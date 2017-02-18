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Россия несет ответственность за вооруженный конфликт в Донбассе. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс на конференции по безопасности в Мюнхене, сообщает Associated Press.

"Мы должны привлечь Россию к ответственности и требовать уважения минских договоренностей, начиная с деэскалации конфликта на востоке Украины", - сказал Пенс.

Пенс также заверил в выполнении США своих обязательств перед НАТО и ЕС. Также он заявил, что Америка усилит свои вооруженные силы для защиты своих союзников.

Ангела Меркель заявила на конференции о необходимости продолжить работу в рамках "нормандского формата" по выполнению минских соглашений, чтобы добиться долгосрочного прекращения огня в Донбассе. "Не все пункты минских договоренностей выполнены, но мы должны продолжить эту работу и добиться долгосрочного прекращения огня", - отметила анцлер Германии .

Меркель также указала на необходимость укрепления НАТО. "После аннексии Крыма и военных действий на Востоке Украины НАТО сыграло важную роль, - подчеркнула она. - Мы должны действовать очень решительно и при этом сохранить европейский порядок. Я хочу поприветствовать предложение усилить восточный фланг НАТО. Мы будем делать это в рамках пятой статьи устава Альянса".

При этом Меркель отметила, что несмотря на существующие разногласия с Россией, важно помнить, что это сосед ЕС, и отношения необходимо улучшать.

Во вторник пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Дональд Трамп занимает "жесткую" позицию по отношению к России. Президент США ожидает, что Россия свернет агрессию против Украины, а также возвратит этой стране аннексированный Крым, сказал Спайсер. Трамп, подчеркнул чиновник, дал это понять "предельно ясно". "В то же время он (президент США. - Ред.) всецело рассчитывает на то, что поладит с Россией, и хочет этого", - добавил Спайсер.

В среду спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что слова Трампа противоречат его предвыборным обещаниям. По словам спикера, позицию по Крыму должен озвучить сам Трамп, так как высказывания его пресс-секретаря могут неполно выражать точку зрения главы государства на этот счет.

В Кремле также заявили, что Россия не будет обсуждать тему возвращения Крыма Украине, в том числе с США. "Что касается возвращения Крыма, то эта тема не будет обсуждаться, ибо она не может обсуждаться. Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с зарубежными партнерами, - сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. - Президент России весьма терпеливо и последовательно разъясняет своим партнерам и собеседникам причины, которые привели к тому, что крымчане приняли решение искать защиту у России и стать ее частью. Он весьма терпеливо и последовательно рассказывает историю переворота на Украине, который во многом спонсировался из-за рубежа". Песков также попросил дождаться окончательного формирования администрации Трампа и первых официальных контактов.

В среду Трамп заявил, что президент США Барак Обама проявил чрезмерную мягкость по отношению к России в вопросе об аннексии Крыма. "Крым был взят Россией при администрации Обамы. Не был ли он слишком мягок по отношению к России?" - написал Трамп в твиттере.