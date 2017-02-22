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Президент США Дональд Трамп намерен заключить с Россией сделку в сфере борьбы с терроризмом и "Исламским государством", а также в вопросах развития экономики. Об этом на брифинге заявил представитель Белого Дома Шон Спайсер.

"Он ясно дал понять, что если он сможет заключить с Россией сделку, такую как пытались заключить последние несколько администраций, он сделает это. Если не сможет, не сделает. Но он намерен попробовать. Он постарается, и его успехи как бизнесмена и переговорщика говорят о том, что это у него получится", - сказал Спайсер.

"Он понимает, что если он сможет найти общий язык в сфере борьбы с "Исламским государством", в сфере развития экономики, в которой у нас есть общие интересы - то он так и сделает. Именно в этом направлении мы и продолжим работать с Россией", - отметил чиновник.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял о возможном сотрудничестве с американскими военными по освобождению Ракки. По мнению Шойгу, это могло бы стать началом российско-американского сотрудничества по борьбе с терроризмом в регионе. В Пентагоне на это заметили, что военное сотрудничество между Россией и США по-прежнему приостановлено.

16 января, еще до вступления в должность Трамп в интервью The Times не исключил отмену некоторых санкций в отношении России, увязав это решение с заключением ядерной сделки с Россией. "У вас есть санкции против России - посмотрим, сможем ли мы достичь пары хороших сделок с Россией", - заявил Трамп. При этом он пояснил, что для него приоритетом в выстраивании отношений с Москвой будет вопрос сдерживания ядерного потенциала.

"С одной стороны, я считаю, что ядерного оружия должно быть намного меньше и его нужно значительно сокращать, - сказал он. - Но есть санкции, от которых Россия в данный момент серьезно страдает". "Но я думаю, можно что-то сделать, чтобы многие извлекли выгоду", - добавил президент США, не уточняя, как именно он намерен увязать эти два вопроса.

Советник Трампа по связям с бизнесом Энтони Скарамуччи в свою очередь заявил, что улучшение российско-американских отношений может произойти в течение года. "Я вообще очень оптимистичный человек, так же как и избранный президент. У него есть видение взаимных интересов, и, возможно, через год отношения с российским народом и российским правительством будут лучше, чем сегодня. Я не говорю, что так случится, кто знает, какие обстоятельства или факты повлияют на наши отношения, но мы в любом случае этого хотим", - сказал Скарамуччи.

При этом он отметил, что считает санкции "не самой лучшей вещью", но подчеркнул, что "действия, предпринятые российским правительством, были восприняты с определенным неодобрением в международном сообществе". "Скорее всего у нас будет возможность сесть снова за стол переговоров и посмотреть, не сможем ли мы прийти к лучшему соглашению", - добавил он.

В начале февраля Спайсер заявил, что США не намерены отменять санкции против России , связанные с аннексией Крыма. "Мы имеем дело с двумя пакетами санкций. Один из них - по Крыму. И я думаю, что постпред США Хейли очень четко высказалась в ООН, что пока Россия не уйдет из Крыма, эти санкции пересматриваться не будут", - отметил чиновник.