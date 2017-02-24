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США должны расширить свой ядерный арсенал, чтобы находиться "на лидирующих позициях" в этой сфере. Об этом в интервью Reuters заявил президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, его мечта - "чтобы ни у одной страны не было ядерного оружия". "Но если страны намерены его иметь, мы будем лучшими", - добавил американский президент.

Кроме того, Трамп заявил, что недоволен развертыванием Москвой крылатых ракет, которое противоречит Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. На вопрос, намерен ли он обсудить эту проблему с президентом России Владимиром Путиным, Трамп ответил, что непременно сделает это, если встретится с Путиным. При этом он уточнил, что такая встреча пока не запланирована.

15 февраля газета The New York Times, ссылаясь на источники в американской администрации сообщила, что российские военные развернули полностью боеспособное подразделение крылатых ракет наземного базирования класса "земля-земля". По данным издания, у России развернуты два дивизиона крылатых ракет, один из которых находится на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, а другой в декабре был перемещен с этого полигона на неизвестную базу. По мнению США, это нарушает договор о РСМД.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Россия остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе договору о РСМД. "Никто официально не обвинял Россию в нарушении РСМД, - сказал он. - Россия оставалась и остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе и в рамках упомянутого вами договора".

В середине января Трамп не исключил отмену некоторых санкций в отношении России, допустив, что "может что-то получиться, чтобы многие люди оказались в выигрыше". При этом Трамп увязал отмену санкций с заключением ядерной сделки с Москвой.

"У вас есть санкции против России - посмотрим, сможем ли мы достичь пары хороших сделок с Россией", - заявил избранный президент США. При этом он пояснил, что для него приоритетом в выстраивании отношений с Москвой будет вопрос сдерживания ядерного потенциала.

"С одной стороны, я считаю, что ядерного оружия должно быть намного меньше и его нужно значительно сокращать, - сказал он. - Но есть санкции, от которых Россия в данный момент серьезно страдает". "Но я думаю, можно что-то сделать, чтобы многие извлекли выгоду", - добавил избранный президент США, не уточняя, как именно он намерен увязать эти два вопроса.

Бессрочный договор о РСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году в Вашингтоне. Стороны обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и малой дальности.