О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/m.259023.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/m.259023.html
Также: Россия, США, Российско-американские отношения, Ядерное оружие, Политика, Мир, Оружие, Война | Персоны: Дональд Трамп

новость Трамп намерен нарастить ядерный потенциал США

24.02.2017
Дональд Трамп. Фото: salon.com
Дональд Трамп. Фото: salon.com
Реклама

США должны расширить свой ядерный арсенал, чтобы находиться "на лидирующих позициях" в этой сфере. Об этом в интервью Reuters заявил президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, его мечта - "чтобы ни у одной страны не было ядерного оружия". "Но если страны намерены его иметь, мы будем лучшими", - добавил американский президент.

Кроме того, Трамп заявил, что недоволен развертыванием Москвой крылатых ракет, которое противоречит Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. На вопрос, намерен ли он обсудить эту проблему с президентом России Владимиром Путиным, Трамп ответил, что непременно сделает это, если встретится с Путиным. При этом он уточнил, что такая встреча пока не запланирована.

15 февраля газета The New York Times, ссылаясь на источники в американской администрации сообщила, что российские военные развернули полностью боеспособное подразделение крылатых ракет наземного базирования класса "земля-земля". По данным издания, у России развернуты два дивизиона крылатых ракет, один из которых находится на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, а другой в декабре был перемещен с этого полигона на неизвестную базу. По мнению США, это нарушает договор о РСМД.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Россия остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе договору о РСМД. "Никто официально не обвинял Россию в нарушении РСМД, - сказал он. - Россия оставалась и остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе и в рамках упомянутого вами договора".

В середине января Трамп не исключил отмену некоторых санкций в отношении России, допустив, что "может что-то получиться, чтобы многие люди оказались в выигрыше". При этом Трамп увязал отмену санкций с заключением ядерной сделки с Москвой.

"У вас есть санкции против России - посмотрим, сможем ли мы достичь пары хороших сделок с Россией", - заявил избранный президент США. При этом он пояснил, что для него приоритетом в выстраивании отношений с Москвой будет вопрос сдерживания ядерного потенциала.

"С одной стороны, я считаю, что ядерного оружия должно быть намного меньше и его нужно значительно сокращать, - сказал он. - Но есть санкции, от которых Россия в данный момент серьезно страдает". "Но я думаю, можно что-то сделать, чтобы многие извлекли выгоду", - добавил избранный президент США, не уточняя, как именно он намерен увязать эти два вопроса.

Бессрочный договор о РСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году в Вашингтоне. Стороны обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и малой дальности.

Оставить комментарий Обсудить
24.02.2017

новость Новости по теме
24.01.2017 Кремль не увидел угрозы в размещении Китаем баллистических ракет у границы с Россией →
17.01.2017 Советник Трампа назвал сроки улучшения российско-американских отношений →
16.01.2017 Трамп увязал отмену санкций против России с сокращением ядерных вооружений →
06.02.2016 МИД заявил о невозможности переговоров с США о дальнейшем ядерном разоружении →
09.06.2015 Россия просит США разъяснить позицию по договору о РСМД →
06.06.2015 США направляют в Европу три стратегических бомбардировщика B-52 →
05.06.2015 США могут развернуть в Европе ракеты наземного базирования →
17.04.2015 США пригрозили России за нарушение договора о ракетах средней дальности →
21.11.2014 МИД: Россия не будет участвовать в подготовке саммита по ядерной безопасности →
29.07.2014 США обвинили Россию в нарушении договора о ракетах средней дальности →
Фото и Видео
28505
Play own
Не оскорбляйте Путина!
28407
Play own
Майдан за Курбединова
28365
Play own
"Исаакий наш!": митинг в защиту музея
28295
Play own
Шествие памяти Маркелова и Бабуровой
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Чем отравили Ким Чен Нама
Ким Чен Нам. Фото: nguyenphutrong.org
статья Некроложная гуманность
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Путин об угрозе из Сирии
Владимир Путин. Фото: rusila.su
статья Путин в 2018 году
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Фобия как парадигма
РЕКЛАМА
Loading...
новость Кадыров против Сталина
Мемориал жертвам депортации в Грозном. Кадр видеозаписи
новость TI о коррупции в Минобороны
Министерство обороны. Фото Граней.Ру
новость Захарова: Мы не готовили переворот
Мария Захарова. Фото: mid.ru
новость Умер Алексей Петренко
Алексей Петренко. Фото: Википедия
в блоге Поэт воспевает воина
383
в блоге Ильдарова победа
12461
новость Япония против милитаризации Курил
ДОТ времен Второй мировой войны на Курилах. Фото: survincity.com
новость Генпрокуратура вступилась за Чудновец
Евгения Чудновец. Фото с личной страницы во "Вконтакте"
новость Задержаны участники фестиваля
Постер "Дезертир-Феста"
в блоге Идеи губят Россию
383
новость Ингуши против Сталина
Вахирсолт Балатханов. "Депортация"
новость Белоруссия не боится учений
Сергей Шойгу и Андрей Равков. Фото: mil.ru
статья Исаакиевский скандал и РПЦ
Николай Митрохин. Фото из личного архива
новость Приговор Дадину отменили
Задержание Ильдара Дадина. 2014 г. Фото: Е.Михеева/Грани.Ру
новость В России созданы кибервойска
Солдаты за компьютерами. Фото: mil.ru