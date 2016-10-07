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Американские власти впервые прямо обвинили Москву в проведении широкомасштабной кампании с целью повлиять на выборы 2016 года, в том числе путем хакерских атак на компьютеры Национального комитета Демократической партии и других политических деятелей. Об этом сообщает NBC со ссылкой на заявление Управления директора национальной разведки и Министерства внутренней безопасности.

"Мы полагаем, исходя из объема и направленности этих усилий, что только высшие должностные лица России могли разрешить эту активность, - говорится в документе. - Такая деятельность не является новой для Москвы - Россия использовала подобную тактику и технику по всей Европе и Евразии, например, чтобы повлиять на общественное мнение".

6 сентября The Washington Post сообщала, что американские спецслужбы изучат "возможные планы России по дискредитации американской избирательной системы". Тогда было известно об атаках на системы в штатах Аризона и Иллинойс. По данным собеседников издания, целью широкомасштабной тайной операции России является подрыв доверия американской общественности к предстоящим президентским выборам и политическим институтам США. По словам другого источника, Кремль хочет не столько непосредственно повлиять на результаты выборов, сколько создать хаос и дискредитировать американскую политическую систему в мире. При этом расчет делается на аудиторию постсоветских стран.

Кроме того, ФБР ведет расследование кибератак на американские СМИ и коммерческие организации. В причастности к ним подозревают российских хакеров. Российский след также обнаружен в атаках на компьютерные системы Демократической партии США. 28 сентября стало известно, что ФБР также расследует попытки взлома мобильных телефонов руководителей Демпартии. В них тоже подозревают хакеров, которых "поддерживает российские власти".

26 сентября кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон в ходе теледебатов со своим соперником Дональдом Трампом заявила, что нет "никаких сомнений" в спонсировании Россией кибератак против "всех видов организаций в нашей стране".

29 сентября директор ФБР Джеймс Коми, выступая в палате представителей Конгресса США, заявил, что обнаружены новые попытки взломать сайты регистрации избирателей в более чем 10 американских штатах. "Было зафиксировано множество сетевых сканирований, которые обычно предшествуют попыткам проникнуть в систему, а также некоторых неудавшихся попыток проникновений в базу данных избирателей, помимо тех, о которых мы знали в июле и августе, - сказал Коми. - Мы призываем все штаты удостовериться в том, что их система защиты работает"

Следователи ФБР озабочены тем, что за кибератаками может стоять российская разведка. По словам Коми, ФБР "очень, очень тщательно" изучает возможную причастность России к этим атакам. В ФБР считают, что их могут предпринимать с целью повлиять на избирательный процесс в США.

2 сентября в интервью Bloomberg президент Владимир Путин заявил, что Россия на государственном уровне никогда не занималась хакерскими атаками на электронные ресурсы Демократической партии США. "Я об этом ничего не знаю. Вы знаете, столько много хакеров сегодня, причем они действуют настолько филигранно, настолько тонко, могут показать в нужном месте и в нужное время свой "след". Это абсолютно труднопроверяемая вещь, если вообще возможно ее проверить. Во всяком случае, на государственном уровне мы этим точно не занимаемся", - сказал Путин.