождавшись конца недели, он летит в свое флоридское имение к привычному образу жизни.

Ему необходимо постоянное признание. Он тоскует по избирательной кампании, когда он выступал перед восторженной толпой, упиваясь своей популярностью. Уже после выборов он устроил "турне победы". После пресс-конференции, на которой "бесчестная пресса" задала ему столько коварных вопросов, а потом сообщила "фальшивые новости", он наградил ее званием "врага американского народа" и устремился во Флориду на новый митинг поклонников, чтобы в очередной раз искупаться в лучах славы.

Он похож на героя фильма Бертолуччи "Последний император" - юного правителя Поднебесной Пу И, который отчаянно стремится вырваться из Запретного города. Близкие к нему люди утверждают, что он страдает cabin fever - раздражительностью от одиночества и жизни в четырех стенах. От этой беды обычно спасает работа, но он, судя по всему, не привык к систематическому труду, у него нет внутренней дисциплины и силы воли, чтобы заставить себя интересоваться тем, ради чего он занял этот пост. Его природа совсем другая: он полагается на внешний эффект и кавалерийский наскок. Один такой наскок - на визовый режим - закончился, к его великой досаде, поражением в суде. Другой - на реформу медицинского страхования по Обаме - по мнению вождей его же партии, и затевать не стоит.

"Еще не было президента, который сделал бы так много за такой короткий срок", - говорит он и сам совершенно искренне верит в это. Ведь он подписал уже столько указов! А для пущей важности велел заменить хромированное перо, которым подписывал бумаги Обама, на золотое. Ручек требуется много: он имеет привычку дарить их присутствующим на церемонии подписания. Однако он путает издание указа с реальным решением вопроса.

"В нашем правительстве продолжается неправдоподобная неразбериха, - заявил недавно командующий Силами специальных операций генерал Тони Томас. - Надеюсь, они скоро разберутся, что к чему, потому что мы воюющая страна". Да и как этой неразберихе не продолжаться. Из примерно 1200 высоких постов, на которые назначает президент, а утверждает Сенат, вакантными остаются более 500 - прежние обладатели должностей уволились или уволены, а новых пока не нашли. В одном только Госдепартаменте таких позиций 116, в том числе шесть из девяти заместителей госсекретаря. В Министерстве обороны - 53.

Президент, похоже, только что узнал о разрушительной силе ядерного оружия (не исключено, что он хотел с его помощью решить северокорейскую проблему). Во всяком случае он говорил об этом журналистам как о большой для себя новости: "Меня тут проинформировали... Это был секретный брифинг, но одно я могу сказать, потому что это написано во всех книжках: ядерная катастрофа будет непохожа ни на какую другую". Тем не менее он хочет, чтобы у США ядерного оружия было еще больше. Он уверен, что причина аутизма - прививки. И не сомневается, что все опросы с неблагоприятными для него результатами - "фальшивые новости".

Почему ему никто не возражает? Есть такое понятие - "поле искажения реальности". Это свойство было присуще Стиву Джобсу - он мог "убедить кого угодно в чем угодно". Но более простое, хотя не менее абсурдное объяснение дал Булгаков в "Театральном романе": "на Сивцев Вражке не возражают". Надо только не читать выстрел, безропотно согласиться на кинжал и мать Антонину, а делать по-своему и как надо. Например, руководители американской автомобильной промышленности, с которыми президент встретился в первую же свою рабочую неделю, не возражали, потому что в этом нет нужды. У президента дремучие и устаревшие представления о глобальном автомобильном рынке. Он угрожает высокими тарифами компаниям, имеющим производственные мощности за рубежом. Но американские машины, произведенные за рубежом, никто не ввозит в США - их продают там, где сделали. А европейские и японские производители строят свои предприятия в Америке - они не отнимают, а создают рабочие места для американцев.

И так за что ни возьмись. Дошло до того, что высокие должностные лица не уточняют или толкуют слова президента, а говорят так, как если бы он их вовсе не произносил. "Добыча принадлежит победителю, - заявил президент в своей речи в штаб-квартире ЦРУ, излагая свое видение войны в Ираке. - Мы должны были держать в своих руках нефть. Ну ладно, может, у нас будет другой шанс". Эти слова крайне озадачили и даже напугали иракское правительство. Но министр обороны Джим Мэттис, недавно побывавший в Ираке, твердо заверил, что подобных планов у США нет. Не успела пресса оповестить мир о том, что Вашингтон отказывается от концепции двух государств в палестино-израильском урегулировании, как посол США в ООН Никки Хэйли заявила о приверженности США этой концепции. А в первом же своем выступлении на заседании Совета Безопасности она однозначно назвала Крым территорией Украины, и это стало первым официальным заявлением новой администрации по Крыму.

Конечно, если весь пар уходит в свисток, пусть хоть алмазным пером расписывается. Но в этом помешательстве есть своя система. Президент размазывает в кашу любой вопрос, на который ему приходится отвечать. Он долго и многословно рассуждает о будущих отношениях с Россией, но когда пытаешься извлечь из этого обильного словоизвержения хоть какой-то смысл, ничего не получается.

Хиллари Клинтон устроила перезагрузку - помните эту дурацкую пластиковую кнопку, которая всех нас выставила придурками? Если бы это сделал я, я был бы плохой парень... Вам надо понять: если я сейчас буду суров с Россией, все скажут, и вы скажете: о, разве это не прекрасно? Но я вас хорошо знаю. Позже вы скажете: он слишком тверд, мы не должны так делать... Я думаю, Путин, возможно, решил, что он не может иметь со мной дело, потому что вступать сейчас в сделки с Россией непопулярно для политика. Я политик в настоящее время. Куда проще для меня было бы сейчас проявить жесткость в отношении России. Но потом мы не сможем с ней договариваться. Я не знаю, сумеем ли мы договориться. Может, сможем - может, нет. Но знаете что? Я хочу поступать правильно ради американского народа... Неужели кто-то по-настоящему верит, что Хиллари Клинтон была бы жестче с Россией, чем Дональд Трамп

Так жестче или мягче он собирается быть с Россией? Лично я не смог понять. Эта каша лезет и лезет из Белого Дома, как из горшка братьев Гримм, через глаза и уши она проникает в мозг, мы все отупеем за четыре года, утонем в этой вселенской смази. Он не противопоставляет "фальшивым" новостям свои правдивые - он внушает нам, что никакой разницы нет. "Послеправда" - слово года по версии Оксфордского словаря. И это уже не Оруэлл, а Кэрролл:

МЕНЬШЕ ХЛЕБА! БОЛЬШЕ НАЛОГОВ!

...Некоторые вопили: "Хлеба!", другие: "Налоги!", но никто толком не понимал, чего же они хотят.

А New York Times, рассказавшая об одиноком времяпрепровождении президента, удостоилась новых и особенно злобных нападок. "Не думаю, что президент надевает халат, - строго распекал газету пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер. - У президента его точно нет... Президент отлично осведомлен о политике, которая исходит из Белого Дома за его подписью". Он потребовал извинений от NYT, но газета извиняться не стала. Зато в соцсетях появились фотографии президента в халате. Но это было давно и неправда.