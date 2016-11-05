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Американские "военные хакеры" получили доступ в российскую энергосистему, телекоммуникационные сети и "системы командования Кремля", сделав их уязвимыми для кибератак. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленный источник в разведке США и некие секретные документы.

При этом удар по российским сетям будет нанесен лишь в том маловероятном случае, если на компьютеры США будет осуществлено "существенное нападение", отметили источники.

В американской разведке не ожидают от России атак на критическую инфраструктуру США, что может быть расценнено как акт войны. Однако не исключается, что Россия попытается устроить кибератаку во время президентских выборов 7 ноября. Скорее всего, будут предприняты попытки "киберобмана", включая публикацию фальшивых документов и попытки дезинформации через соцсети.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские компьютерные системы надежно защищены. "Меры для обеспечения кибербезопасности и информационной безопасности принимаются на уровне, соответствующем текущему моменту, а также угрозам, озвучиваемым в наш адрес на официальном уровне представителями других государств", - прокомментировал Песков сообщение NBC.

7 октября американские власти впервые прямо обвинили Москву в проведении широкомасштабной кампании с целью повлиять на выборы 2016 года, в том числе путем хакерских атак на компьютеры Национального комитета Демократической партии и других политических деятелей. Об этом говорилось в заявлении Управления директора национальной разведки и Министерства внутренней безопасности.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал угрозы Вашингтона в адрес Москвы беспрецедентными. "Приходится принимать меры по защите интересов, как-то хеджировать свои риски. И не только нам, потому что такая непредсказуемость опасна для всего мира", - заявил чиновник. Помощник Путина Юрий Ушаков, комментируя сообщения о возможных кибератаках США, также пообещал, что на это последует реакция. "Это уже на грани хамства. Тем более упоминаются конкретные деятели из российского руководства", - сказал он.

11 октября пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест заявил, что президент США Барак Обама рассмотрит ряд мер в ответ на взлом сайтов правительственных организаций Соединенных Штатов. "В распоряжении президента имеется несколько вариантов ответных мер, и он рассмотрит те из них, которые сочтет пропорциональными", - пообещал Эрнест.

15 октября вице-президент США Джо Байден пообещал, что США ответят на российские кибератаки, направленные на американскую избирательную систему. США, заметил политик, "посылают сигнал" Владимиру Путину. "Он узнает об этом, и это произойдет в то время, которое выберем мы, и при тех обстоятельствах, которые будут иметь наибольший эффект", - заверил Байден.

Как сообщал NBC со ссылкой на источники в американской разведке, ЦРУ было предложено представить в Белый дом варианты широкой "тайной" кибератаки, направленной против российского руководства. Подготовка к ней ведется, рассказывали собеседники телеканала. Адмирал в отставке Джеймс Ставридис предположил, что целью атаки могут быть данные о финансовых махинациях лиц из окружения Путина.