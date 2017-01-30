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По-хорошему этот разговор надо было транслировать в прямом эфире. На федеральных телеканалах РФ и на "Раше тудэй", по Fox News и вообще в интернете. С перерывами на рекламу и опросы так называемых простых людей, столпившихся возле огромных экранов, установленных в Москве и Питере, Вашингтоне и Нью-Йорке.

По-хорошему нужны были и болельщики, которые в ходе диалога Путина с Трампом остро реагировали бы на происходящее. Аплодировали, пели и плясали, когда беседа складывалась в оптимистичном ключе. Рыдали и ухали, если у партнеров возникали вдруг разногласия. Переживали бы за этих двоих, символизирующих новый порядок на земле. Дивный новый мир.

А где-то в стороне, за рамками репортажа, подразумевались бы, конечно, и несогласные. Представители пятой колонны в России и США, власти и народ на Украине и в других странах, которым, как бы сказать, не по сердцу оба миротворца. Граждане, которых в равной или неравной степени тошнит и от Путина, и от Трампа и которых пугает мысль о том, что эти двое реально договорятся, поделив сферы влияния. Причем так поделив, что Америка, по мнению отщепенцев, еще не скоро оправится от позора, а многим людям, живущим в границах бывшего СССР, станет нечем дышать.

Про них, либералов, смутьянов, феминисток и каторжное отродье, тоже могли бы поговорить в паузах специально подобранные эксперты и прочие гости в студиях. В разоблачительном стиле, как это у нас водится на гостелеканалах, а у них на сайте Breitbart News и в некоторых иных местах. Явный конфликт в поединке добропорядочных сторонников Путина-Трампа и противников разрядки наверняка прибавил бы динамизма картинке, на которой лидеры сверхдержав перетирали бы мировые проблемы.

Увы, так не делается большая политика, даже в тех случаях, когда судьбы человечества пытаются решать бывший знаменитый шоумен и национальный лидер, который стал знаменитым шоуменом. "Прямая линия" или там пресс-конференция по итогам года - это отдельные сюжеты, обращенные более всего к внутренней аудитории. Гласность при большом стечении ликующей гопоты не нужна, когда шоумены беседуют по сверхсекретной связи и обсуждают деликатнейшие вопросы. Хотя, должно быть, их все-таки слушают, но весьма специфические организации и умельцы, служащие в них, - от Парижа до Пхеньяна. Делиться с публикой эксклюзивными подробностями разговора они не станут.

Поэтому нам, не допущенным к высоким тайнам, остается лишь гадать о том, как велась историческая беседа. Питаться слухами и просчитанными утечками. Вчитываться в скупые строки кремлевского, например, пресс-релиза.

Впрочем, из этого документа тоже можно кое-что почерпнуть.

Имеется в нем слово "приоритетность" применительно к "объединению усилий в борьбе с главной угрозой - международным терроризмом", и это означает, что со времен Обамы в отношениях РФ с Америкой пока мало что изменилось. По поводу ИГИЛ и его преступной сущности у Москвы с Вашингтоном и тогда не было особых разногласий, и теперь нет. Напротив, упоминание "иранской ядерной программы" среди тем, которые подверглись "обстоятельному обсуждению", свидетельствует скорее о размолвке. Известно, что Трамп является яростным противником сделки с Тегераном, в отличие опять-таки от Путина и Обамы, которые этот договор продвигали и заключали.

Что касается украинского кризиса, то Кремль уполномочен заявить, что президенты России и США "затронули" его "основные аспекты". То есть в нюансы не углублялись, справедливо полагая, что про ИГИЛ говорить и комфортней, и проще. Еще "подчеркивалась важность восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран", но это прозвучало совсем невнятно. По-видимому, со всей осторожностью партнеры завели речь о санкциях, но сошлись разве что на том, что "связи" - это хорошо. Вдвойне хорошо, ежели они взаимовыгодные.

Позиция Москвы тут сводится к имитации равнодушия: дескать, не мы вводили санкции, не нам и спорить о них. Точка зрения Трампа неизвестна, причем не исключено, что и ему самому, а слухи об их смягчении запускаются с целью воздействия на президента. Замечено также, что он не прочь пошантажировать дорогого далекого друга, предлагая ему обменять санкции на договор о "значительном сокращении" ядерных вооружений обеих стран. Между тем данный предмет в пресс-релизе Кремля не упоминается вообще, что можно трактовать по-разному.

Американцу заранее сообщили, что его предложение не устраивает Путина, и он не стал упорствовать. Трамп на эту тему заговорил, но пацифистских ноток в ответной реплике собеседника не услышал. Вопрос обсудили жестко и пришли к выводу, что даже упоминать о нем в пресс-релизе не следует. Во избежание дальнейших малоприятных дискуссий.

Дело в том, что радиоактивный пепел в широком смысле - это единственный наш довод в полемике с Западом. Истинная скрепа, даже с Крымом не сравнить. Собственно, и Крым наш, и Донбасс, и у большинства западных лидеров портится настроение, когда они всерьез задумываются о России, по той причине, что Владимир Владимирович был и остается владельцем несметного количества ядерных ракет и средств их доставки. Если же снижать эту цифру до какого-то такого предела, после которого оптовая смерть человечества перестанет быть решающим аргументом в диспуте о санкциях, то уж лучше жить под ними всегда. Смертью мы, как говорится, не торгуем, самим нужна. И никакой Трамп не дождется от нынешней власти уступок, сколько бы ни нахваливал Россию и ее вождя.

Короче, они поговорили - в первый раз с тех пор как Дональд Трамп стал американским президентом, и это факт неоспоримый. Довольно долго, "в позитивном и деловом ключе", если верить пресс-релизу Кремля. С "пожеланиями счастья и процветания" народу российскому от американцев и напоминаниями Трампу от лица россиян, что наши страны были "союзниками в двух мировых войнах". Это был несомненный позитив, и тут опять жалеешь о том, что телефонное общение вечных союзников не показывали в прямом эфире. Такое зрелище!

Однако потом, призадумавшись о мировых войнах и текущих делах, начинаешь как-то сомневаться. Есть же среди нас и дети, и женщины, и слабонервные, и может оно и к лучшему, что о переговорах двух альфа-лидеров, в соответствии с давно устоявшейся традицией, мы узнали только то, что нам сочли необходимым рассказать. Пожалуй, больше и правда пока не надо, и без того тревожно на душе.