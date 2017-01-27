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В администрации президента США Дональда Трампа готовят указ об односторонней отмене антироссийских санкций. Об этом журналист американского издания Politico Сьюзен Глассер написала в твиттере со ссылкой на неназванные источники.

"Слышала, что в администрации Трампа циркулирует проект указа об ослаблении антироссийских санкций. Будет ли это утверждено до назначения (Рекса) Тиллерсона госсекретарем?" - написала Глассер. В следующем твите она уточнила: "Несколько источников сообщили, что предложенный указ предполагает снятие санкций в одностороннем порядке".

В Кремле не знают, насколько верна информация о подготовке документа об отмене санкций соответствует действительности. "Нет, ничего об этом неизвестно, и, насколько я понимаю, информация обезличена, и не знаю, насколько она соответствует действительности", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков также подтвердил сообщения о том, что в субботу, 28 января, состоится первый телефонный разговор Владимира Путина с Трампом. "Путин имеет в виду поздравить президента Трампа со вступлением в должность президента США. И, разумеется, обычно в ходе таких контактов происходит обмен мнениями по основным параметрам текущего состояния двусторонних отношений", - сказал Песков, отметив, что не стоит ожидать от первого телефонного разговора "субстантивных контактов по всему периметру".

16 января, еще до вступления в должность Трамп в интервью The Times не исключил отмену некоторых санкций в отношении России, увязав это решение с заключением ядерной сделки с Россией. "У вас есть санкции против России - посмотрим, сможем ли мы достичь пары хороших сделок с Россией", - заявил Трамп. При этом он пояснил, что для него приоритетом в выстраивании отношений с Москвой будет вопрос сдерживания ядерного потенциала.

"С одной стороны, я считаю, что ядерного оружия должно быть намного меньше и его нужно значительно сокращать, - сказал он. - Но есть санкции, от которых Россия в данный момент серьезно страдает". "Но я думаю, можно что-то сделать, чтобы многие извлекли выгоду", - добавил избранный президент США, не уточняя, как именно он намерен увязать эти два вопроса.