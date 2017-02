Экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в начале февраля получил план снятия санкций с России. Как пишет The New York Times, в передаче документа участвовали юридический консультант Трампа Майкл Коэн, его бизнес-партнер Феликс Сатер, а сам документ подготовил украинский депутат Андрей Артеменко, утверждающий, что его инициатива была одобрена "высокопоставленными помощниками" президента России Владимира Путина.

