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Барак Обама заявил, что кибератаки на избирательную систему США прекратились, после того как он лично призвал Владимира Путина положить им конец. Так президент США ответил на заданный ему на пресс-конференции вопрос, почему он считает российского лидера причастным к действиям хакеров.
"В начале сентября, когда я встретил президента Путина в Китае, я понял, что наиболее действенным будет сказать все как есть, и предупредить, что надо это прекратить, чтобы не было серьезных последствий. И мы, в действительности, не видели других вмешательств в процесс выборов", - сказал Обама.
Обама также сослался на роль российского президента в принятии формальных и неформальных политических решений. "Не так много всего происходит в России без (ведома) Владимира Путина", - сказал он.
Президент подчеркнул, что считает именно "российскую версию" наиболее вероятной в истории с хакерской атакой на серверы Демократической партии. "Данные разведки, которые я видел, дают мне большую уверенность в том, что именно русские осуществили эту кибератаку", - пояснил Обама. По его словам президента, более подробно об этом будет сказано в докладе разведки, который будет подготовлен до 20 января, когда истекает срок его президентских полномочий. Обама обещал, что все возможные доказательства, которые могут быть представлены общественности, будут отражены в этом документе.
Обама вновь повторил, что Вашингтон примет ответные меры против российских хакеров, пытавшихся вмешаться в выборный процесс в США.
В пятницу глава ФБР Джеймс Коми и директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер поддержали заявления ЦРУ о том, что Россия повлияла на исход выборов в США с целью добиться победы Дональда Трампа. В Национальной разведке обещали опубликовать доказательства в течение ближайших недель.
Между тем CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщает, что кибератаки была проведены с помощью современных инструментов взлома, эквивалентных используемым в Агентстве национальной безопасности США. Это свидетельствует о причастности высшего руководства России к действиям хакеров.
"У нас нет отпечатков пальцев Путина на чем-нибудь вроде куска бумаги, которые бы доказывали, что он подписал приказ - сказал чиновник. - Однако разведывательное сообщество считает, что эта операция не могла быть выполнена без одобрения самых высоких уровнях российского руководства, в том числе самого президента."
В четверг Обама пообещал принять "ответные меры" в отношении России, вмешавшейся в прошедшие в стране президентские выборы. "Я считаю, мы несомненно должны принять меры, когда правительство чужой страны пытается повлиять на неприкосновенность наших выборов. И мы их примем - в то время и в том месте, которое выберем", - заявил Обама в интервью National Public Radio.
По словам президента, какая-то часть этих мер будет "явной и обнародованной", а некоторые из них не будут преданы огласке.
"Господин Путин хорошо осведомлен о моих чувствах по этому поводу, потому что я напрямую говорил с ним об этом", - подчеркнул Обама.
О том, что Путин был лично вовлечен в кампанию по вмешательству в президентские выборы в США, в среду сообщил телеканал NBC, ссылаясь на высокопоставленные источники в разведке. О вмешательстве Путина можно говорить "с большой долей уверенности", говорилось в материале.
В пятницу экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон на встрече с бывшими спонсорами ее кампании заявила, что считает Путина виновником своего поражения на выборах. Клинтон объяснила кибератаки на ресурсы Демократической партии в предвыборный период тем, что Путин "имел на нее зуб". Российский президент затаил обиду на Клинтон после ее заявлений о подтасовках на парламентских выборах в России в 2011 году, считает экс-кандидат. "Путин публично обвинил меня в негодовании со стороны своего собственного народа, и есть прямая связь между тем, что он сказал тогда, и что он сделал в ходе этих выборов", - заявила Клинтон.
"Это не просто атака на меня и мою кампанию, хотя это, возможно, подлило масла в огонь. Это нападение на нашу страну. Здесь мы выходим далеко за рамки обычных политических проблем. Речь идет о целостности нашей демократии и безопасности нашего народа", - подчеркнула Клинтон.