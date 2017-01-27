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В администрации президента США Дональда Трампа готовят указ об односторонней отмене антироссийских санкций. Об этом журналист американского издания Politico Сьюзен Глассер написала в твиттере со ссылкой на неназванные источники.
"Слышала, что в администрации Трампа циркулирует проект указа об ослаблении антироссийских санкций. Будет ли это утверждено до назначения (Рекса) Тиллерсона госсекретарем?" - написала Глассер. В следующем твите она уточнила: "Несколько источников сообщили, что предложенный указ предполагает снятие санкций в одностороннем порядке".
В Кремле не знают, насколько верна информация о подготовке документа об отмене санкций соответствует действительности. "Нет, ничего об этом неизвестно, и, насколько я понимаю, информация обезличена, и не знаю, насколько она соответствует действительности", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков также подтвердил сообщения о том, что в субботу, 28 января, состоится первый телефонный разговор Владимира Путина с Трампом. "Путин имеет в виду поздравить президента Трампа со вступлением в должность президента США. И, разумеется, обычно в ходе таких контактов происходит обмен мнениями по основным параметрам текущего состояния двусторонних отношений", - сказал Песков, отметив, что не стоит ожидать от первого телефонного разговора "субстантивных контактов по всему периметру".
16 января, еще до вступления в должность Трамп в интервью The Times не исключил отмену некоторых санкций в отношении России, увязав это решение с заключением ядерной сделки с Россией. "У вас есть санкции против России - посмотрим, сможем ли мы достичь пары хороших сделок с Россией", - заявил Трамп. При этом он пояснил, что для него приоритетом в выстраивании отношений с Москвой будет вопрос сдерживания ядерного потенциала.
"С одной стороны, я считаю, что ядерного оружия должно быть намного меньше и его нужно значительно сокращать, - сказал он. - Но есть санкции, от которых Россия в данный момент серьезно страдает". "Но я думаю, можно что-то сделать, чтобы многие извлекли выгоду", - добавил избранный президент США, не уточняя, как именно он намерен увязать эти два вопроса.
Фраза, брошенная Трампом в ответ на протесты, очень характерна и опасна. То же говорила российская власть "болотникам": президент избран, после драки кулаками не машут. Да, президент избран, но это не значит, что он теперь может делать все что угодно. Именно гражданское общество должно помешать ему демонтировать завоевания американской либеральной революции 60-х годов.