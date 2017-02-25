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Также: США, Внутренняя политика США, СМИ, Мир, Общество, Политика | Персоны: Дональд Трамп

новость Отказ от дома

Журналистов ряда ведущих изданий не пустили на брифинг в Белый Дом
25.02.2017
Шон Спайсер. Кадр трансляции
Шон Спайсер. Кадр трансляции
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Журналистам ряда ведущих американских СМИ, а также Би-Би-Си запретили присутствовать на пятничном брифинге пресс-секретаря Белого Дома Шона Спайсера. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Посетить брифинг не смогли представители телеканала CNN, газет The New York Times и Los Angeles Times, а также сайтов BuzzFeed News и Politico. Помощники Спайсера выборочно провели в его офис других репортеров, чье участие в брифинге, по выражению Белого дома, "было заранее подтверждено". Журналисты агентства The Associated Press и журнала Time, которым также разрешили пройти, не приняли участия в брифинге в знак протеста.

The New York Times отмечает, что пятничный брифинг "под запись", но "без камер" у пресс-секретаря Белого дома обычно посещает "небольшая группа" журналистов. Однако администрации предыдущих президентов США никогда не отбирали репортеров для этих встреч "вручную".

Ассоциация корреспондентов Белого Дома выступила с резкой критикой произошедшего. "Совет Ассоциации выражает жесткий протест против того, как Белый дом провел сегодняшний брифинг. Мы просим организации, которые были допущены на брифинг, поделиться полученными материалами с теми, кто получил отказ. Совет будет обсуждать ситуацию с сотрудниками Белого дома", - говорится в заявлении президента ассоциации Джеффа Мейсона.

Между тем сам Дональд Трамп в очередной раз выступил с резкой критикой прессы. Президент США назвал "большой опасностью для страны" распространение "фейковых новостей", упомянув CNN и The New York Times.

На брифинге Спайсер заявил, что за обвинениями Трампа и его команды в ненадлежащих связях с Россией ничего не стоит, кроме бездоказательных утечек в прессу от анонимных источников. По словам пресс-секретаря, Трамп уже много раз давал исчерпывающие объяснения того, сколько раз и о чем он разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, а также об отсутствии у него каких-либо интересов в России. Президент не может опровергать то, чего нет, а также запрещать расследование, которого нет, или препятствовать ему, подчеркнул Спайсер.

17 февраля Трамп заявил, что ложная информация о России, распространяемая американскими СМИ, мешает налаживанию отношений между двумя странами. При этом он отметил, что ему было бы легче взять жесткий курс по отношению к России, но он выбрал другой путь. "Я люблю договариваться, я хорошо это делаю, мне все это нравится. Возможно, мне не удастся договориться с Путиным. Но я хочу вам сказать, что фальшивые сообщения СМИ, подготовленные вами, ужасные, фальшивые сообщения только осложняют работу над тем, чтобы договориться с Россией", - сказал Трамп.

В своем выступлении Трамп коснулся и темы отставки своего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. По словам президента, Флинн "просто делал свою работу", в том числе и тогда, когда общался с представителями "более 30 стран". В ответ на уточняющие вопросы журналистов президент сказал, что не давал помощнику прямого поручения обсуждать тему антироссийских санкций, но "вполне мог и дать такое поручение, поскольку это его работа". Он также заявил, что, насколько ему известно, до выборов "никто" из штаба его предвыборной кампании контактов с россиянами не поддерживал.

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25.02.2017
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Владимир Абаринов

Увольнительная для генерала

Владимир Абаринов, 16.02.2017

Можно себе представить реакцию Пенса. Его использовали втемную, причем уже не в первый раз. Все политики лгут - но не работающие в одной команде друг другу. Это грубое нарушение аппаратной этики. Трампу пришлось пожертвовать Флинном - с формулировкой, с какой когда-то Медведев уволил Лужкова: "в связи с утратой доверия".


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