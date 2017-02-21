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Президент США Дональд Трамп назначил генерал-лейтенанта Герберта Рэймонда Макмастера своим советником по вопросам национальной безопасности вместо ушедшего в отставку Майкла Флинна. Об этом в твиттере сообщил пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер.

"Президент назвал генерал-лейтенанта Макмастера главой Совета национальной безопасности США, генерал-лейтенант Кит Келлогг остается руководителем аппарата СНБ при Белом доме", - написал Спайсер. Келлогг исполнял обязанности главы СНБ после ухода с этой должности Флинна.

Кандидатура советника президента США по нацбезопасности не требует утверждения в американском Сенате. Его назначает непосредственно глава государства.

Макмастер родился 24 июля 1962 года в Филадельфии (штат Пенсильвания). В 1980 году он окончил академию Вэлли-Фордж, а в 1984 - элитную военную академию в Вест-Пойнте.

Как уточняет "Немецкая волна", генерал отличился во время первой войны в Персидском заливе в 1990-1991 годах, а также был награжден Серебряной звездой за отвагу, проявленную во время операции "Буря в пустыне" в Ираке. Позднее участвовал в операциях в Афганистане.

Майкл Флинн подал в отставку 14 февраля, после того как обнаружилось, что он дал неверную информацию вице-президенту Майку Пенсу и другим высокопоставленным чиновникам Белого Дома относительно своих разговоров с российским послом в США Сергеем Кисляком. Сенаторы-демократы Эд Мерки и Крис Мерфи потребовали провести расследование в отношении содержания телефонных бесед советника с российским послом. В частности, сенаторов интересовал вопрос о том, обсуждались ли в ходе бесед вопросы, касающиеся американских санкций против России.

Поскольку беседы состоялись до инаугурации Трампа, Флинн, тогда еще не занимавший официальных должностей, не имел права обсуждать эти вопросы с дипломатическим представителем.

Флинн сначала отрицал, что в беседе затрагивалась тема антироссийских санкций. Однако затем его представитель подчеркнул, что помощник президента "не помнит обсуждения санкций, но не может быть уверен в том, что эта тема никогда не поднималась" в разговоре с послом.