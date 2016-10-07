О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror711.graniru.info/Politics/World/US/m.255304.html
Также: США, Российско-американские отношения, Россия, Спецслужбы, Технологии, Мир, Политика

новость Путем вычислений

Вашингтон прямо обвинил Россию в кибератаках на избирательную систему США
07.10.2016
Эмблема Министерства внутренней безопасности США
Эмблема Министерства внутренней безопасности США
Реклама
статья Статья

Хак справа

На самом деле важна даже не сама возможность фальсификации, а рассуждения о ней. Они внушают избирателям сомнение в достоверности результата. В настоящее время 34 процента американцев уверены, что итоги голосования будут сфабрикованы. В этом, возможно, и состоит главная цель взломов.

Владимир Абаринов
02.09.2016

Американские власти впервые прямо обвинили Москву в проведении широкомасштабной кампании с целью повлиять на выборы 2016 года, в том числе путем хакерских атак на компьютеры Национального комитета Демократической партии и других политических деятелей. Об этом сообщает NBC со ссылкой на заявление Управления директора национальной разведки и Министерства внутренней безопасности.

"Мы полагаем, исходя из объема и направленности этих усилий, что только высшие должностные лица России могли разрешить эту активность, - говорится в документе. - Такая деятельность не является новой для Москвы - Россия использовала подобную тактику и технику по всей Европе и Евразии, например, чтобы повлиять на общественное мнение".

6 сентября The Washington Post сообщала, что американские спецслужбы изучат "возможные планы России по дискредитации американской избирательной системы". Тогда было известно об атаках на системы в штатах Аризона и Иллинойс. По данным собеседников издания, целью широкомасштабной тайной операции России является подрыв доверия американской общественности к предстоящим президентским выборам и политическим институтам США. По словам другого источника, Кремль хочет не столько непосредственно повлиять на результаты выборов, сколько создать хаос и дискредитировать американскую политическую систему в мире. При этом расчет делается на аудиторию постсоветских стран.

Кроме того, ФБР ведет расследование кибератак на американские СМИ и коммерческие организации. В причастности к ним подозревают российских хакеров. Российский след также обнаружен в атаках на компьютерные системы Демократической партии США. 28 сентября стало известно, что ФБР также расследует попытки взлома мобильных телефонов руководителей Демпартии. В них тоже подозревают хакеров, которых "поддерживает российские власти".

26 сентября кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон в ходе теледебатов со своим соперником Дональдом Трампом заявила, что нет "никаких сомнений" в спонсировании Россией кибератак против "всех видов организаций в нашей стране".

29 сентября директор ФБР Джеймс Коми, выступая в палате представителей Конгресса США, заявил, что обнаружены новые попытки взломать сайты регистрации избирателей в более чем 10 американских штатах. "Было зафиксировано множество сетевых сканирований, которые обычно предшествуют попыткам проникнуть в систему, а также некоторых неудавшихся попыток проникновений в базу данных избирателей, помимо тех, о которых мы знали в июле и августе, - сказал Коми. - Мы призываем все штаты удостовериться в том, что их система защиты работает"

Следователи ФБР озабочены тем, что за кибератаками может стоять российская разведка. По словам Коми, ФБР "очень, очень тщательно" изучает возможную причастность России к этим атакам. В ФБР считают, что их могут предпринимать с целью повлиять на избирательный процесс в США.

2 сентября в интервью Bloomberg президент Владимир Путин заявил, что Россия на государственном уровне никогда не занималась хакерскими атаками на электронные ресурсы Демократической партии США. "Я об этом ничего не знаю. Вы знаете, столько много хакеров сегодня, причем они действуют настолько филигранно, настолько тонко, могут показать в нужном месте и в нужное время свой "след". Это абсолютно труднопроверяемая вещь, если вообще возможно ее проверить. Во всяком случае, на государственном уровне мы этим точно не занимаемся", - сказал Путин.

