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Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон считает виновником своего поражения на выборах российского президента Владимира Путина. Об этом она заявила на встрече с бывшими спонсорами ее кампании, сообщает The New York Times.

Клинтон объяснила кибератаки на ресурсы Демократической партии в предвыборный период тем, что Путин "имел на нее зуб". Российский президент затаил обиду на Клинтон после ее заявлений о подтасовках на парламентских выборах в России в 2011 году, считает экс-кандидат. "Путин публично обвинил меня в негодовании со стороны своего собственного народа, и есть прямая связь между тем, что он сказал тогда, и что он сделал в ходе этих выборов", - заявила Клинтон.

Клинтон не упомянула избранного президента США Дональда Трампа, но назвала поток хакерских атак причиной ее поражения на выборах.

"Это не просто атака на меня и мою кампанию, хотя это, возможно, подлило масла в огонь. Это нападение на нашу страну. Здесь мы выходим далеко за рамки обычных политических проблем. Речь идет о целостности нашей демократии и безопасности нашего народа", - подчеркнула Клинтон.

Накануне телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленные источники в разведке сообщил, что Путин был лично вовлечен в кампанию по вмешательству в президентские выборы в США. О вмешательстве российского президента можно говорить "с большой долей уверенности", говорилось в материале.

По словам чиновников, обладающих прямым доступом к данным нового расследования, Путин лично указывал, как использовать украденные хакерами служебные материалы Демократической партии США, в итоге опубликованные на портале WikiLeaks.

Изначально целью вмешательства была "вендетта" в отношении Клинтон. Позже Россия переориентировалась с дискредитации Клинтон на разоблачение коррупции, намереваясь "расколоть союзников Америки, показав им, что они уже не могут рассчитывать на США как на надежного мирового лидера".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал публикацию телеканала "смешной чушью". "Смешная чушь не может иметь под собой никаких оснований", - добавил чиновник.

В конце минувшей недели газета The Washington Post рассказала о секретном докладе ЦРУ, в котором говорится о российском вмешательстве в ход президентских выборов в США. ЦРУ выявило ряд связанных с российскими властями лиц, которые предоставили сайту WikiLeaks тысячи писем из взломанной почты НКДП, рассказали источники издания. Ранее власти США считали, что целью кибератак была дискредитация самого выборного процесса.

7 октября американские власти прямо обвинили Москву в проведении широкомасштабной кампании с целью повлиять на выборы 2016 года, в том числе путем хакерских атак на компьютеры национального комитета Демократической партии, а также ряда политиков.

11 октября пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест заявил, что Обама рассмотрит ряд мер в ответ на взлом правительственных сайтов. 15-го числа вице-президент США Джо Байден также заверил, что российские кибератаки без ответа не останутся.