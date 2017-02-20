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Экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в начале февраля получил план снятия санкций с России. Как пишет The New York Times, в передаче документа участвовали юридический консультант Трампа Майкл Коэн, его бизнес-партнер Феликс Сатер, а сам документ подготовил украинский депутат Андрей Артеменко, утверждающий, что его инициатива была одобрена "высокопоставленными помощниками" президента России Владимира Путина.

План предполагает проведение референдума на Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет. Вторым пунктом плана, по словам Артеменко, является возвращение Донбасса в состав Украины и амнистия всех, кто не совершал тяжкие преступления.

По словам Артеменко, подготовленный им документ - "больше, чем просто мирный план для России и Украины". По словам депутата, у него есть доказательства, указывающие на коррупционность президента Украины Петра Порошенко - названия компаний и документы, подтверждающие некие денежные переводы.

В начале февраля Коэн оставил пакет с "планом Артеменко" в кабинете Флинна. Однако советник не успел с ним ознакомиться, поскольку вынужден был подать в отставку, пишет издание.

При этом как Коэн, так и Сатер отметили, что не обсуждали с Трампом план, рассчитывая, что на него обратит внимание новый советник Трампа по национальной безопасности.

Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Артеменко "не уполномочен представлять от имени Украины альтернативные мирные планы каким-либо зарубежным правительствам, включая американскую администрацию". Предложение о передаче Крыма в аренду Чалый назвал "грубым нарушением Конституции", отметив, что такие идеи могут исходить только от тех, кто "открыто или тайно представляет российские интересы".

Сам Артеменко в интервью порталу Strana.Ua подтвердил, что является одним из авторов документа, который, по его словам, готовили "несколько десятков депутатов из разных фракций".

Артеменко избран в Верховную раду по спискам Радикальной партии Олега Ляшко. Депутат неоднократно призывал к восстановлению связей со странами постсоветского пространства, в том числе с Россией.

13 февраля Флинн ушел в отставку, после того как выяснилось, что он дезинформировал вице-президента Майка Пенса относительно деталей своих бесед с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Журналисты обнаружили, что в беседах, состоявшихся в декабре прошлого года, еще до инаугурации Трампа и Пенса, обсуждались вопросы американских санкций против России. Флинн, не будучи на тот момент официальным лицом, не имел права затрагивать эту тему в разговоре с российским послом.

Когда информация о беседах попала в СМИ, американский чиновник первоначально отрицал, что обсуждал с Кисляком вопросы санкций. Однако позже представитель Флинна заявил, что советник "не помнит обсуждения санкций, но не может быть уверен в том, что эта тема никогда не поднималась".

Позже Флинн рассказал, что в разговорах с послом он "не переходил черту". "Если бы это произошло, ФБР схватило бы меня за глотку, а мой допуск был бы отозван. Никаких границ я не переходил", - сказал Флинн.