Оставить комментарий Обсудить
07.10.2016
статья Статьи по теме
Владимир Абаринов

Измены и перемены

Владимир Абаринов, 01.08.2016

Нынешняя полемика республиканцев и демократов вокруг русских хакеров и русского влияния на американские выборы в чем-то очень напоминает 16-летней давности историю с Гором и Черномырдиным. Главное сходство - в неподражаемом лицемерии критиков Трампа, откровенно восхищающегося Путиным.
Владимир Абаринов

Наши со взломом

Владимир Абаринов, 25.07.2016

Представитель избирательного штаба Клинтон Робби Мук обвинил в утечке русских хакеров. "Нас беспокоит тот факт, что, как говорят нам эксперты, осуществили взлом люди, исполнявшие задание российского государства, - заявил он. - А другие эксперты говорят теперь, что русские предали огласке эти письма для того, чтобы помочь Дональду Трампу".

Владимир Абаринов

Год великого взлома

Владимир Абаринов, 22.06.2016

После того как о двойном взломе сообщила американская пресса, превратив предположение в утверждение и добавив, что хакеры похитили некое "досье на Трампа", в интернете объявился пользователь под ником Guccifer 2.0, заявивший, что сервер демократов взломал он. 21 июня он дал интервью, в котором отрицал, что связан с правительством России.

новость Новости по теме
29.09.2016 ФБР: Системы голосования подверглись кибератакам более чем в 10 штатах →
28.09.2016 Российских хакеров подозревают в попытке взлома телефонов руководителей Демпартии США →
27.09.2016 CNN: Клинтон выиграла первые дебаты с Трампом →
25.09.2016 СМИ: Хакеры из Fancy Bear готовят кибератаку во время выборов в Британии →
24.09.2016 WSJ: Россия причастна к взлому Yahoo! и похищению данных 500 миллионов учетных записей →
16.09.2016 Путин призвал разобраться в добытых хакерами данных WADA →
15.09.2016 WADA подтвердила утечку второй порции данных о принимавших допинг спортсменах →
13.09.2016 Песков: Москва не причастна ко взлому базы данных WADA →
06.09.2016 В США изучат российские угрозы американской избирательной системе →
02.09.2016 Путин заявил о непричастности России к хакерским атакам на Демократическую партию США →
30.08.2016 ФБР заподозрило Россию в причастности ко взлому систем голосования в двух штатах →
23.08.2016 ФБР начало поиск "русского следа" в кибератаках на американские СМИ →
31.07.2016 Клинтон обвинила Россию в атаках на компьютерную сеть Демпартии →
30.07.2016 Российские спецслужбы заподозрены в причастности к кибератакам на штаб Клинтон →
14.06.2016 Пророссийские хакеры взломали сеть Демократической партии США →
Фото и Видео
22854
Play own
Нодовцы у посольства США
21958
Play own
Расправа с "дьяволом Обамой"
16164
Play
Американские усыновители - российским сиротам
12381
Play own
Игорь Кочетков о встрече с Бараком Обамой
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Слабое место Путина
Виталий Портников
новость Керри обвиняет Россию
Джон Керри. Фото пресс-службы Госдепартамента США
новость Избит глава ВС Чечни
Тахир Мурдалов и Магомед Даудов
статья Убийственный юбилей
Илья Мильштейн
статья Сапог раздавит кваканье
в блоге Ручка от чемодана Серова
196
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Путин, защити!
383
новость Кадыров: Емельяненко - не богатырь
Федор Емельяненко. Фото: boxing-point.ru
в блоге Убийцы не остановятся
27383
новость Россия вернется на Кубу
Куба. Кадр Первого канала
в блоге Ложь детектора
25669
новость Минобороны предупреждает США
Игорь Конашенков. Фото: arms-expo.ru
новость ВАК защищает Мединского
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
в блоге Иерархия по потребностям
383
новость Новое дело о незаконном экспорте
Агенты ФБР. Фото: fbi.gov
новость Задержание на акции в память Политковской
Задержание Виктора Капитонова. Кадр видеозаписи
статья Пугающий Pu
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Деньги для "Офицеров"
Боевики "Офицеров России" у Центра Люмьеров. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
в блоге В бой за меридиан
383
новость Песков: Детских боев никто не видел
Дмитрий Песков. Кадр интервью телеканалу "Россия-24"