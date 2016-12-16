О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/US/m.257496.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/US/m.257496.html
Также: США, Российско-американские отношения, Россия, Спецслужбы, Технологии, Мир, Политика | Персоны: Владимир Путин

новость Месть пятилетней выдержки

Клинтон: Путин отомстил мне за 2011 год
16.12.2016
Хиллари Клинтон. Фото: hillaryclinton.com
Хиллари Клинтон. Фото: hillaryclinton.com
Реклама

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон считает виновником своего поражения на выборах российского президента Владимира Путина. Об этом она заявила на встрече с бывшими спонсорами ее кампании, сообщает The New York Times.

Клинтон объяснила кибератаки на ресурсы Демократической партии в предвыборный период тем, что Путин "имел на нее зуб". Российский президент затаил обиду на Клинтон после ее заявлений о подтасовках на парламентских выборах в России в 2011 году, считает экс-кандидат. "Путин публично обвинил меня в негодовании со стороны своего собственного народа, и есть прямая связь между тем, что он сказал тогда, и что он сделал в ходе этих выборов", - заявила Клинтон.

Клинтон не упомянула избранного президента США Дональда Трампа, но назвала поток хакерских атак причиной ее поражения на выборах.

"Это не просто атака на меня и мою кампанию, хотя это, возможно, подлило масла в огонь. Это нападение на нашу страну. Здесь мы выходим далеко за рамки обычных политических проблем. Речь идет о целостности нашей демократии и безопасности нашего народа", - подчеркнула Клинтон.

Накануне телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленные источники в разведке сообщил, что Путин был лично вовлечен в кампанию по вмешательству в президентские выборы в США. О вмешательстве российского президента можно говорить "с большой долей уверенности", говорилось в материале.

По словам чиновников, обладающих прямым доступом к данным нового расследования, Путин лично указывал, как использовать украденные хакерами служебные материалы Демократической партии США, в итоге опубликованные на портале WikiLeaks.

Изначально целью вмешательства была "вендетта" в отношении Клинтон. Позже Россия переориентировалась с дискредитации Клинтон на разоблачение коррупции, намереваясь "расколоть союзников Америки, показав им, что они уже не могут рассчитывать на США как на надежного мирового лидера".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал публикацию телеканала "смешной чушью". "Смешная чушь не может иметь под собой никаких оснований", - добавил чиновник.

В конце минувшей недели газета The Washington Post рассказала о секретном докладе ЦРУ, в котором говорится о российском вмешательстве в ход президентских выборов в США. ЦРУ выявило ряд связанных с российскими властями лиц, которые предоставили сайту WikiLeaks тысячи писем из взломанной почты НКДП, рассказали источники издания. Ранее власти США считали, что целью кибератак была дискредитация самого выборного процесса.

7 октября американские власти прямо обвинили Москву в проведении широкомасштабной кампании с целью повлиять на выборы 2016 года, в том числе путем хакерских атак на компьютеры национального комитета Демократической партии, а также ряда политиков.

11 октября пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест заявил, что Обама рассмотрит ряд мер в ответ на взлом правительственных сайтов. 15-го числа вице-президент США Джо Байден также заверил, что российские кибератаки без ответа не останутся.

Комментарии 15 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
16.12.2016

новость Новости по теме
16.12.2016 Обама пообещал "ответные меры" на вмешательство России в президентские выборы →
15.12.2016 NBC: Путин лично руководил вмешательством в президентские выборы в США →
13.12.2016 СМИ: Вашингтон может ввести санкции против руководства ГРУ →
13.12.2016 Будущий глава администрации Белого Дома: Решение о санкциях примет Трамп →
11.12.2016 Макфол: Сотрудников RT и Sputnik следует признать иностранными агентами →
10.12.2016 ЦРУ обвинило Россию в пособничестве Трампу на президентских выборах →
29.11.2016 Разведка ФРГ: Россия участвовала в кибертаках в ходе выборов в США →
23.11.2016 Песков: Российско-американские отношения находятся "на дне" →
17.11.2016 Сенатор Кардин подготовил законопроект об ответе на российские кибератаки →
05.11.2016 NBC: Американские хакеры получили доступ к компьютерным системам России →
23.10.2016 Хакер из США взломал сайт российского МИДа →
17.10.2016 Белый Дом не исключил финансовых санкций против России за кибератаки →
Фото и Видео
22854
Play own
Нодовцы у посольства США
21958
Play own
Расправа с "дьяволом Обамой"
16164
Play
Американские усыновители - российским сиротам
12381
Play own
Игорь Кочетков о встрече с Бараком Обамой
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Алеппо и мировое бездушие
Виталий Портников
статья Бильжо пособил Мединскому
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Раскол в ПАРНАСе
Михаил Касьянов и Илья Яшин. Кадр трансляции
новость Верующие против презервативов
Производство презервативов. Фото: okamotocondom.ru
статья Пальмирская измена
РЕКЛАМА
Loading...
новость Путин о захвате Пальмиры
Пальмира. Фото: Википедия
новость В Крыму задержан Мовенко
Игорь Мовенко. Фото: crimeahrg.org
новость МИД о слабости ЕС
МИД России. Фото: пресс-служба ведомства
в блоге Солженицын и Союз писателей
383
новость Гибель контрактника в Сирии
Российские военные в Сирии. Фото: mil.ru
в блоге Крысик не хочет платить
383
новость Карелия: провокация против историка
Юрий Дмитриев. Фото: rk.karelia.ru
статья Операция "Навальный"
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Акции в поддержку жителей Алеппо
Плакат с акции в поддержку Алеппо. Фото из соцсетей
новость Путин и Абэ обсудили мирный договор
Владимир Путин и Синдзо Абэ. Фото пресс-службы Кремля
новость Беспредел "ополченцев" в Крыму
Избиение жителя Щелкина "самообороной" Крыма. Источник: primechaniya.ru
новость Имущество Улюкаева арестовали
Алексей Улюкаев. Фото: economy.gov.ru
новость Песков: Вагнер был в Кремле
Дмитрий Уткин (Вагнер) на приеме в Кремле. Кадр Первого канала
новость Самара: ФСБ против "исламистов"
Силовики у входа в квартиру предполагаемых исламистов в Самаре, 15.12.2016. Источник: life.ru
новость МН-17: 100 подозреваемых и свидетелей
Перевозка "Бука" из Донецка в Снежное. Торез, 17.07.2014. Фото из доклада Bellingcat