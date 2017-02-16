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Администрация президента потребовала от государственных СМИ выпускать меньше материалов с похвалами президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Как отмечает агентство, приказ Кремля отражает его "растущее беспокойство" по поводу того, что новая администрация США будет менее дружелюбной, чем Москва предполагала изначально.

О существовании подобного распоряжения для госканалов также сообщил журналист Константин Эггерт. По его данным, холдинг ВГТРК получил указание, суть которого "сводится к короткой фразе: "Трампа больше нет".

"В ближайшее время главный российский государственный телеканал сведет освещение происходящего в Соединенных Штатах Америки к минимуму. Прокремлевские участники политических ток-шоу начнут говорить, что всегда были уверены – никаких особенных изменений с приходом Дональда Трампа в Белый дом не произойдет (хотя еще неделю назад они говорили обратное)", - отметил Эггерт.

После резких высказываний Трампа о российской аннексии Крыма российские чиновники, которые "ранее охотно комментировали местным СМИ новости из Вашингтона, вдруг стали менее разговорчивыми", отмечает Bloomberg.

В среду Трамп заявил, что президент США Барак Обама проявил чрезмерную мягкость по отношению к России в вопросе об аннексии Крыма. "Крым был взят Россией при администрации Обамы. Не был ли он слишком мягок по отношению к России?" - написал Трамп в твиттере.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп занимает "жесткую" позицию по отношению к России. Президент США ожидает, что Россия свернет агрессию против Украины, а также возвратит этой стране аннексированный Крым, сказал Спайсер. Трамп, подчеркнул чиновник, дал это понять "предельно ясно".

"В то же время он (президент США. - Ред.) сецело рассчитывает на то, что поладит с Россией, и хочет этого", - добавил Спайсер.

В среду спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что слова Трампа противоречат его предвыборным обещаниям. По словам спикера, позицию по Крыму должен озвучить сам Трамп, так как высказывания его пресс-секретаря могут неполно выражать точку зрения главы государства на этот счет. "Дождемся прямых слов президента США. И вообще необходимо исходить из исполнения предвыборных программ, - сказал Володин. - Когда люди избираются, они избираются гражданами не просто за красивые глава и умение говорить, а за конкретные обещания, за конкретные решения, подходы к проблемам, которые будут реализованы".

При этом Володин напомнил, что любые разговоры об отчуждении Крыма из состава России - посягательство на ее целостность. "Поэтому не надо вообще эту тему поднимать. Какой-то там пресс-секретарь что-то сказал, - отметил спикер. - Послушайте, там еще кто-то скажет".

В Кремле также заявили, что Россия не будет обсуждать тему возвращения Крыма Украине, в том числе с США. "Что касается возвращения Крыма, то эта тема не будет обсуждаться, ибо она не может обсуждаться. Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с зарубежными партнерами, - сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. - Президент России весьма терпеливо и последовательно разъясняет своим партнерам и собеседникам причины, которые привели к тому, что крымчане приняли решение искать защиту у России и стать ее частью. Он весьма терпеливо и последовательно рассказывает историю переворота на Украине, который во многом спонсировался из-за рубежа". Песков также попросил дождаться окончательного формирования администрации Трампа и первых официальных контактов.