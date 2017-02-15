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новость Щедрая жесть

Трамп: Обама был слишком мягок с Россией в вопросе о Крыме
15.02.2017
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
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Президент США Барак Обама проявил чрезмерную мягкость по отношению к России в вопросе об аннексии Крыма. Об этом написал его преемник Дональд Трамп в твиттере.

"Крым был взят Россией при администрации Обамы. Не был ли он слишком мягок по отношению к России?" - написал Трамп.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп занимает "жесткую" позицию по отношению к России. Президент США ожидает, что Россия свернет агрессию против Украины, а также возвратит этой стране аннексированный Крым, сказал Спайсер. Трамп, подчеркнул чиновник, дал это понять "предельно ясно".

"В то же время он (президент США. - Ред.) сецело рассчитывает на то, что поладит с Россией, и хочет этого", - добавил Спайсер.

В среду спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что слова Трампа противоречат его предвыборным обещаниям. По словам спикера, позицию по Крыму должен озвучить сам Трамп, так как высказывания его пресс-секретаря могут неполно выражать точку зрения главы государства на этот счет. "Дождемся прямых слов президента США. И вообще необходимо исходить из исполнения предвыборных программ, - сказал Володин. - Когда люди избираются, они избираются гражданами не просто за красивые глава и умение говорить, а за конкретные обещания, за конкретные решения, подходы к проблемам, которые будут реализованы".

При этом Володин напомнил, что любые разговоры об отчуждении Крыма из состава России - посягательство на ее целостность. "Поэтому не надо вообще эту тему поднимать. Какой-то там пресс-секретарь что-то сказал, - отметил спикер. - Послушайте, там еще кто-то скажет".

В Кремле также заявили, что Россия не будет обсуждать тему возвращения Крыма Украине, в том числе с США. "Что касается возвращения Крыма, то эта тема не будет обсуждаться, ибо она не может обсуждаться. Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с зарубежными партнерами, - сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. - Президент России весьма терпеливо и последовательно разъясняет своим партнерам и собеседникам причины, которые привели к тому, что крымчане приняли решение искать защиту у России и стать ее частью. Он весьма терпеливо и последовательно рассказывает историю переворота на Украине, который во многом спонсировался из-за рубежа". Песков также попросил дождаться окончательного формирования администрации Трампа и первых официальных контактов.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что в Москве слишком рано решили, что Трамп пророссийски настроен. "Пресс-секретарь Белого дома сделал заявление о том, что Россия должна вернуть Крым. Мы слишком рано решили, при безусловной нашей симпатии к конструктивной риторике президента Трампа, что он вроде бы какой-то пророссийский, он - проамериканский. Он просто воспользовался на определенном этапе настроениями одноэтажной Америки", - пояснил Слуцкий.

3 февраля новый постпред Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон осуждает агрессию России против Украины. "Крым является частью Украины, - подчеркнула она. - Наши санкции, введенные в связи с Крымом, останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине". Также чиновница заметила: "Ужасная ситуация на востоке Украины требует от нас жестко осудить действия России".

8 февраля Спайсер подтвердил эту позицию. "Пока Россия не уйдет из Крыма, эти санкции (введенные за аннексию. - Ред.) пересматриваться не будут", - заверил он.

В августе 2016 года Трамп, тогда еще кандидат в президенты, заявил, что попытка США силой вернуть Крым в состав Украины может привести к Третьей мировой войне. До этого он заявил, что жители Крыма на "референдуме" в марте 2014 года выбрали присоединение к России. Когда корреспондент заметил, что Трамп не исключал возможности признать аннексию, кандидат поправил журналиста: "Я намерен рассмотреть этот вопрос".

"Но вы знаете, - продолжил Трамп, - жители Крыма, насколько я слышал, предпочли быть с Россией, а не там, где они были. И вы должны это тоже учитывать".

"Крым завоеван. Не обвиняйте в этом Дональда Трампа", - добавил кандидат.

До этого Трамп заявлял, что готов рассмотреть вопрос о признании аннексии Крыма, так же как и о снятии санкций с России.

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15.02.2017

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